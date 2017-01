Trump: Ký sắc Lệnh Siết Di Dân, Xây Tường, Thuê 10,000 Nhân Viên Di Trú; Xây Tường Biên Giới Tốn 20 Tỉ MK

WASHINGTON - Thông điệp twitter của TT Trump cho hay: ngày trọng đại của an ninh quốc gia mai sau đã được dự tính, gồm việc xây tường biên giới.TT thứ 45 đuợc trông đợi ký ban hành 5, 6 sắc lệnh trong vài ngày, gồm các biện pháp ngăn trở di dân đến từ 7 nước có đa số dân theo đạo Hồi tại Trung Đông và châu Phi. Khả năng tiếp cận của người tị nạn cũng sẽ bị hạn chế.Trong thời gian tranh cử, ứng viên tỉ phú địa ốc cuả đảng CH từng hưá hẹn dựng tường biên giới 2000 dặm phân cách Mexico với kinh phí ước lượng 8 tỉ MK mà Mexico sẽ chịu. Sau đó, ông nói: thu hồi sau. Nhưng, TT và các viên chức Mexico xác nhận: sẽ không thanh toán. Ông Trump báo trước: sẽ có biện pháp để buộc các thành phố “chưá chấp” hợp tác trong chính sách tống xuất di dân.Theo ông James Carafano, 1 thành viên cố vấn của đoàn chuyển tiếp, không nên coi các biện pháp kiểm soát di dân là chống Hồi Giáo, bởi hiến pháp và luật pháp cho phép sắc lệnh của TT quy định các điều kiện của cấp chiếu khán nhập cảnh, dựa trên các quan ngại về an ninh.Trong khi đó một bản tin khác của báo Wahington Post hôm Thứ Tư cho biết rằng Tổng Thống Trump hôm Thứ Tư đã ký một cặp sắc lệnh khởi đầu đẩy mạnh việc thực hiện di trú, gồm xây tường mới dọc biên giới Mexico, lời hứa xây dựng tường mà ông đã cam kết trong cuộc vận động sẽ bắt đầu trong vài tháng.Xuất hiện tại Bộ Nội An, ông Trump ký sắc lệnh nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ khoảng 11 triệu di dân lậu tại Hoa Kỳ. Các phụ tá cho biết sẽ còn nhiều sắc lệnh khác được ban hành trong tuần này, gồm các hạn chế mới về người tị nạn và di dân từ các quốc gia Hồi Giáo.Sắc lệnh mới cũng nhằm mục đích thuê thêm nhân viên kiểm soát biên giới và giữ lại các tài trợ liên bang đối với những thành phố không áp dụng các luật di trú liên bang, theo các phụ tá của Trump cho biết.Các nhà phân tích kỹ nghệ xây dựng cho biết tổng kinh phí cho việc xây dựng tường của ông Trump có thể lên tới 20 tỉ đô la. Các viên chức chính phủ Trump nói rằng họ đang thảo luận các chọn lựa tài trợ với những nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa.Trump kêu gọi thuê thêm 10,000 nhân viên di trú và 5,000 nhân viên kiểm soát biên giới.