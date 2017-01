Liên Âu: Anh Quốc Tự Do Thương Lượng Mậu Dịch Với Mỹ

OSLO - Trưởng đoàn thương thuyết Brexit của EU, ông Michel Barnier tuyên bố: UK tự do thương luợng mậu dịch với Hoa Kỳ, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi chính sách thương mại của EU chừng nào còn là thành viên.Tuần này, Thủ Tướng UK đi Hoa Kỳ để phác họa tương lai giao thương giữa 2 nuớc. Thủ Tướng Theresa May định gặp TT Donald Trump vào ngày Thứ Sáu – hai bên hy vọng có thể nhanh chóng hoàn tất thương luợng.Trong buổi họp báo tại thủ đô Na Uy, trưởng đoàn Barnier lưu ý: chừng nào còn là thành viên EU, UK vẫn là 1 phần trong chính sách mậu dịch của khối.Na Uy không là thành viên EU nhưng có những quan hệ thân thiết bằng khung “European Economic Area – EEA”. Nước Bắc Âu này đang tìm cách phân định rõ tương lai giao thương với UK sau tiến trình Brexit.Thủ Tướng May hưá khởi động Brexit không sau cuối Tháng 3 – trong tiến trình kéo dài ước luợng 2 năm, UK vẫn là thành viên toàn phần của EU.Truyền thông cho hay: lãnh đạo của London đã đề ra nền tảng của các thương luợng với Ấn Độ, Australia và New Zealand.