Trump Bị Kiện Vì Kinh Doanh Nhận Tiền Chính Phủ Ngoại

WASHINGTON - 1 nhóm luật gia dự định lập hồ sơ kiện lên toà liên bang chống lại TT Donald Trump vì ông cho phép các doanh nghiệp của ông nhận tiền của chính phủ ngoại quốc, là vi hiến.Nhóm giám sát gồm các luật sư về đạo đức và học giả về luật hiến pháp phát đơn kiện bởi “Citizens for Responsibility and Ethics in Washington - hay CREW” gồm ông Richard Painter, là cựu luật sư đạo đức của chính quyền Bush và ông Norman Eisen, cựu luật sư đạo đức của chính quyền Obama.Bản tuyên bố hôm Thứ Hai của CREW cho hay ông Trump vi phạm điều về chống hối lộ trong hiến pháp từ khi các cơ sở kinh doanh ngoài nước của ông vận hành 1 phần nhờ vào hảo ý của chính quyền ngoại quốc. Giám đôc CREW Noah Bookbinder tuyên bố: chúng tôi hy vọng TT Trump có những hành động cần thiết trước khi nhậm chức, chúng tôi buộc phải chọn hành động pháp lý.Thông tin của CREW cho hay vì ông Trump không hoàn toàn tách rời với doanh nghiệp, ông nhận tiền và các ưu đãi bằng các chi phí thuê phòng khách sạn, thuê cơ sở và các thương luợng mua bán địa ốc.Trước ngày nhậm chức, ông Trump không hoàn toàn tách rời với các thương vụ, giao quyền đại diện cho 2 con lớn.Luật sư Sheri Dillon đại diện của ông Trump lập luận: hiến pháp không cấm nhận quà hay tiền.Hôm Thứ Sáu, CREW lập hồ sơ kiện khác về dự án Old Post Office Trump tại thủ đô Washington, theo báo New York Times – trong trường hợp này, ông Trump cũng không tách rời với dự án hay với phần còn lại của công ty.Từ nhiều tháng trước, ông Trump nhiều lần khẳng định không có xung đột quyền lợi khi là TT, nghĩa là có thể cùng lúc làm việc lãnh đạo hành pháp và điều khiển doanh nghiệp.Hồ sơ kiện công bố hôm Thứ Hai khởi động 1 làn sóng tranh tụng của giới luật sư tự do và tân TT.