Gây Chiến Vì Biển Đông ?

Mỹ sẽ gây chiến với Trung Quốc vì Biển Đông? Hẳn là không. Trung Quốc sẽ gây chiến với Mỹ vì Biển Đông? Hẳn là không.Bởi vì, chiến tranh là tất cả cùng thiệt hại. Trong khi lý do gây chiến để nói chuyện trước Liên Hiệp Quốc phải chứng minh rằng quốc gia gây chiến có lý do bất khả kháng.Thí dụ, TT Bush dấy quân đánh Iraq, vì nói rằng lãnh tụ Saddam Hussein có vũ khí sát hại tập thể; đánh xong, tìm hoài không thấy. Lý do tiềm ẩn, có thể vì đất Iraq chỗ nào cũng là mỏ dầu gần như vô tận?Nhưng chiến tranh Mỹ-TQ có thể sẽ xảy ra, trong những cơ nguy rất tình cờ.Nhưng nếu Mỹ phong tỏa Hoa lục thì sao? Thí dụ, cấm vận, phong tỏa toàn phần, phong tỏa một phần, trừng phạt vì lý do nhân quyền hay lý do gì đó?Tạp chi Forbes nói rằng khó có chuyện đó xảy ra, vì TT Trump là người thực dụng.Forbes nhận định rằng nếu Mỹ phong tỏa TQ, hành vi này có thể xem là gây chiến.The New York Times ghi nhận định từ một chuyên gia Hải quân Hoa Kỳ rằng nếu Mỹ phong tòa TQ tất sẽ dần dần dẫn tới chiến tranh, vì TQ không ngồi yên.Trong khi đó, Bloomberg News nói rằng hễ Trump càng cứng rắn, là gián tiếp củng cố quyền lực cho Tập Cận Bình... Hễ Trump dấn bước, Tập sẽ kình lại cứng rắn, không nhường.Vì mùa thu 2017 là Đại hội Đảng CS Trung Quốc. Họ Tập phải kích động lòng yêu nước của 1.3 tỷ dân, vốn đã bị nhồi sọ rằng Biển Đông là của các triều vua TQ từ xa xưa.TT Trump đã lộ cứng rắn rồi, từ tuyên bố sẽ xét lại thương mại với TQ, cho tới cú điện thoại với Tổng Thống Đài Loan.Nếu Tập Cận Bình lùi thêm, có thể sẽ bị bứng ghế trong Đại Hội Đảng CSTQ.Năm nay, CSTQ sẽ bầu lại 25 lãnh tụ trong Bộ Chính Trị, 7 lãnh tụ trong Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, và Ủy Ban Trung Ương Kiểm Tra Kỷ Luật Đảng.Tập Cận Bình không chỉ tự lo cho mình, mà còn cần phải gài tay chân vào các ghế then chốt.Truyền thông cho biết: ai kêu gọi yêu nước lớn tiếng nhất, sẽ được quần chúng ủng hộ. Cũng như trường hợp Trump ở Mỹ, Tập cũng sẽ làm như thế ở Tàu.Paul Haenle, cố vấn về TQ của cựu TT George W. Bush, nói rằng nếu dân tộc TQ nhìn thấy Tập Cận Bình bị Trump khiêu khích, dân TQ sẽ chờ đợi một cú đánh trả dữ dội.Trong khi đó, thông tấn Ấn Độ PTI cho biết có tin quân đội TQ đã đưa phi đạn tầm xa xuyên lục địa tới gần biên giới Nga với mục tiêu phi đạn sẽ có tầm bắn vào lãnh thổ Hoa Kỳ.Khi được một phóng viên Nga hỏi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Hua Chunying nói rằng điều quý vị hỏi là một giả thuyết trên mạng...Tuy nhiên phóng viên TASS nói rằng báo Global Times của TQ viết rằng phi đạn đầu đạn nguyên tử DF-41 đã đưa tới tỉnh Heilongjiang gần biên giới Nga.Phi đạn này có tầm xa 10,000 tới 12000 km.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận về Biển Đông: Mỹ gửi thêm phi cơ quân sự đến Úc.Bản tin nói, quân đội Mỹ ngày hôm 25/01/2017 cho biết sẽ điều thêm máy bay quân sự đến đồn trú tại căn cứ Darwin, miền bắc nước Úc để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ sát vùng Biển Đông đang tranh chấp.Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ Chris Logan xác nhận rằng trong năm nay, Mỹ sẽ tăng viện cho lực lượng của mình tại Darwin năm chiếc trực thăng Super Cobra AH-1W và nhất là bốn chiếc máy bay cánh quạt lên thẳng MV-22 Osprey cho phép mở rộng phạm vi can thiệp của lực lượng Mỹ trong khu vực.Về quân số, lực lượng đồn trú tại Darwin trước mắt vẫn giữ nguyên ở mức 1.250 lính thủy quân lục chiến. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, sẽ có tổng cộng 2.500 lính Mỹ luân phiên đặt căn cứ tại Darwin.Quyết định cắm lực lượng tinh nhuệ Mỹ tại căn cứ Darwin miền bắc Úc, nhìn ra Biển Đông nằm trong chiến lược xoay trục qua châu Á của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng, quyết đoán trên Biển Đông.Sự hiện diện của cả ngàn lính thủy quân lục chiến Mỹ tại Darwin tạo lợi thế hiển nhiên cho quân đội Mỹ, có thể triển khai nhanh chóng lực lượng ra Biển Đông khi cần thiết.RFI ghi rằng Washington và Canberra hiện đang đàm phán về khả năng cho oanh tạc cơ tầm xa B-1 của Mỹ đặt căn cứ ở Darwin, một động thái đã gây nên phản ứng quan ngại từ bộ Ngoại Giao Trung Quốc.Thông tin về quyết định tăng cường máy bay quân sự đến Darwin được đưa ra đúng vào lúc chính quyền mới tại Hoa Kỳ của tổng thống Donald Trump đã có những tuyên bố cứng rắn nhắm vào các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông.Động thái này như khẳng định thêm giả thuyết theo đó dù rút Mỹ ra khỏi hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, nhưng trên bình diện an ninh, chính quyền Donald Trump sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Châu Á-Thái Bình Dương.RFI ghi thêm:“Trong chiều hướng đó, ngay vào tuần tới, tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis sẽ dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình cho châu Á, với chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh thân thiết nhất của Mỹ trong vùng.”Biển Đông, rất hồi hộp...