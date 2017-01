THÀNH PHỐ SAN JOSE BIỂU QUYẾT 11/ 0 CHỐNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG



San Jose (Trần Củng Sơn)- Hội đồng thành phố San Jose , trong phiên họp tối thứ ba 24-11-2016 đã biểu quyết với tỉ số tuyệt đối 11/0 chống treo cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng.

Dự thảo luật 3.8 được đem ra thảo luận sau cùng vào lúc 7 giờ 30 . Nội dung là tái khẳng định lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng tự do và truyền thống của Cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam tại San Jose và chống treo cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng tại những cột cờ thuộc sở hữu của Thành phố San Jose.





1- Phòng họp Hội Đồng Thành Phố San Jose nghị quyết chống cở đỏ sao vàng



Mở đầu, Nghị viên Nguyễn Tâm trình bày dự thảo 3.8 rồi Nghị viên Kimberly Hồ của thành phố Westminster từ quận Cam lên phát biểu đầu tiên và kế tiếp những người khác.

Có 57 người phát biểu, có nguời nói tiếng Việt Nam được thông ngôn dịch sang Anh ngữ, có người nói tiếng Anh. Có 4 người đưa ra ý kiến chống đối, lấy lý do như Mỹ buôn bán với Việt Nam, Mỹ cần Việt Nam chống Trung Cộng, nước Mỹ là xứ tự do không nên cấm lá cờ này…

Những ý kiến chống cờ đỏ sao vàng rất đa dạng bởi những người từng là quân nhân VNCH, những cựu tù Cộng Sản, những người di tản năm 1975 và những ngừơi vuợt biển trốn chạy Cộng Sản qua tới nước Mỹ này. Có người nhắc đến nạn thảm sát ở Huế năm Mậu Thân, nhắc đến sự di cư năm 1954 từ Bắc vào Nam rồi năm 1975 phải bỏ chạy một lần nữa, nhắc đến sự cai trị tàn ác của Việt Cộng sau khi chiếm Miền Nam. Có người gọi đó là lá cờ máu, của chủ nghĩa Cộng sản độc tài đang tàn phá đất nước Việt Nam…Lý do mạnh mẽ được đưa ra là 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã tử trận bởi kẻ thù cờ đỏ sao vàng cho nên Thành phố San Jose cần ủng hộ nghị quyết này.

Hội đồng thành phố San Jose trong dịp này được nghe kể lại lịch sử của những người Mỹ gốc Việt Nam tị nạn Cộng Sản qua tới Mỹ và thành lập nên cộng đồng mạnh mẽ ở Thung Lũng Điện Tử. Mỗi người được phát biểu trong 2 phút , quá mức thì Thị trưởng Sam Liccardo nói Thank You là phải chấm dứt.

Mỗi lần có ý kiến nào hay thì cả hội trường vỗ tay và phất cờ vàng ba sọc đỏ ủng hộ.

Sau 2 tiếng đồng hồ nghe các ý kiến, Hội đồng thành phố San Jose gồm 10 Nghị viên và Thị trưởng đồng thuận ủng hộ nghị quyết cấm treo cờ đỏ sao vàng, tỉ số 11- 0. Khỏang hơn 200 người tham dự reo hò.





2- Nghị viên Nguyễn Tâm, Kimberly Hồ và đồng hương lưu niệm sau biểu quyết



Nghị viên Nguyễn Tâm được cho phép nói bằng tiếng Việt Nam cám ơn mọi người đã đến bày tỏ sự ủng hộ nghị quyết chống cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam. Trước khi ra về Thị trưởng Sam Liccardo nói câu Chúc Mừng Năm Mới vì đang là ngày 27 tháng Chạp sắp tới Tết Đinh Dậu.

Sự việc bắt đầu từ chuyện tên Hùng Cửu Long từ trong nước sang Hoa Kỳ du lịch và tên này đã mặc áo cờ đỏ sao vàng chụp hình khoe khoang ở một vài thành phố miền Đông Hoa Kỳ. Hắn tới Quận Cam bị đồng hương tẩy chay. Từ sự việc đó, Hội đồng thành phố Westminster của Quận Cam với thị trưởng Tạ Đức Trí và các nghị viên khác thông qua nghị quyết chống cờ đỏ sao vàng tại Westminster tháng 11 năm 2016.

Nghị viên Nguyễn Tâm ở San Jose liền tiếp nối công tác này nên cùng một số đồng viện đưa ra dự thảo luật tương tự vào tháng 12 năm 2016 và ngày 24 tháng 1 năm 2017 đưa ra Hội đồng thành phố San Jose biểu quyết. Đã có phản ứng trái chiều từ một số du học sinh Việt Nam và một số người mới từ trong nước sang định cư muốn bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng.

Thành phố San Jose với dân số hơn 1 triệu và hơn 100 ngàn cư dân gốc Việt Nam, là một cộng đồng gốc Việt Nam lớn thứ nhì sau cộng đồng Nam Cali. Tân thị trưởng Rich Trần của thành phố Milpitas có tham dự buổi này và nói rằng sắp tới sẽ đưa ra một nghị quyết cấm cờ đỏ sao vàng tại đây.

Hi vọng trong chiều hướng này thì các thành phố có đông cư dân gốc Việt Nam sẽ có nghị quyết chống cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ được thành hình do những người tị nạn tháng 4 năm 1975 và hàng trăm ngàn người vượt biên vượt biển chạy trốn chế độ độc tài Cộng Sản với lá cờ đỏ sao vàng. Sau mấy chục năm phát triển, bảo lãnh thêm người thân từ Việt Nam sang vào trở thành lớn mạnh như hiện nay.

Những du học sinh Việt Nam và những người mới định cư sau này, và ngay cả những quan chức Việt Cộng sang du lịch Hoa Kỳ vẫn nhờ vào chỗ dựa tinh thần của cộng đồng Việt Nam có sẵn tại đây để sinh sống, du lịch.

Các quan chức Việt Cộng tham nhũng giàu có và người thân của họ đang tìm cách định cư tại Hoa Kỳ và với thế lực tiền bạc dồi dào đang tìm cách ảnh hưởng vào sinh họat thương mại và văn hóa cùng chính trị của cộng đồng Việt Nam.





3- Thị trưởng Milpitas Rich Trần và ký giả Trần Củng Sơn



Việc đưa ra ý kiến bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng tại đất nước Hoa Kỳ là dấu hiệu cho thấy thế lực của Việt Cộng đang dần lớn và báo hiệu một nguy cơ trong những năm tới, họ sẽ dần nhuộm đỏ cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản yêu tự do dân chủ.

Nghị quyết chống cờ đỏ sao vàng được thông qua tại San Jose là niềm vui cho cộng đồng Việt Nam tại đây, là món quà tinh thần Xuân Đinh Dâu 2017.