Hương Sắc Saguaro và Hội Chợ Tết Arizona

Hình du ngoạn tại Saguaro và Hội Chợ Tết tại Arizona.

Ta đi, mặt trời phía trước.

Ta đi, núi lùi ra sau,

Cùng trăng khuya ru sa mạc mênh mông

Ta đi, máu nồng trong tim

Ta đi với tình yêu thương

Người Giao Chỉ với bước chân kiêu hùng....

Khi nhắc đến tên các loại hoa, chắc có lẽ ít ai trong chúng ta nghe đến tên loài hoa Saguaro. Lý do vì phải mất đến hơn 70 năm, cây xương rồng Saguaro mới hé nở nụ hoa đầu tiên. Thử tưởng tượng nếu chúng ta trồng một cây xương rồng Saguaro ở tuổi đôi mươi, thì đến khi hơn 90 tuổi mới được ngắm cánh hoa đầu tiên sau khoảng thời gian gần cả đời người chăm sóc! Mà ngắm hoa Saguaro cũng không phải dễ. Hoa Saguaro chỉ nở vào khoảng tháng Năm hoặc tháng Sáu, trong không gian tĩnh mịch giữa đêm khuya trong vùng sa mạc lúc tiết trời còn mát lạnh và đến khoảng giữa trưa, cánh hoa đã e ấp khép lại nếu bạn không kịp ngắm. Hoa Saguaro lúc nở toả ra một mùi hương dịu ngọt lan toả khắp nơi, làm thu hút nhiều ong bướm và đặc biệt là những con chim bồ câu đến thưởng thức những hương vị mật ngọt ngào. Có lẽ vì là loài hoa đặc biệt, nên tiểu bang Arizona, nơi có nhiều cây xương rồng Saguaro, đã chọn loại hoa này là biểu tượng của tiểu bang mình vào năm 1931.Sở dĩ tôi nhắc đến loài hoa Saguaro ở Arizona vì đây là tiểu bang mà Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ có nhiều kỷ niệm nơi đây trong mùa Xuân này. Cơ duyên bắt đầu từ lúc chúng tôi có dịp quen biết ca sĩ Thái Ngọc Nhung qua trang Facebook. Qua những lần trao đổi và tìm hiểu về sinh hoạt văn nghệ của cô, chúng tôi được biết Thái Ngọc Nhung là một ca sĩ trẻ nhưng có tấm lòng rất nhiệt tình, luôn góp mặt trong những chương trình sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Arizona trong vai trò trưởng ban văn nghệ của cộng đồng. Nhân dịp Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức chương trình Đại Nhạc Hội với chủ đề "Việt Nam Tôi", chúng tôi đã mời Thái Ngọc Nhung tham gia vào chương trình này. Với mục đích phát triển Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với các anh chị em nghệ sĩ "từ bốn phương trời" để "cùng chung tay dựng xây văn hoá" ở hải ngoại, như lời của một câu hát trong "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc", chúng tôi đã đề nghị Thái Ngọc Nhung đảm nhiệm vai trò Hội trưởng đại diện CLB Tình Nghệ Sĩ ở Arizona và cô đã nhận lời. Từ khi bắc được nhịp cầu ở Arizona, chúng tôi bắt đầu bàn đến những chương trình sinh hoạt cho chi nhánh Arizona.Nhân dịp Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ở Arizona dự định tổ chức chương trình Hội Chợ Tết, ca sĩ Thái Ngọc Nhung cho biết cô muốn mời các anh chị em nghệ sĩ từ Trung Ương ở miền Nam California đến trình diễn trong chương trình văn nghệ để có dịp ra mắt CLB Tình Nghệ Sĩ đến với đồng hương Việt Nam. Sau khi chúng tôi thông báo tin này đến các anh chị em trong Ban Văn Nghệ ở California thì có hơn 25 các anh chị em ghi danh tham gia đông hơn con số ban đầu chúng tôi dự trù là khoảng 12 người.Sau khi có danh sách, chị Lisa Trần, Hội phó Nội vụ kiêm Trưởng Ban Kế Hoạch của CLB Tình Nghệ Sĩ, đã nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp lo việc book xe, khách sạn và đặc biệt là chuẩn bị tập dợt cho các màn múa và fashion show sẽ trình diễn ở nơi tổ chức hội chợ là trường Trung học Glendale High School. Tết Nguyên Đán năm nay cũng cận ngay sau mùa lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, nên các anh chị em phải bận rộn vừa tập dợt cho các chương trình Giáng Sinh, vừa phải chuẩn bị cho chương trình Hội Chợ Tết ở Arizona.Dù bận rộn, các anh chị em ai cũng nôn nao chuẩn bị chờ đến ngày lên đường để "mang chuông đi đánh xứ người" ở tiểu bang có loại hoa đặc biệt Saguaro. Mặc dầu không phải mùa hoa Saguaro nở, nhưng các anh chị em như những cánh chim bồ câu tíu tít tụ họp lại với nhau từ sáng sớm để chuẩn bị tung cánh bay sang tiểu bang sa mạc Arizona đất rộng, người thưa nhưng ấm áp tình đồng hương. Đặc biệt mọi người đang chuẩn bị chào đón sự xuất hiện lần đầu tiên của một ban văn nghệ có tên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.Ba chiếc xe van với chiếc xe mang số 1 gồm "bác tài" chính là anh Minh Nguyễn, cùng người "phụ lái" là ca sĩ kiêm vũ sư Thanh Toàn tháp tùng với một phái đoàn gồm các anh chị em nghệ sĩ: Dương Viết Đang, Thy Nhung, Thy CiCi, Hoàng Lê và Thanh Vân. Đây là chiếc xe đông nhất và cũng "ồn ào", náo nhiệt nhất trong 3 chiếc. Xe thứ hai gồm có bác tài chính là anh Phạm Ngọc Lân, Phó Hội trưởng Ngoại Vụ của CLB Tình Nghệ Sĩ kiêm "phó nhòm" với những hình ảnh mà nhờ có anh, nên các thành viên của CLB Tình Nghệ Sĩ ở khắp nơi trên thế giới mới có dịp xem những sinh hoạt của các anh chị em ở quận Cam. Cũng nhân đây, xin được tiết lộ một bí mật với các anh chị ở xa: Sở dĩ các anh chị em luôn có những nụ cười thật tươi trong các tấm hình là nhờ anh Lân luôn miệng nói "Úi chu choa, beautiful!" với một giọng rất khôi hài làm mọi người phải bật cười khi chụp hình. Tháp tùng với anh Lân trong chiếc xe này là người mà anh Lân hay gọi đùa là "my house": chị Hoàng Nga. Một hành khách khác đi chung trong xe là anh Trưởng Ban Văn Nghệ Hạnh Cư, một người luôn nhiệt tình cùng với chúng tôi tập dợt cho các em thiếu nhi và thường xuyên xuất hiện trên show "Tài Năng Trẻ" được thâu hình hàng tuần trên đài VNA-TV, với cây đàn guitar.Chiếc xe thứ ba do anh Don Vũ và anh Tonny Ngô, một thành viên mới của Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ nhưng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong suốt chuyến đi. Các hành khách trên xe là thi sĩ Quỳnh Giao; Cố vấn Ban Chấp Hành của CLB TNS, Kiều Ngân và Mimi, cũng là một tiếng hát mới tham gia vào CLB Tình Nghệ Sĩ. Ca sĩ Kiều Ngân và Mimi cũng rất tích cực trong các ban múa và fashion show. Một số anh chị em trong đó có Ngọc Bích và tôi, vì bận rộn công việc và các cháu còn đang đi học vào ngày thứ Sáu, nên không thể sắp xếp để đi chung với phái đoàn mà phải bay đến sau. Ngoài ra, ca sĩ Lisa Trần, ca sĩ Trần Hào Hiệp, ca sĩ Kim Phượng cùng cô giáo Quỳnh Giao và Tiến sĩ Nghiêm Bảo Toản cũng bay đến vào sáng Thứ Bảy.Sau khi xe lăn bánh, các anh chị em đã bắt đầu gửi text với nhau trong group thật vui và cũng để giữ liên lạc để mọi người biết mình đang ở đâu. Những ngày vừa qua, ông Trời dường như cũng đáp lại lời cầu xin "lạy Trời mưa xuống" của người dân Cali đang gặp hạn hán, nên tiếp tục trút xuống những cơn mưa tầm tã. Mặc dầu bên ngoài mưa nặng hạt, nhưng khi đọc những text của các anh chị em gửi cho nhau, chúng tôi cũng hình dung được một không khí thật ấm cúng, tràn đầy tiếng cười, tiếng hát của các anh chị em trên 3 chuyến xe đang hướng về nơi có những đóa hoa Saguaro đang chuẩn bị nở rộ giữa những đêm sương trong sa mạc... Chúng tôi chợt liên tưởng các anh chị thật giống như những đoàn người lữ hành đi qua sa mạc như trong bài hát "Người Giao Chỉ" mà chúng tôi đã phổ nhạc từ bài thơ của anh Nguyễn Thơ Sinh:ĐÊM RA MẮT CLB TÌNH NGHỆ SĨTheo như chương trình, sau khi đến Arizona, các anh chị em sẽ ghé đến tiệm phở 602 để thưởng thức món phở Arizona do Ban Tổ Chức khoản đãi trước khi về khách sạn. Anh Lương Thái, Phó Hội Trưởng của CLB Tình Nghệ Sĩ, đã đại diện tiếp đón các anh chị em. Sau khi ăn xong, các anh chị em về lấy phòng ở khách sạn và nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị đến tham dự buổi ra mắt CLB Tình Nghệ Sĩ ở Arizona. Buổi ra mắt rất vui, đầm ấm trong tinh thần Tình Nghệ Sĩ nhưng không kém phần trang trọng, với sự tham dự của các vị đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, các vị quan khách và các anh chị em trong CLB Tình Nghệ Sĩ ở 2 chi nhánh. Quán Cafe Dĩ Vàng với chủ nhân là anh Duy Lý đã thiết kế nhà hàng với một phong cách rất nghệ sĩ. Nơi đây thường được các anh chị em nghệ sĩ đi show từ xa đến chọn làm địa điểm dừng chân. Chủ nhân cũng luôn vui vẻ và niềm nở với mọi người.Trong buổi ra mắt CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Tổ Chức cũng đã trang hoàng thêm với 2 tấm banner lớn treo hai bên tường của nhà hàng. Một bên là tấm banner mà khi bước chân vào nhà hàng, chúng tôi thật xúc động khi nhìn thấy. Đó chính là hình ảnh của cố Nhạc Sĩ Anh Bằng, người đồng Sáng Lập Viên của CLB Tình Nghệ Sĩ, người Thầy đã luôn quan tâm và dẫn dắt chúng tôi trong nhiều năm tháng mãi đến những ngày cuối đời của Ông. Vẫn với nụ cười hiền hoà, có lẽ đêm hôm nay ở đâu đó trên cao, Ông đã nở nụ cười thật vui khi biết chúng tôi có thêm một chi nhánh mới tại tiểu bang này. Những anh chị em thành viên mới hy vọng sẽ cùng chung tay và "ca lên, ta vui bên nhau nối vòng tay ấp ủ tình người", như lời trong bài hát "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc" mà người design tấm banner đã có nhã ý để hình bản nhạc giữa tấm hình của hai tác giả. Ngoài các anh chị em trong Ban Chấp Hành Trung Ương, chúng tôi còn thấy hình ảnh của các anh chị em Hội trưởng đại diện cho CLB Tình Nghệ Sĩ ở các chi nhánh như: HT Nguyên Phan (San Diego/Nam California), HT Đường Sơn (Úc Châu), HT Lena Lệ Ngọc Nguyễn (Houston/Texas), HT Lê Ngọc Châu (Đức/Âu Châu), HT Hà Đặng (Atlanta/Georgia), HT Cao Thái Hải (San Jose/Bắc California), HT Trần Minh Hiền (Orlando/Florida). Trong buổi tối hôm nay, CLB Tình Nghệ Sĩ lại chính thức có thêm chi nhánh ở Arizona với người Hội trưởng là Thái Ngọc Nhung.Phần văn nghệ giúp vui rất sôi nổi với phần giới thiệu chương trình của 2 MC là ca nhạc sĩ Hạnh Cư và ca sĩ Thanh Toàn. Phần âm thanh và người đệm đàn keyboard do anh Toàn Võ phụ trách. Ngoài các tiết mục văn nghệ của các anh chị em ca sĩ của Arizon và Cali là chương trình khiêu vũ thật vui. Đến gần 12 giờ khuya, chúng tôi phải tạm lưu luyến chia tayđể về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chương trình du ngoạn và Hội Chợ Tết vào ngày hôm sau. Trời về khuya, những hạt mưa còn tí tách rơi nhẹ khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng Cafe Dĩ Vãng. Đâu đây trong đêm khuya của Arizona, thoang thoảng mùa hương hoa nhè nhẹ. Có lẽ một đoá hoa Saguaro nào đó đang nhẹ nhàng nở sớm trong đêm để chào đón những tấm lòng nghệ sĩ từ phương xa đến đây chăng?CHƯƠNG TRÌNH DU NGOẠN VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢYTheo như chương trình, chúng tôi thức dậy từ sáng sớm để hẹn nhau cùng đến công viên Anthem Community Park, cách khách sạn khoảng 30 phút lái xe. Những tia nắng bắt đầu ló dạng sau những đám mây đen khi đoàn xe đến công viên Anthem mặc dầu những cơn gió lạnh vẫn thổi cuốn những chiếc lá vàng cuối thu quấn quýt theo bước chân của các anh chị em. Thật là một trùng hợp ngẫu nhiên khi các anh chị em nghệ sĩ chọn công viên có tên "Anthem", mang một sắc thái nghệ sĩ tính trong đó và gợi cho chúng ta nhớ đến bản nhạc Quốc Ca National Anthem hùng tráng của Hoa Kỳ. Công viên chỉ được hoàn thành vào cuối thập niên 90 bởi tổ hợp Del Webb với ban đầu dự định được đặt tên là "The Village at Desert Hills", nhưng có lẽ vì khung cảnh thơ mộng với những thác nước chảy róc rách qua những khe đá, một hồ nước với những đàn chim tung cánh trên mặt hồ lung linh tia nắng như nhưng đường kẻ nhạc, v.v., nên người ta chọn tên là "Anthem" chăng?Các anh chị em thích thú chụp nhiều tấm ảnh đẹp nơi đây và đặc biệt, những cây xương rồng Saguaro được "chiếu cố" tận tình nhất vì không dễ gì tìm thấy được những cây xương rồng to như vầy ở miền nam Cali. Sau khi chụp hình xong, theo đề nghị của anh Lương Thái, Phó Hội trưởng CLB Tình Nghệ Sĩ - Arizona, chúng tôi lái xe đến Rock Spring Cafe cách đó khoảng 20 phút. Đây là một nhà hàng còn giữ lại lối kiến trúc của những thổ dân Indians xưa kia với di tích như giếng nước của những thợ đào mỏ, những chiếc xe ngựa thời thập niên 1860s, v.v. The Rock Spring cũng được biết đến là nơi có chiếc điện thoại đầu tiên và duy nhất mang số 93 được đặt ở tại đây vào năm 1922. Với những chiếc cell phone hiện đại trên tay, các thế hệ trẻ bây giờ chắc khó mà hình dung được chiếc điện thoại ngày xưa quý như thế nào. Bao nhiêu thập niên đã trôi qua, những di tích này thật quý để gìn giữ lại cho thế hệ mai sau.HỘI CHỢ TẾT ARIZONATheo chương trình của Ban Tổ Chức, chương trình văn nghệ Hội Chợ Tết được tổ chức vào buổi chiều thứ Bảy trong khu hội chợ và sau đó vào buổi tối, một chương trình văn nghệ có bán vé được tổ chức bên trong auditorium của trường Trung Học Glendale. Khi chúng tôi lái xe đến trường Glendale High School, từ xa đã thấy những lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phới tung bay. Chắc chắn là các chú trong Hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã phải đến từ rất sớm để chuẩn bị treo cờ, giăng các tấm banners, trang hoàng bàn thờ Tổ Quốc trước cổng vào Hội Chợ Tết, v.v. Đồng hương Việt Nam sinh sống ở Phoenix không đông như các cộng đồng Việt Nam ở một số nơi khác, nên những chương trình như hế này cũng là dịp tốt để mọi người có dịp tìm lại không khí quen thuộc của ngày Tết cổ truyền nơi quê nhà. Chúng tôi thấy các gian hàng bắt đầu bày bán những món ăn đặc thù truyền thống của người Việt Nam như bánh tét, bánh chưng, bánh mức, chả giò, v.v.Trong khi đang giăng tấm banner cùng với nhạc sĩ Đặng Thanh Trường từ Georgia, thành phố mà chúng tôi đã đến nhân dịp ra mắt chi nhánh CLB Tình Nghệ Sĩ vào mùa hè năm 2016, chúng tôi bắt gặp một người trẻ tuổi bước vào. Đó chính là anh Thế Khương. Đã có đôi lần nói chuyện qua điện thoại với anh cũng như cùng anh và Thái Ngọc Nhung giới thiệu về chương trình Hội Chợ Tết qua làn sóng phát thanh của đài Tiếng Nước Tôi của MC/Xướng Ngôn Viên Thanh Mai, nhưng chúng tôi cũng bất ngờ khi thấy anh còn quá trẻ tuổi, với cặp mắt kính cận và dáng vóc như một sinh viên còn đang học ở trường đại học. Ca sĩ Trang Thanh Lan cũng có cùng ý nghĩ này khi chị tâm tình trên sân khấu trước khi trình diễn là không ngờ người đi đón mình ở phi trường lại là một ông chủ tịch cộng đồng trẻ măng như vậy! Đúng là tuổi trẻ tài cao và quan trọng có lẽ là đồng hương Việt Nam ở Arizona đã nhìn thấy tấm lòng nhiệt tình và sự làm việc hăng say của thế hệ trẻ ở nơi anh, nên đã tin tưởng giao cho anh trọng trách lãnh đạo cộng đồng người Việt Quốc Gia tại đây.Sau phần phát biểu chào mừng đồng hương của anh Thế Khương và các anh chị trong Ban Tổ Chức, tiếng trống múa lân vang rền hoà lẫn trong tiếng pháo nổ đã góp phần mang lại một không khí vui tươi của ngày Tết. Phần văn nghệ của các anh chị em nghệ sĩ bắt đầu với bản nhạc hợp ca "Đón Mừng Xuân Sang" được phối hợp trình diễn bởi các ca nhạc sĩ của CLB Tình Nghệ Sĩ California và Arizona. Các tiết mục văn nghệ được tiếp tục với tiếng hát của các ca sĩ: Hạnh Cư, Trần Hào Hiệp, Thái Ngọc Nhung, Nguyễn Sang, Thanh Toàn, Kim Anh, Nghiêm Bảo Toản, Tony Ngô, v.v. xen kẽ với các màn múa các bài hát Cánh Bướm Vườn Xuân, Hẹn Ngày Về, Áo Trắng Mùa Xuân, Tà Áo Dài, v.v. Chị Thy Yến, một thành viên của CLB Tình Nghệ Sĩ chi nhánh Arizona cũng đã xuất sắc trong vai trò MC, cùng chúng tôi điều khiển chương trình văn nghệ trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Chương trình văn nghệ kết thúc với bản nhạc "Ly Rượu Mừng" được tất cả các anh chị em nghệ sĩ và Ban Tổ Chức cùng hát thay cho lời chúc Tết mà các anh chị em nghệ sĩ muốn gửi đến cho đồng hương Việt Nam của chúng ta ở Arizona.Sau đó, các anh chị em tiếp tục sang trình diễn trong chương trình Đại Nhạc Hội được tổ chức bên trong auditorium rộng rãi và sang trọng của trường Glendale High School. Chúng tôi cùng các chú trong Liên Hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hát quốc ca trong nghi thức mở màn trang nghiêm và cảm động. Sau phần chào cờ là chương trình tế lễ cổ truyền và phát biểu của Ban Tổ Chức, chủ tịch cộng đồng và các vị dân cử ở Arizona. Chương trình văn nghệ được bắt đầu sau đó với sự tham gia của các ca sĩ như Trang Thanh Lan, Đặng Thế Luân, Thái Ngọc Nhung, Nguyễn Sang, Hạnh Cư, Trần Hào Hiệp, Kim Phụng, cùng các anh chị em trong Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ. Hai MC Thanh Mai và Trường Tiến đã điều khiển chương trình rất nhịp nhàng, với những mẫu chuyện vui liên quan đến con gà, mang đến những nụ cười cho khán giả tham dự. Những tràng pháo tay của khán giả như những tiếng pháo trong những ngày đầu năm làm cho các anh chị em ca sĩ thêm hăng say trình diễn. Mặc dầu ngày Tết chưa thật sự đến, nhưng với những giai điệu mùa Xuân, những gian hàng Tết, tiếng trống, múa lân, v.v. trong Hội Chợ Tết do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tổ chức, đã mang đến một không khí thật vui tươi đầy hương sắc mùa Xuân cho đồng hương chúng ta trên quê hương của những đóa hoa Saguaro thật đặc biệt này.GẶP NHAU ĐÂY, RỒI CHIA TAY...Đúng như lời của bản nhạc mà chúng tôi đã từng hát trong quãng thời gian sinh hoạt hướng đạo, chúng tôi phải lưu luyến tạm chia tay các anh chị em nghệ sĩ ở Arizona, các anh chị em trong Ban Tổ Chức và đặc biệt là những đồng hương Việt Nam ở Arizona, với những người đã lái xe từ rất xa đến đây để tham dự và ủng hộ cho các anh chị em nghệ sĩ. Sau khi chương trình văn nghệ xong, anh Lương Thái đã có nhã ý mời các anh chị em nghệ sĩ trong CLB Tình Nghệ Sĩ đến Camelback Inn Hotel, nơi có nhà hàng với phong cảnh rất đẹp về đêm. Quả thật khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời. Chúng tôi ngồi quây quần bên ngọn lửa, cùng nhau chuyện trò, vui đùa vì biết lát nữa đây, mọi người sẽ chia tay nhau. Ánh lửa bập bùng giúp sưởi ấm những tâm hồn nghệ sĩ, những người có cùng chung chí hướng, ngồi lại bên nhau. Anh Phạm Ngọc Lân đề nghị hát những bản nhạc hợp ca mà chúng tôi thường trình diễn như Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc, Việt Nam Ơi! Việt Nam Ơi!, Hẹn Ngày Về, v.v. Trong đêm khuya, tiếng hát bên ánh lửa của các anh chị em vang lên đầy nhiệt huyết, dường như lan đi thật xa... Thấp thoáng trong bóng đêm, theo tay chỉ của anh Thái, chúng tôi thấy rặng núi có hình lưng của con lạc đà, mà theo truyền thuyết, con lạc đà này từ ngàn xưa đã giúp chở những hàng hóa xuyên qua những cánh đồng cát trên sa mạc đến cho những dân cư nơi đây. Người dân đã nhớ ơn và đặt tên cho ngọn núi có hình dáng lưng của con lạc đà là Camelback Mountain.Mang theo trên người những hành trang văn hóa, với tiếng hát lời ca giúp cho xã hội và cuộc đời, các anh chị em nghệ sĩ với đôi chân và tấm lòng luôn bền bỉ như những chú lạc đà không quản ngại vượt qua sa mạc mênh mông đến đây, để mong mang những sắc thái văn hóa Việt Nam đầy hương vị ngọt ngào như những đóa hoa Saguaro qua tiếng nhạc lời ca, góp phần vào việc bảo tồn nền văn hoá Việt Nam ở hải ngoại cho thế hệ mai sau tiếp tục giữ gìn bản sắc của dân tộc, để mong ngày trở về quê hương dân chủ, tự do sẽ không còn xa.Cao Minh HưngArizona-California January 2017