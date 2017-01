Sân Bay Úc Sẽ Thử Nghiệm Nhận Diện Mặt, Mống Mắt Và Vân Tay Thay Cho Hộ Chiếu

Khoảng cuối tháng 01/2017, Cơ quan Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc (Department of Immigration and Border Protection, viết tắt DIBP) cho biết, dự kiến đến tháng 3/2019, các sân bay chính của Úc sẽ không yêu cầu xuất trình hộ chiếu để làm thủ tục. Mà thay vào đó, máy tính sẽ tự động nhận diện từng hành khách thông qua các hệ thống nhận diện khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Quá trình sẽ bắt đầu trang bị dần ngay từ năm 2017.Theo DIBP, hệ thống mới sẽ giúp tự động hóa việc làm thủ tục cho khoảng 90% hành khách tại các sân bay của Úc. Hành khách không cần dùng hộ chiếu vì các yếu tố sinh trắc học trên cơ thể sẽ được sử dụng để xác định rõ từng hành khách cụ thể. Hiện nhiều sân bay trên thế giới đã áp dụng các quầy làm thủ tục tự động mà không cần phải có nhân viên đứng quầy. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải mang theo hộ chiếu để cho máy quét và đọc thông tin.Hệ thống đọc sinh trắc học mới có chi phí đầu tư 94 triệu USD, sẽ thay thế được những quầy làm thủ tục tự động đó và thay thế luôn cả những quầy làm thủ tục thủ công như hiện nay. Điều này giúp cho quá trình làm thủ tục nhanh hơn, đơn giản hơn. Trong khi đó, các nhân viên sân bay sẽ tập trung hơn vào các hành khách cần sự hỗ trợ đặc biệt hoặc các trường hợp cần có người xử lý.Theo kế hoạch, vào tháng 11/2017, sẽ có một sân bay lớn được trang bị hệ thống sinh trắc học mới. Tháng 07/2017, họ sẽ vận hành thử hệ thống mới dưới sự điều khiển của các nhân viên hàng không tại sân bay Canberra Airport ở thủ đô Canberra của Úc. Ngoài các chuyến nay nội địa, sân bau Canberra Airport chỉ nhận các chuyến bay quốc tế đến/từ New Zealand và Singapore.Được biết, ở Mỹ cũng có hai sân bay thử nghiệm dạng hệ thống mới, là sân bay JFK và sân bay Washington Dulles, được giới thiệu lần lượt vào năm 2015 và 2016. Chính phủ Mỹ cũng có ý định áp dụng hệ thống mới trên toàn bộ các sân bay chính, nhưng chưa công bố thời gian và kế hoạch cụ thể.Theo: Nguoivietphone.com