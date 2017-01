Hai Mặt: Giấy Mời, Giấy Khen

SAIGON -- Dưới mắt nhà nước CSVN, giấy vừa lã vũ khí khủng bố, vừa là hào quang vinh danh...Bản tin VOA ghi nhân về cuộc triển lãm giấy mời lên làm việc của công an Việt Nam.Bản tin VOA viết rằng cuộc triển lãm trên mạng trưng bày giấy mời lên làm việc sau gần hai tháng thực hiện đã thu hút gần 100.000 số lượt người vào xem. Cuộc triển lãm độc đáo này do các nhà tranh đấu nhân quyền Việt Nam thực hiện, trưng bày hơn 150 văn bản do chính quyền gửi đến người dân như giấy mời, giấy hay lệnh triệu tập.Giới hoạt động nói rằng cuộc triển lãm cho thấy chính quyền đã lợi dụng các loại giấy mời khác nhau để đe dọa và sách nhiễu những tiếng nói phản biện.Từ thành phố Sài Gòn, cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho VOA biết lý do của cuộc triển lãm này:“Do cơ quan nhà nước, mà cụ thể là công an, họ nghĩ là họ có quyền, họ muốn làm gì thì họ làm. Cứ mỗi việc là người ta gửi giấy mời xuống tới công dân và bắt công dân, áp lực công dân phải tới đồn công an, làm những việc mà họ cần. Thực ra những việc đó là họ cần người dân. Nếu muốn người dân hợp tác thì họ phải xin người dân để người dân cung cấp thông tin cho họ… Ngược lại họ rất uy quyền. Họ ngộ nhận họ có những quyền như vậy. Họ cứ gởi giấy mời và buộc dân phải tới đồn công an làm việc.”Bản tin ghi rằng theo cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, cuộc triển lãm được sự hưởng ứng của giới tranh đấu, những người liên tục bị gọi lên làm việc với chính quyền. Người có giấy mời nhiều nhất như bà Dương Thị Tân với 51 giấy mời và giấy triệu tập, ông Phạm Bá Phải nhận được 39 giấy mời và giấy triệu tập… Nhìn chung, theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, khi gửi giấy mời mà người dân không đến, thì chính quyền gửi giấy triệu tập.Trên diễn đàn của cuộc triển lãm người ta thấy các nhà hoạt động như cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn, nhà vận động Phạm Thanh Nghiên, nhà báo tự do Trương Duy Nhất, blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, blogger Nguyễn Văn Thạnh, luật sự Hà Huy Sơn… đều đã nhận rất nhiều giấy mời và giấy triệu tập.Bản tin VOA ghi thêm:“Theo nhà báo cũng như là blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nhiều người đã nhận các loại giấy triệu tập mà không rõ lý do bị triệu tập, nhưng vì họ không còn lưu giữ các giấy tờ đó nên không tham gia vào cuộc triển lãm độc đáo này. Ông Chênh khuyến khích các nhà tranh đấu nên lưu giữ các loại giấy mời và triệu tập để làm bằng chứng cho điều mà ông cho là cách thực thi pháp luật sai trái của nhà nước.”Trong khi đó, báo Dân Trí cho biết CSVN đang “Xem xét thu hồi Bằng khen, Huân chương của Trịnh Xuân Thanh”...Trong khi đó, ở mặt bên kia, là chuyện giấy ikhen thưởng...Bản tin DT nói rằng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) và các cơ quan liên quan đang xem xét quy trình để huỷ bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi Bằng khen và Huân chương của ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch PVC.Báo Dân Trí cũng nhắc rằng:“Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với ông Trịnh Xuân Thanh, để điều tra về khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại PVC. Sau khi phát hiện ông Thanh bỏ trốn, C46 đã phát lệnh truy nã quốc tế.Trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng hồi tháng 10/2016, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài rồi bay sang châu Âu.”