Ask NAPCA (National Asian Pacific Center on Aging): Tiền Trợ Cấp An Sinh Xã Hội (SSI)

Chúng tôi là một trung tâm bảo vệ quyền lợi của những người cao niên Châu-Á ở nước Mỹ, về sức khỏe để cho sinh hoạt được tốt hơn. Mỗi hai tuần chúng tôi có đăng một mục trên báo, để quý vị hiểu nhiều hơn những quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe, và lợi ích. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị những câu hỏi miễn phí. Xin quý vị gửi qua địa chỉ sau đây (quý vị không cần kèm theo một bao thơ có tem, nhưng cần ghi rõ địa chỉ của quý vị, để chúng tôi gửi thư trả lời): Ask NAPCA Mục Riêng Biệt, 1511 Third Ave, Suite 914, Seattle, WA 98101-1667.Tiền Trợ Cấp An Sinh Xã Hội (SSI)Câu hỏi:An Sinh hưu trí xã hội của tôi không nhiều nên tôi nộp đơn xin tiền trợ cấp SSI trong tháng Chín năm nay và đã được chấp thuận. Tôi có câu hỏi sau đây về SSI để tìm lời khuyên từ quý vị.(1) SSI có thời gian giới hạn không? Tôi có cần phải nộp đơn lại mỗi năm không?(2) Nếu tôi chuyển qua một thành phố khác (cùng một tiểu bang), điều này có ảnh hưởng đến SSI của tôi không? Tôi có cần phải báo cáo với sở An Sinh Xã Hội (SSA) không?(3) Chính phủ có đòi lại SSI của tôi không?(4) Chính phủ có gửi check cho tôi mỗi tháng không? Làm thế nào để tôi biết rằng họ đã gửi check cho tôi?(Độc giả ở Tiểu Bang California)Trả lời:Cám ơn lá thư của quý vị. Chúng tôi sẽ trả lời như sau đây:Quý vị áp dụng cho Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI) trong tháng Chín năm nay và đã được chấp thuận.(1) SSI không có thời gian giới hạn. Nếu quý vị có đủ điều kiện, quý vị có thể tiếp tục hưởng Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI). Ngoài ra quý vị không cần phải nộp đơn xin lại mỗi năm.(2) Nếu quý vị di chuyển đến một thành phố khác trong cùng một bang, Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI) của quý vị không bị ảnh hưởng. (Nếu quý vị di chuyển sang tiểu bang khác, có thể bị ảnh hưởng do tiêu chuẩn đời sống khác nhau). Dù sao quý vị vẫn cần phải thông báo cho sở An Sinh (SSA) về việc thay đổi địa chỉ của quý vị. Quý vị cũng cần phải thông báo cho họ để thay đổi tài khoản ngân hàng của quý vị để gửi tiền Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI) cho quý vị.(3) Thông thường, chính phủ họ sẽ không đòi lại Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI) của quý vị. Tuy nhiên, nếu điều kiện của quý vị thay đổi như thu nhập hoặc tài sản của quý vị tăng lên mà quý vị không báo cáo với sở An Sinh (SSA) kịp thời, sau này họ khám phá ra, chính phủ sẽ đòi lại Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI) của quý vị và quý vị sẽ không được quyền hưởng.(4) Nói chung, chính phủ họ sẽ gửi Tiền Trợ Cấp An Sinh (SSI) của quý vị vào tài khoản ngân hàng của quý vị mỗi tháng trừ khi quý vị không có một tài khoản ngân hàng thì họ sẽ gửi cho quý vị một tờ check. Khi nào họ gửi tờ check, chúng tôi đề nghị quý vị nên kiểm tra với sở An Sinh (SSA).Câu hỏi:Tôi là một công dân Hoa Kỳ, 65 tuổi. Tôi đã nghỉ hưu trí ở tuổi 62 và bây giờ đang hưởng trợ cấp hưu trí là $370 một tháng. Vợ tôi 60 tuổi có thẻ xanh. Bà ta hiện nay không làm việc nhưng có kế hoạch áp dụng nghỉ hưu trí sớm ở tuổi 62. Tôi chỉ có một vài trăm đô la trong tài khoản ngân hàng của tôi. Nhưng gần đây các con của chúng tôi đã cho chúng tôi $35,000 để chi phí sinh hoạt trong tương lai và gửi số tiền này vào tài khoản ngân hàng của vợ tôi. Tôi muốn nộp đơn xin tiền SSI và Medicaid và tôi hiểu những giới hạn tài sản cho một cặp vợ chồng là $3,000. Nếu vợ tôi rút $35,000 từ tài khoản ngân hàng của bà ta để lại một vài trăm đô la, điều này sẽ có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của tôi khi áp dụng cho SSI và Medicaid không?(Độc giả ở Tiểu Bang Alabama)Trả lời:Cám ơn lá thư của quý vị. Chúng tôi sẽ trả lời như sau đây:Theo trong thư của quý vị, được biết quý vị là một công dân Hoa Kỳ và đã 65 tuổi. Quý vị có thể đủ điều kiện để xin Trợ Cấp An Sinh Xã Hội (SSI) và Medicaid. Quý vị đúng rồi. Giới hạn tài sản hiện tại cho một cặp vợ chồng là $3,000 cho những lợi ích trên. Như quý vị cũng biết, nếu chỉ có quý vị nộp đơn xin các lợi ích, thu nhập và tài sản của người vợ vẫn phải tính chung. Ngay cả khi người vợ đã rút $35,000 từ tài khoản ngân hàng của mình, bà ta vẫn giữ tiền mặt. Khi quý vị xin cho những lợi ích, sở An Sinh (SSA) (hoặc Medicaid) họ không chỉ nhìn vào số tiền của quý vị ở trong ngân hàng. Tiền mặt của quý vị, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hưu trí (IRS hoặc 401 K), tài sản không tính ngôi nhà quý vị đang ở, các xe hơi khác không tính chiếc mà trong gia đình quý vị đang dùng và thậm chí bảo hiểm nhân thọ cũng được coi là một phần tài sản của quý vị. Vì vậy, nếu quý vị (hoặc vợ) có tiền mặt trong tay mà vượt quá giới hạn tài sản, quý vị cũng không đủ điều kiện để hưởng Trợ Cấp An Sinh (SSI) hoặc Medicaid. Tuy nhiên khi quý vị sử dụng hết tiền, quý vị có thể đủ điều kiện để áp dụng.Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc gì, quý vị hãy gọi NAPCA điện thoại toàn quốc tiếng Việt miễn phí số 1-800-582-4336 hoặc gửi thư cho chúng tôi một lần nữa.Lời ghi chú: Nhiều người hưởng Medicare có thể đủ điều kiện cho Low Income Subsidy (LIS) hoặc “Extra Help” và hưởng số tiền tiết kiệm lớn của thuốc, như là tiền lệ phí và tiền đồng trả. Nếu quý vị có gì thắc mắc, cứ xin vui lòng gọi cho NAPCA số điện thọai tiếng Việt miễn phí này: 1-800-582-4336 để được hướng dẫn và giúp đỡ.Để biết thêm chi tiết về Medicare, An Sinh Xã Hội hoặc những tin liên quan xin lên mạng www.napca.org.(Mục này được trả lời bởi NAPCA)