Trùm Ma Túy El Chapo Sẽ Ra Tòa Qua Video Nối Mạng

NEW YORK - Chánh án liên bang Brian Cogan ra lệnh cho trùm băng đảng ma túy nguy hiểm nhất thế giới điều trần lần thứ nhì (dự kiến ngày 3-2) bằng video nối mạng.Trùm Joaquin “El Chapo” Guzman 59 tuổi bị dẫn độ cho thẩm quyền Hoa Kỳ hôm 19-1 đang bị giam tại trung tâm cải huấn đô thị New York (MCC), cách pháp đình 2 dặm, bên kia sông Brooklyn.Trong buổi điều trần đầu tiên chỉ kéo dài 10 phút hôm Thứ Sáu tuần qua, Guzman không nhận tội.MCC là nơi giam giữ những tù nhân nổi tiếng, như thủ phạm đánh bom World Tradde Center năm 1993 là Ramzi Ahmed Yousef.Báo New York Times ghi nhận 1 tù nhân gần đuợc trực thăng bốc đi từ nóc nhà năm 1981, và 9 năm sau 2 phạm nhân biến mất từ cửa sổ tầng 2 bằng thang là dây điện.Tại New York, Guzman bị truy tố 17 tội danh gồm nhập cảng ma túy, sử dụng súng trái phép, và rửa tiền giữa năm 1989 và 2014. Nếu bị kết luận có tội, Guzman sẽ sống hết đời trong nhà tù.Ngoài ra, thẩm quyền công tố cũng yêu cầu toà xử phạt bằng tiền trị giá 14 tỉ MK.Nhà chức trách Mexico lần ra tung tích Guzman sau khi y cho phép tài tử Sean Penn thực hiện 1 cuộc phỏng vấn bí mật có mặt nữ tài tử Kate del Casrillo 2 dòng máu Hoa Kỳ-Mexico mà y từng gửi thông điệp tán tỉnh.Thám tử của Bộ nội an tuyên bố với truyền thông tuần qua “Bảo đảm không thể có đuờng hầm dẫn tới phòng vệ sinh của Guzman trong nhà giam”.