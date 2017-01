Samsung Sẽ Tiếp Tục Phát Triển Sản Phẩm Galaxy Note

Khoảng cuối tháng 01/2017, cùng với việc công bố nguyên nhân khiến Galaxy Note 7 cháy nổ, Samsung cũng xác nhận sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu “Galaxy Note” cho các sản phẩm phablet trong tương lai của hãng.Theo đó, trước khi trình chiếu các tài liệu nói về kết quả điều tra lỗi gây cháy nổ trên Galaxy Note 7, D.J.Koh, chủ tịch mảng di động của Samsung đã trả lời phỏng vấn trang Cnet: “Tôi sẽ mang đến một chiếc Galaxy Note 8 tốt hơn, an toàn hơn, và mới mẽ hơn”. Ông cho rằng dòng Galaxy Note có một lượng lớn người hâm mộ trung thành, và đó chính là lý do chính khiến hãng đưa ra quyết định sẽ không khai tử thương hiệu Galaxy Note.Trong buổi họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân Note 7 phát nổ, Samsung đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Hãng cũng cho biết thêm rằng, hầu hết các thiết bị Note 7 bán ra hiện đã được thu hồi thành công.Tuy nhiên, theo phản ánh của riêng nhà mạng Verizon (Mỹ), vẫn còn tới hàng nghìn chiếc Note 7 đang được sử dụng. Nhà mạng Verizon thậm chí đã phải mạnh tay chuyển hướng mọi cuộc gọi từ Galaxy Note 7 tới phòng dịch vụ khách hàng với mục đích thuyết phục người dùng mang máy trả lại nhà sản xuất.Việc Samsung quyết định vẫn duy trì thương hiệu dòng Galaxy Note một phần cũng vì có vẻ như hãng đã tìm ra giải pháp cho vấn đề an toàn pin. Trong buổi họp báo, Samsung công bố quy trình 8 bước sẽ được triển khai áp dụng cho các thiết bị trong tương lai – bao gồm cả Note 8 và Galaxy S8 – đảm bảo sẽ không còn tình trạng cháy nổ. Cuối cùng, Samsung cũng tiết lộ sẽ không ra mắt Galaxy S8 tại sự kiện MWC 2017 vào tháng 02/2017 như thường lệ.Theo: Nguoivietphone.com