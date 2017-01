Kinh Tế Nam Hàn Tăng Chậm, Xây Cất Đóng Băng, Quý 4 Giảm

SEOUL, Nam Hàn -- Kinh Tế Nam Hàn tăng chậm lại...Bản tin NHK ghi rằng Tăng trưởng dưới mức 3% trong 2 năm liên tiếp.Bản tin ghi lời các quan chức của Ngân hàng Triều Tiên, ngân hàng trung ương của Nam Hàn nói rằng những số liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP của năm ngoái tăng 2,7% so với năm 2015.Các công ty Nam Hàn không chi tiêu nhiều và tiêu dùng cá nhân, chiếm 40% của GDP, cũng đang đình trệ.Như vậy GDP của Nam Hàn vẫn dao động trên dưới 3% trong 6 năm qua.Truyền thông của Nam Hàn mô tả kinh tế của nước này đã bước vào giai đoạn tăng trưởng thấp.Trong khi đó, bản tin KBS cho biết xét theo quý, tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nam Hàn trong năm ngoái là 0,4%, mức thấp nhất trong vòng một năm sáu tháng qua, kể từ sau quý II năm 2015, thời điểm kinh tế Nam Hàn chịu cú sốc từ sự bùng phát dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế theo quý đã ở dưới mức 1% trong vòng năm quý liên tiếp, kể từ sau mức 0,7% vào năm 2015. Ngân hàng trung ương Nam Hàn phân tích tình trạng này là do ảnh hưởng lớn từ việc tiêu dùng khối tư nhân, vốn chiếm khoảng một nửa GDP, bị sụt giảm.KBS ghi rằng vào quý IV năm ngoái, tiêu dùng tư nhân chỉ tăng 0,2% do tâm lý tiêu dùng giảm trong bối cảnh các yếu tố bất ổn cả ở trong và ngoài nước liên tiếp gia tăng, với vụ bê bối Choi Soon-sil và ảnh hưởng từ quá trình thực thi Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn gọi là "Luật Kim Young-ran". Mức tăng tiêu dùng trong quý II và quý III năm ngoái cũng chỉ dừng ở mức 1% và 0,5%.Ngoài ra, tăng trưởng ở lĩnh vực xây dựng cũng đang trong tình trạng đóng băng. Sau khi đạt mức tăng trưởng ở ngưỡng 3% tới hết quý III năm ngoái, đầu tư xây dựng, vốn là yếu tố kéo sự hồi phục của nền kinh tế, đã giảm 1,7% trong quý IV. Giới doanh nghiệp xây dựng cũng chỉ đạt mức tăng trưởng 0,5%, sụt giảm mạnh so với mức 3,7% của quý trước.