Hội Nghị Về Hòa Bình Syria: Khẩu Chiến, Tố Cáo Nhau

ASTANA - Hội nghị quốc tế về Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran phối hợp vận động, tổ chức đã khai mạc tại thủ đô Kazakhstan, bằng khâu chiến – truởng đoàn của nhóm nổi dậy chính là ông Mohammed Allooush tố cáo binh lực Assad và đồng minh vi phạm ngưng bắn, là tiền đề cuả đàm phán.Ông Bashar Jaafari, đại diện Damascus, lên án hành động của đối tác là phi ngoại giao, là khiêu khích.Ông Alloush khẳng định giải pháp hoà bình là chọn lựa mà đối lập ưa thích, nhưng không là lối thoát duy nhất. Đoàn đại diện quân nổi dậy tại hội nghị Astana là lần đầu tiên quy tụ nhiều thành phần nhất – đàm phán tại Geneva do LHQ điều giải gồm đại diện của các chính khách đối lập lưu vong đã tan vỡ hôi Tháng 4-2016.Gần 6 năm nội chiến Syria đã gây thiệt mạng ít nhâ 300,000 người và 11 triệu dân di tản.Các phe dự hội nghị ngồi quanh 1 bàn tròn lớn, với các đại biểu của Nga và Iran là phe hậu thuẫn Assad và Thổ Nhĩ Kỳ là phe hậu thuẫn quân nổi dậy, và ĐS-LHQ De Mistura. ĐS-Hoa Kỳ tại Kazakhstan tham dự với tư cách quan sát viên. Truyền thông không đuợc dự khán sau khi ngoại trưởng Kazzakhstan lên tiếng, hô hào các bên tìm kiếm khai thông, là điều nhân dân Syria trông chờ.Trưởng đoàn Jaafari, cũng là đại diện của chế độ Assad tại LHQ, cả quyết ông đã phóng 1 thông điệp tích cực và lạc quan, khi tình thế đã thay đổi sau khi thắng bại tại Aleppo đã rõ – ông Jaafari phản đối luận điệu khiêu khích của đặi diện phe nổi dậy. Bản chép phát biểu của trưởng đoàn Alloosh chưa đuợc công bố, nhưng qua 1 video tung lên mạng, ông Allooush nhấn mạnh: giải pháp chính trị không là chọn lựa duy nhất bởi chúng tôi chiến đấu vì các quyền sống, quyền tự quyết và quyền của quốc dân về chọn lựa người đại diện để lãnh đạo đất nước.Trước khi hội nghị Astana khai mạc, phát ngôn viên Yahya al-Aridi của đoàn đối lập cho hay họ muốn đối phương ngưng bao vây các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát và tỏ thiện chí bằng cách thả tù, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ. Phe Damascus muốn phân định rõ rệt các ranh giới hưu chiến để tách rời các nhóm bị xem là khủng bố, như ISIS và Jabhat Fateh al-Sham. ĐS-LHQ De Mistura tuyên bố tại hội nghị Astana: không giải pháp bền vững nào có thể đạt đuợc bằng các phương cách quân sự.Phóng viên nhận xét: không có viên chức cao cấp của Damascus trong phái đoàn dự hội nghị Astana. Ngoại trưởng Kazakhstan trông đợi hội nghị kết thúc vào trưa Thứ Ba.Đối lập đã nói: chỉ bàn chuyện thực hành ngưng bắn toàn phần và ổn định, chưa thảo luận các vấn đề chính trị trong khi đó phe Damascus hô hào đối phương buông súng để đuợc khoan hồng. Nhưng, có hy vọng hội nghị Astana sẽ tái khởi động đàm phán tại Geneva.