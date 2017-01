Tòa Tối Cao Anh: Thực Thi Brexit Phải Được QH Chấp Thuận

LONDON - Toà tối cao của vương quốc thống nhất (UK) tuyên bố: tiến trình Brexit chỉ có thể khởi động với sự chấp thuận của QH – tuy nhiên, lập pháp của các xứ Scotland, Wales và Bắc Ireland không có tiếng nói quyết định.Đó là kết quả của cuộc biểu quyết 8 phiếu chống 3 phiếu tại toà tối cao hôm Thứ Ba, khẳng định chính quyền Theresa May không thể thực hành điều 50 của hiệp ước Lisbon nếu không có hành động của QH vương quốc cho phép.Thành quả 4 ngày thảo luận của 11 thẩm phán tối cao pháp viện UK không lật ngược kết quả trưng cầu dân ý ngày 23-6 về đề nghị “ly thân” với Liên Âu.Giờ đây, QH vương quốc đuợc trông đợi biểu quyết trong thời hạn 9 tuần để phù hợp với dự kiến của hành pháp là bắt đầu tiến trình thương luợng Brexit không muộn hơn cuối Tháng 3.Trong thời gian điều trần tại TCPC, chánh thẩm Lord David Neuberger khẳng định London không có bổn phận tham khảo các cơ quan lập pháp của Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.Đệ nhất Thủ Hiến Nicola Sturgoen của Scotland tỏ ý thất vọng với tuyên bố của chánh thẩm TCPV.Phán quyết công bố hôm Thứ Ba khơi hy vọng trong chính giới thân EU vì tin có thể làm dịu các điều kiện để UK rút lui khỏi EU.Thủ Tướng Theresa May sau cùng đã có thể phác họa các ý định của mình qua 1 kế hoạch 12 điểm công bố hôm Thứ Ba tuần qua. Bà May khẳng định với truyền thông: không tìm kiếm cuộc thương luợng mà kết quả là “chân trong chân ngoài” – bà cũng đã hưá hẹn sẽ trình kế hoạch Brexit với 2 Viện lập pháp.