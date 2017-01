Đơn Vị 101 QLVNCH Tất Niên, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Trong tiệc tất niên và mừng xuân Đinh Dậu 2017 của Đơn Vị 101 thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Majesty, thành phố Santa Ana, trưa Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017 gia đình Đơn Vị 101 Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức tiệc Tất Niên đón mừng Xuân mới và tổ chức Đại Hội để bầu lại Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới.Theo ông Lưu Anh Dũng, Hội Trưởng đương nhiệm Gia Đình Đơn Vị 101 cho biết, “Cứ ba năm thì đại hội đề bầu lại tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới, nhưng Đại Hội lần này, các vị niên trưởng và anh em chiến hữu lại biểu quyết lưu nhiệm Ban Chấp Hành cũ thêm một nhiệm kỳ nữa.”Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, ông Lưu Anh Dũng Hội trưởng Gia Đình Đơn Vị 101 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Niên Trưởng, qúy quan khách thân hữu và anh chị em trong Gia Đình 101. ông cảm ơn một số vị ở các tiểu bang xa về đây ăn Tết và dự đại hội, chính vì vậy nên Gia Đình Đơn Vị 101 mở Đại Hội sớm để các vị có thì giờ ăn Tết với gia đình, con cháu.Sau đó bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các Ca sĩ Thanh Lan, Mỹ Lan, Ngọc Thủy, Minh Hạnh, Xuân Thy và một số chiến hữu 101 trình diễn.Trải dài theo thời gian, hầu hết các chiến sĩ đơn vị 101 cũng như các đơn vị khác trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều đã lớn tuổi, mặc dù vậy cũng đã về tham dự để gặp mặt nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm một thời vào sinh ra tử có nhau trong tình “Huynh Đệ Chi Binh.”Đơn vị 101 được thành lập vào đầu năm 1960 sau chiến dịch Đồng Khởi của Việt cộng. Để kịp thời thu thập, sưu tầm các tin tức của đối phương cung cấp cho nhu cầu của QL/VNCH và quân đội Hoa Kỳ. Danh xưng đầu tiên được gọi là “Biệt Đội Sưu Tập” thuộc ngành Quân Báo Việt – Mỹ.Nhân lực của đơn vị được Phòng 2 Bộ Tổng Tham Mưu tuyển chọn trong các binh chủng QL/VNCH, gồm những quân nhân có năng khiếu đặc biệt về tình báo.Về tài chánh cũng như dụng cụ kỹ thuật đều do quân lực Mỹ trang bị và đài thọ. Tất cả sĩ quan phục vụ tại đơn vị 101 đều phải thụ huấn Khóa “Tình Báo Sưu Tập” tại Trường Tình Báo Lục Quân Hoa Kỳ Thái Bình Dương ở Okinawa, Nhật Bản do các chuyên viên tình báo Mỹ giảng dạy.Vì là cơ quan tình báo quan trọng nên đơn vị 101 được tổ chức rất chặt chẽ, các quân nhân đơn vị thường không biết nhau, không biết quân số trong đơn vị là bao nhiêu. Vào thời điểm thành lập, đơn vị 101 có Đoàn là danh xưng cấp Vùng Chiến Thuật hay Quân Đoàn. Toán là danh xưng cấp Khu Chiến Thuật hay Quân Đoàn và Lưới là cấp Tiểu Khu. Đơn Vị 101 có 6 Đoàn: 60, 65, 66, 67, 69 và một căn cứ huấn luyện mang bí số 49. Các quân nhân đơn vị 101 được trang bị vũ khí đặc biệt, nhất là về phương diện truyền tin với những máy móc tối tân.Vì nhu cầu bảo mật cũng như do tình hình biến chuyển của đất nước, Đơn Vị 101 đã phải thay đổi danh xưng 4 lần với 4 vị Chỉ Huy Trưởng khác nhau gồm: Trung Tá Nguyễn Văn Trọng, Thiếu Tá Hồ Văn Kiệt, Đại Tá Lê Quang Nhơn và vị cuối cùng là Đại Tá Lê Đình Luân.Sau khi những chiến sĩ Đơn Vị 101 của VNCH rơi vào tay Việt Cộng, một số sĩ quan của đơn vị 101 đã tỏ rõ chí khí can trường của người sĩ quan QL/VNCH, thà chết không để lọt vào tay địch, và họ đã kết liễu đời mình trong danh dự như những vị anh hùng khác trong QL/VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia.