Trump: 5 Triệu Phiếu Bầu Gian Con Gái Trump Có 2 Thẻ Cử Tri

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump nói rằng trong kỳ bầu cử Tổng Thống vừa qua có từ 3 tới 5 triệu cử tri bất hợp pháp.Phóng viên ghi nhận 1 điều khác lạ khi tham vụ báo chí của TT Trump tuyên bố 10 tuần sau ngày bầu cử: hàng triệu người bỏ phiếu trái luật trong cuộc bầu cử ngày 8-11.Tân TT nói: sẽ điều tra những người ghi danh cử tri tại cùng lúc 2 tiểu bang, và cả những thẻ cử tri muợn tên người chết. Ông tố cáo 5 triệu phiếu trái luật bầu cho ứng viên Clinton – nhưng không trưng bằng chứng. Khi nói về dự định điều tra phiếu gian lận, TT Trump cho hay: sẽ củng cố các thủ tục bầu cử.Các giới quan sát nhận thấy tố cáo của tân TT là không đúng – ngay cả các viên chức CH trong cơ quan tuyển cử của các tiểu bang cũng xác nhận: không thấy bằng chứng bỏ phiếu gian.Tham vụ Spicer nói: TT tiếp tục tin là có gian lận dựa trên các khảo sát và băng chứng trình lên ông – nhưng, khi bị thúc ép giải thích cụ thể, ông Spicer không hồi đáp.Gần đây, 1 nhà phân tích nhận xét: sau khi tuyên thệ nhậm chức TT, ông Trump vẫn giữ thế “chân trong, chân ngoài”, vừa là lãnh đạo hành pháp, vừa là 1 nhà tranh đấu! Dường như ông thực sự quan ngại về tính hợp thức của kết quả thắng cử. Trong 1 buổi họp kín tại QH, ông Trump nổi cơn giận khiến các đồng minh cùng đảng CH, kể cả chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan, giữ khoảng cách với ông. Tình hình này tạo ra rạn nứt trong hàng ngũ bảo thủ của đảng giữa lúc điều ông thực sự cần trong lịch hành động là đoàn kết đảng.Hôm Thứ Ba, Hội các ủy viên thường vụ tiểu bang khẳng định: hệ thống tuyển cử là đầy đủ tiêu chuẩn và không hay biết gian lận như TT Trump tố cáo.Nghị sĩ Lindsey Graham mô tả các bình phẩm của ông Trump là “không thích hợp” và kêu gọi tân TT ngưng hành vi này.Tuy nhiên, cố vấn cao cấp của TT Trump lại bị báo chí tố cáo là vi phạm luật bầu cử, một trường hợp gian lận theo hình thức TT Trump đã tô cáo: Steve Bannon ghi danh cử tri cùng lúc ở 2 tiểu bang Florida và New York. Bannon đã bỏ phiếu cho Trump ở New York với địa chỉ cư trú là căn chung cư ở Manhattan.Cùng lúc Bannon có tên cử tri ở một điạ chỉ ở Sarasota County, tiểu bang Florida. Nhưng không có thông tin gì về việc Bannon có bầu hay không ở Florida.Bannon giữ chức vụ Chief Strategist (Trưởng ban Chiến lược) và Senior Counselor (Cố vấn Cao cấp) cho TT Trump.Tạp chí Heat Street cũng cho biết cô Tiffany Trump, con gái út của TT Trump, ghi danh cử tri cùng lúc ở New York và Pennsylvania.Tương tự, Steven Mnuchin, người được Trump cho biết là sẽ đề cử làm Bộ Trưởng Ngân Khố (Secretary of the Treasury) cho Trump cũng lộ ra là đã ghi danh cử tri cùng lúc ở New York (tại căn nhà trên đường Park Avenue) và ở California (tại căn nhà ở thành phố Bel Air).Mới hôi mùa hè, Đảng Cộng Hòa kêu gọi tông giam bà Hillary Clinton vì trong khi giữ chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao đã sử dụng email nằm ngoài Bộ này.Tạp chí Newsweek nói rằng nhiều quan chức chính phủ Trump bây giờ nói rằng họ sẽ sử dụng email ngoài cơ quan công quyền bằng email của Ủy Ban Cộng Hòa trong khi làm việc ở Bạch Ốc.Vấn đề là, tình báo Mỹ nói hệ thông email Cộng Hòa đã bị tin tặc đột nhập trong thời kỳ vận động 2016.Trong các quan chức này có Kellyanne Conway, Jared Kushner, Sean Spicer và Steve Bannon.