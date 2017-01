Ai Cập Gia Hạn Can Thiệp Quân Sự Tại Yemen

CAIRO - HĐ Quốc Phòng Ai Cập quyết định tiếp tục dự phần trong hành động can thiệp quân sự tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu, tiếp theo trận không tập đầu tiên của Hoa Kỳ đuợc tin thực hiện dưới quyền lãnh đạo của tân TT Trump diệt 2 đội viên al-Qaeda ở Yemen.Thông cáo báo chí từ Cairo cho hay: HĐ Quốc Phòng cho phép gia hạn can thiệp quân sự ngoài biên giới quốc gia để bảo vệ an ninh quốc gia và công dân Arap trong vùng Vịnh Arap, Hồng Hải và khu vực Bab al-Mandab.Văn phòng TT Ai Cập không tiết lộ thời gian gia hạn. 24 giờ trước loan báo hôm chủ nhật, các nguồn tin y tế và an ninh ghi nhận 66 tử vong tại Yemen trong lúc lực luợng trung thành với TT Mansour Hadi bị lật đổ ra sức giành chiếm lại vùng duyên hải then chốt ở miền tây.Các trận không tập của liên minh do Saudi dẫn dầu và các giao tranh trên bộ gây thiệt hại loạn quân Houthi và đồng minh 52 tử vong.Thiệt hại của phe thân Hadi là 14 chết, 22 bị thương, theo nguồn tin y tế của thành phố cảng Aden, nơi phe Hadi đặt căn cứ.Chính quyền mới Washington chưa công bố chính sách rõ ràng về không tập bằng phi cơ không người lái, nhưng ứng viên TT Donald Trump đã nói trước: sẽ leo thang cuộc chiến chống ISIS.