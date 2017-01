Tiệc Tất Niên Truyền Thông Bắc California

Tiễn năm cũ, đón chào năm mới, một số cơ quan truyền thông và báo chí tiếng Việt tại San Jose đã tổ chức thân mật Tiệc Tất Niên Truyền Thông 2017. Buổi Tiệc do Câu Lạc Bộ Báo Chí Bắc Cali đảm trách diễn ra vào lúc 5:00pm ngày Chúa Nhật 22/1/2017 tại CLB Mây Bốn Phương San Jose. Có khoảng 30 người gồm phóng viên ký giả và các giám đốc các cờ quan truyền thông báo chí tham dự. Ghi nhận có Ông Lê Đình Bì, XNV Nam Minh, Đan Vy và XNV đài Việt Today, Ông Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Mùi Đài Truyền hình Việt Nam TV, Giám đốc chương trình Cao ly Sâm, XNV Ngân Anh và XNV đài ViêTV, XNV Ngân Hà Việt Bay, Mây Lan đài Sóng Việt, phóng viên Vân Hằng báo Sóng Thần, Ký giả Duy Văn báo Đời Mới, nhà báo Lê Văn Hải Thằng Mõ, Bạch Phụng Nàng Magazine, phóng viên truyền hình Trung Cang, báo Cali Today, Radio Phố Đêm, Báo Việt Tribune, và một số thân hữu có nhà thơ Chinh Nguyên Văn Thơ Lạc Việt, Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung đến từ Canada, Ca sĩ Việt Hà, Phương Nguyễn, Rick Lê, Hạnh Trần và một số thân hữu. Một vài anh chị em không thể đến được vì bận việc đã yểm trợ cho buổi tiệc có Bà Trương Gia Vy Việt Tribune, phóng viên nhiếp ảnh Tường Linh, Ký giả Trường Kỳ, Đinh Vinh báo Thằng Bờm, Hạ Vân Đài Việt Nam Bắc Cali, Ngọc Nhi chương trình phát thanh thương mại Beaumore.Mặc dù trời đang đổ cơn mua, nhưng trong không khí gia đình đầm ấm thân mật, tiếng cười đùa, lời chúc Tết át cả không khí lạnh từ bên ngoài. Các nữ xướng ngôn viên, nữ ký giả trẻ trung, trang trọng, lịch sự trong những bộ trang phục tuyệt đẹp làm cho không gian phòng tiệc rực sáng.Nghi Lễ khai mạc diễn ra lúc 5:30pm, chào cờ Hoa Kỳ, VNCH, và một phút tưởng niệm nhớ ơn tổ tiên, tiên hiền, tiên liệt dựng nước, và tưởng niệm các nhà báo, ký giả đã bỏ mình khi đang làm phận sự. Phần tự giới thiệu và chúc Tết thật vui nhộn. Những nữ xướng ngôn viên nghiêm trang khi đọc tin trên đài, lúc phỏng vấn trong các sinh hoạt cộng đồng không còn nữa. Khi các lời tự giới thiệu được nói lên đã bị cắt quảng xen lẫn trong tiếng cười đùa chọc phá của các bạn đồng nghiệp tạo cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên.Trong phần chúc Tết của mình, Ông Lê Đình Bì-Truyền hình Việt Today- cho biết ông rất vui khi được tham dự buổi họp mặt thân mật nầy, ông nói “Cách tổ chức như thế nầy rất tiện lợi và thân mật, anh chị em chúng ta mỗi người một tay…”, Nhà thơ Chinh Nguyên đọc 4 câu thơ chúc Tết mọi người.Sau phần giới thiệu, ký giả Lê Bình, thay mặt BTC là Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí, ngỏ lời chào mừng, cảm ơn sự hiện của mọi người, nói lời chúc Tết các đồng nghiệp. Ông cũng nêu lên một vài điểm nổi bậc của ngành truyền thông, những vinh dự, và những khó khăn không kém phần nguy hiểm khi đưa ra các con số ký giả phóng viên khắp thế giới đã bị sát hại, bị cầm tù trong năm 2016 khi thi hành nhiệm vụ đưa tin đến đọc giả, khán thính giả. Nhà báo Lê Văn Hải, trong phần phát biểu cảm tưởng, ngoài lời chúc Tết, đã đề cập đến tình đồng nghiệp, mối tương quan xã hội của ký giả phóng viên gốc Việt tại địa phương. Ông kêu gọi mọi người nên nghĩ đến việc tương thân tương trợ đồng nhiệp khi đau yếu, hoặc qua đời, v.v...Đặc biệt năm nay, mọi người tham dự đều nhấm một chút rượu mạnh-Hennessy-để cho má thêm hồng và môi thêm thắm, cho tiếng cười càng giòn giã hơn. Pháo nổ vang và mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Ánh đèn màu trong hội trường lung linh chớp sáng, không gian huyền ảo tràn ngập tiếng cười. Tết đã về bên cửa.Phần văn nghệ giúp vui mở đầu với ca khúc Đời Nhà Báo do ca sĩ Việt Hà trình bày. “Tâm thánh thiện yêu thương người khốn khổ/Chí quật cường thấu suốt nỗi hàm oan/Trí mưu dũng tìm ra điều khuất tất. Cung bậc trầm cao thấp, nói lên với những sự thật, đời nhà báo của chúng tôi, giải vây oan tiếng kêu than khóc than oán chìm sâu… trong cuộc đời làm báo vì cuộc sống nhân sinh..” Đó là môt bài thơ của Lê Ngọc được phổ nhạc nói lên tâm trạng của một nhà báo bị bạo quyền đàn áp không thể nói lên được sự thật.Trong khi thưởng thức các món ăn “cây nhà lá vườn” và những món ăn thường có trong các tiệc tùng họp mặt, người tham dự hôm nay còn có một món đặc biệt Bắp Bò Nấu Rượu Vang. Nhà thơ Chinh Nguyên cho biết cảm tưởng “Lâu lắm mới thưởng thức món này, các nhà hàng Việt ở đây không bán.” Thịt bò, rượu vang, bia ướp lạnh…và tình đồng nghiệp kéo dài trong bữa ăn tối, trong ánh đèn màu của CLB, cùng tiếng hát của Bạch Phụng Việt Hà trong hoạt cảnh Lời Chúc Đầu Xuân, Chuyện Tình Lan và Điệp (Cổ nhạc), và tiếng hát của các ký giả phóng viên, thân hữu làm cho cuộc họp mặt thêm gần gủi.Với những phần quà do nhà báo Lê Văn Hải tặng và cuộc xổ số thêm hào hứng đến phút chót. Mọi người xổ số lấy lộc đầu năm. XNV Đan Vy có thể là ngưởi vui nhất đêm nay. Cô đã trúng thưởng món quà cô thích-tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất nhiều. Đài truyền hình Việt Today, VieTV có nhân số tham dự đông nhất, và có nhiều XNV trẻ nhất. Việt Bay và Báo Sóng Thần có hai phóng viên và XNV trang phục đẹp nhất, Dan Vy của Việt Today có trang phục trẻ trung và hấp dẫn nhất.Cũng không quên các đồng nghiệp cao niên. Các báo Việt Trubine, Đài Việt Nam Bắc Cali Radio, Thằng Mõ, nhà báo Trường Kỳ đóng góp quà Xuân, và BTC sẽ đến viếng thăm chúc Tết các nhà báo Du Phong, Nguyên Thanh và cụ Nguyễn Hữu Hãn.Trước khi chia tay lúc 8:30pm, các nhà báo ký giả, xướng ngôn viên đừng thành vòng tròn, tay trong tay nhau cùng hát bài chia tay; và có đề nghị sẽ tổ chức một đêm lửa trại và sinh hoạt ngoài trời cho gia đình của các anh chị em đang hành nghề truyền thông trong mùa hè năm 2017.