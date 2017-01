Tịnh Xá Minh Đăng Quang: Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Mặt tiền của Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên tại Westminster.

Lúc 10 giờ 30 sáng, Khai Kinh Pháp Hoa,

11 giờ 30 sáng Thuyết Pháp,

12 giờ trưa cúng Cửu Huyền Thất Tổ,

12:30 trưa Phật tử thọ lộc.

Westminster (VB)- - Tịnh Xá Minh Đăng Quang - Tổ Đình Giác Nhiên tọa lạc tại số 8752 Westminster Blvd., Thành Phố Westminster, Nam California do Ni Sư Thích Tường Liên làm Viện Chủ, tưng bừng chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu 2017.Với chương trình chi tiết như sau:- Lễ đón Giao Thừa: vào tối Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân) vào lúc 7 giờ tối: Lễ Tam Bảo, cúng rước Tổ Tiên, Cửu Huyền Thất Tổ, Tụng Kinh Di Lặc.Lúc 10 giờ tối: Lễ đón Giao Thừa, Cầu An Năm Mới, Đọc Thông Điệp Đầu năm, tặng lộc.- Tết Nguyên Đán: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2017 (Chương trình kéo dài từ Mùng Một Tết đến Mùng Bảy Tết âm lịch).Lúc 10 giờ sáng Lễ Vía Đức Phật Di Lặc, Tụng kinh cầu an, khai kinh Dược Sư và thọ trai.Mùng 8 Cúng Sao Hội.Lễ Rằm Tháng Giêng Đinh Dậu vào ngày Thứ Bảy 11 tháng 2 năm 2017:Nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Ni Sư Viện Chủ cùng toàn thể Ni Chúng và Phật tử Đạo Tràng Tịnh Xá Minh Đăng Quang Houston TX, Tịnh Xá Minh Đăng Quang - Tổ Đình Giác Nhiên Nam California, toàn thể chúng con thành tâm kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, qúy vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, qúy Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể, qúy cơ quan truyền thông, đồng hương và Phật tử xa gần: Thân Tâm An Lạc, Phước Trí tăng nghiêm, Phật sự đắt thành, Từ Tâm Viên Mãn.Kính Chúc.Trân trọng kính mời qúy đồng hương Phật tử về đón giao thừa tại Tổ Đình Giác Nhiên để nghe lại những lời dạy đầu Xuân của Cố Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên trong những Thông Điệp Đầu Xuân trước đây.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 895-1218.