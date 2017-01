Trump Gài Gián Điệp Riêng Khắp Các Cơ Quan Liên Bang; Giám Đốc FBI James Comey Được Trump Lưu Nhiệm

WASHINGTON - Politico đưa tin: chính quyền Trump bổ nhiệm các thành viên của “nội các bóng tối” gồm cố vấn cao cấp đặt tại các cơ quan liên bang – những cố vấn này sẽ báo cáo trực tiếp Bạch Ốc các hoạt động của cơ quan, và về nhóm lãnh đạo cơ quan.Bản tin Politico nêu điển hình là cộng tác viên chính trị của đảng CH Wells Griffith đuợc cử vào ghế cố vấn cao cấp tại Bộ năng luợng.Nhà báo cũng nhắc lại tuyên bố của cựu thị trưởng Rudy Giuliani cho hay ông cai trị thành phố New York bằng cách tương tự – ông Giuliani nói thẳng với các ủy viên thành phố “Các người sẽ có 1 gián điệp tại cơ quan”.Liên quan đến tình hình an ninh Mỹ, một bản tin khác cho biết TT Trump định lưu nhiệm ông James Comey ở vai trò giám đốc FBI, theo nguồn tin thân cận giữa lúc các cơ quan an ninh tình báo điều tra các liên lạc với Nga của các phụ tá của tân TT.Ông Comey là đảng viên CH bị phe DC đả kích vì loan báo chỉ 11 ngày trước bầu cử nhu cầu mở lại điều tra về cách xử dụng e-mail của ứng viên TT Hillary Clinton khi là ngoại trưởng. 4 ngày sau bầu cử, bà Clinton quy trách giám đốc Comey về thiệt hại do FBI gây ra trong tuyển cử.Hôm chủ nhật, TT Trump bắt tay thân mật ông Comey trong buổi tiếp tân tại Bạch Ốc – qua Thứ Ba, ông Trump không xác nhận ý định lưu nhiệm giám đốc Comey tại FBI.Theo tin do New York Times đăng tải trước tiên, ông Comey đuợc yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ đang làm từ 2013.Giám đốc FBI thường đuợc giao trách nhiệm 10 năm nhưng có thể bị bãi chức bất cứ lúc nào.