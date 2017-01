VN Còn Tham Nhũng Tệ Hại Vì Độc Đảng, Theo Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế Phúc Trình

BERLIN - Transparency International lên tiếng báo động: sự nổi lên của phong trào mị dân (tự xưng populism) sẽ gây thiệt hại cuộc chiến chống tham nhũng, cũng cảnh báo về khả năng thoái bộ của Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của ông Donald Trump.Cùng với công bố phúc trình hàng năm “Corruption Perception Index”, Transparency International khuyến cáo “khuynh hướng mị dân là phương thuốc sai”.Trong phúc trình 2016 dùng thang bậc từ 0 đến 100, với bậc 100 là trong sạch nhất dựa trên dữ liệu khảo sát của World Bank, African Development Bank và Economist Intelligent Unit và 1 số tổ chức nghiên cứu.Chủ tịch Jose Ugaz của TI nói: tại các nước có hàng ngũ lãnh đạo là những người mị dân và chủ trương toàn trị, chúng ta thường thấy nguy cơ suy đồi của dân chủ, các âm mưu trấn áp xã hội công dân, hạn chế tự do báo chí và làm yếu nền tư pháp độc lập – thay vì giải quyết tham nhũng của chủ nghĩa tư bản, các tập đoàn lãnh đạo này thiết lập các hình thức tham ô tệ hại hơn. TI cho hay: Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và 1 số nuớc đang chứng kiến sự nổi lên của các lãnh tụ toàn trị trượt vào hàng ngũ tham nhũng trong thời gian gần đây.TI là tổ chức vận động chống tham nhũng trụ sở Berlin mô tả bất bình đẳng xã hội và tham nhũng là môi truờng thuận lợi của khuynh hướng mị dân, và cho hay: việc cần làm khắp thế giới là “cải tổ từ gốc rễ”.Trong 1 cuộc phỏng vấn, giám đốc nghiên cứu TI Finn Heinrich nhận xét: tình hình năm 2016 xấu hơn năm trước, không sáng sủa hơn, là điều đáng buồn.Phúc trình TI cũng nêu rõ mối liên quan giữa bất bình đẳng và tham nhũng – giám đốc Heinrich nói: 2 hiện tượng đó cấu kết với nhau tạo thành 1 chu kỳ kín, bất bình đẳng càng tăng, tham nhũng càng phát triển rộng lớn hơn.Thiệt hại do tham nhũng gây ra là khôn luờng, như xây dựng công trình thiếu an toàn, cao ốc sập gây thiệt mạng nhiều người. Trường hợp điển hình là toà nhà Rana Plaza tập trung các xưởng dệt may bên ngoài thủ đô Bangladesh.Với chính quyền Trump nhận bàn giao chưa tới 1 tuần, Washington tụt xuống hạng 18, giảm 2 bậc, với 74 điểm. Suốt thời gian tranh cử, ứng viên Trump hưá chống lại giới chính trị chuyên nghiệp và diệt tham nhũng – nhưng, với các xung đột quyền lợi của tỉ phú địa ốc nắm quyền lãnh đạo hành pháp, các đả kích liên tục chống lại truyền thông, từ chối công bố hồ sơ thuế, giám đốc Heinrich không hy vọng ông Trump thực hành các hưá hẹn. Ông Heinrich lưu ý: con rể ông Trump là cố vấn cao cấp và các ứng viên nội các đều là những nhân vật có xung xột quyền lợi – ông nói “Ông Trump hứa sẽ rút nước từ đầm lầy, nhưng các dấu hiệu đầu tiên là bơm thêm nước vào đầm”.Về châu Phi, các nhà nghiên cứu của TI thấy không có thay đổi thực chất, các nước như Nigeria, Kenya, Zimbabwe không đạt ngưỡng điểm 50. New Zealand và Denmark xếp bậc cao nhất – trong 5 bậc cao nhất còn có Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy. Cuối bảng xếp hạng là Somalia, South Sudan, Bắc Hàn và Syria.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 25-1 thì viết rằng, “Báo cáo mới của tổ chức Minh bạch Quốc tế về tham nhũng toàn cầu năm 2016 công bố hôm 25 tháng 1 đã xếp Việt Nam vào danh sách những nước có tham nhũng nghiêm trọng khi điểm số mà Việt Nam nhận được là 33 trong thang điểm từ 0 đến 100.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Việc thông qua luật về quyền tiếp cận thông tin là một dấu hiệu tích cực nhưng có một số yếu tố mà Việt nam cần xem xét. Khu vực nhiều tham nhũng nhất ở Việt Nam là tư pháp. Chúng tôi có làm một cuộc điều tra của người dân về điểm này vài năm trước và người dân nói rằng tư pháp là lĩnh vực tham nhũng nhiều nhất.”Bản tin RFA cũng đề cập đến một số khuyến nghị của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế, “Minh bạch Quốc tế đưa ra một số khuyến nghị với chính phủ Việt Nam bao gồm việc tăng cường liêm chính trong hệ thống tư pháp để đảm bảo các nguyên tắc độc lập trong công tác xét xử của tòa án và thẩm phán, áp dụng các biện pháp trừng phạt một cách triệt để và có hệ thống đối với các hành vi tham nhũng, đảm bảo sự tham gia của xã hội trong phòng chống tham nhũng, xây dựng cơ chế đối thoại và tham vấn thường xuyên giữa nhà nước, người dân và các tổ chức xã hội về các vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng.”Ngoài ra, bản tin hôm Thứ Tư của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) nói đến nguyên nhân của tham nhũng tại Việt Nam là do cơ chế độc tài độc đảng của Đảng CSVN gây ra. Bản tin VOA viết rằng, “Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo, người cũng tích cực hoạt động vì tiến bộ xã hội, nói với VOA về nguyên nhân công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn “ì ạch”:““Tại sao cái tham nhũng không giải quyết được đột biến, tham nhũng càng ngày càng nặng bởi vì chính cái cơ chế chính trị là độc đảng, không có sợ giám sát, phân quyền. Không có lực lượng nào giám sát, thì không có sợ ai lên tiếng cả. Nếu mà để tạo ra một cái đột biến, chắc chắn là nó phải gắn với một cái đột biến về cơ chế, thể chế chính trị”.”