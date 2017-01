Nhân Quyền Bị Vây

Nhà nước Hà Nội không bỏ cơ hội nào để đàn áp nhân quyền... Ông Doanld Trump sắp lên ngôi Tổng Thống Mỹ, công an CSVN bắt liền 2 nhà hoạt động dân chủ... Có liên hệ nhân quả gì không?Bản tin RFA kể: Một phụ nữ hoạt động cho nhân quyền và dân oan bị bắt giam.Công an Việt Nam vừa bắt giam một phụ nữ hoạt động nhân quyền, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”, theo Điều 88 bộ luật hình sự.Bà Trần Thị Nga, được biết nhiều qua cái tên Thúy Nga, một khuôn mặt quen thuộc của giới đấu tranh vì dân chủ nhân quyền cho Việt Nam bị công an bắt tuần qua tại nhà riêng của bà tại Phủ Lý, Hà Nam.Trước đó vài giờ bà Nga bị cô lập không cho ra khỏi nhà để đi mua sắm tết, bà kêu cứu trên mạng xã hội và nhiều người đã ghi nhận lời kêu cứu này.Bà Nga có hai con còn nhỏ, bà liên tục phải thay đổi chỗ ở vì bị công an, an ninh thay nhau sách nhiễu. Nhà bà bị côn đồ ném những thứ dơ bẩn và có lúc khóa cửa ngoài không cho bà ra ngoài để sinh hoạt.RFA ghi rằng Bà Nga từng sang Đài Loan xuất khẩu lao động tại đó bà phát hiện ra những sai trái của công ty môi giới đối với công nhân xuất khẩu lao động, bà đứng ra tố cáo với chính phủ Đài Loan và sau đó khi về lại Việt Nam bà tiếp tục tranh đấu cho người lao động bằng cách công khai tố cáo với chính phủ những hành vi phi pháp của các công ty này.Bà Nga không chỉ lên tiếng cho giới lao động xuất khẩu mà còn cho những người dân bị thu hồi tài sản, đất đai một cách phi pháp.Năm 2013 bà được giải nhì cuộc thi “Quyền Con Người và Tôi” qua phóng sự Người dân Bồng Lai đòi quyền được sống trong một môi trường trong lành.Vào tháng 5/2015 bà bị hành hung đến trọng thương khi một nhóm côn đồ hơn 5 người dùng tuýt sắt chặn đường đánh bà cùng hai con nhỏ trước cổng Công ty Cơ khí Điện Thủy Lợi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.Trong khi đó, bản tin VOA nêu câu hỏi: Việt Nam bắt người bất đồng để thử phản ứng Mỹ?Xoay quanh thời điểm ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, Việt Nam đã bắt hai nhà bất đồng chính kiến. Một số người ngờ rằng đó có thể là động thái Việt Nam thăm dò xem mức độ quan tâm của chính quyền mới ở Mỹ đến vấn đề nhân quyền như thế nào.Một ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump, hôm 19/1, nhà chức trách ở tỉnh Nghệ An đã bắt một cựu tù nhân lương tâm là Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, vì “chống người thi hành công vụ” và “chống lệnh quản chế”.Tính theo giờ Việt Nam, chưa đầy một ngày sau khi ông Trump chính thức trở thành tổng thống Mỹ, hôm 21/1, công an tỉnh Hà Nam đã bắt bà Trần Thị Nga, 40 tuổi. Bà là một nhà hoạt động tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, và trợ giúp việc khiếu kiện của những người dân gặp bất công.Trong diễn văn nhậm chức của ông Trump có đoạn nói Mỹ “ý thức rằng tất cả các quốc gia có quyền đặt lợi ích của chính họ lên trên hết” và Mỹ “không tìm cách áp đặt lối sống” của mình lên bất cứ ai khác.VOA ghi nhận rằng một số người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng đó có thể là dấu hiệu tân chính phủ Mỹ sẽ quan tâm ít hơn đến tình trạng nhân quyền không mấy sáng sủa ở những nước như Việt Nam. Họ cho rằng các vụ bắt bớ quanh ngày ông Trump lên nắm quyền có thể là bài thử của Việt Nam xem phản ứng từ chính quyền mới ở Mỹ ra sao.Chỉ chưa đầy một tháng trước, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Obama đã ký thông qua luật Magnitsky chế tài đối với những người vi phạm nhân quyền, mang lại nhiều khích lệ cho giới hoạt động ở Việt Nam. Theo luật, các cá nhân, quan chức ở các nước nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản.Không chỉ như thế, mạng Anhbasam ghi lời ca sĩ báo động trên FaceBook hôm 22/1/2017:“Hiện tôi và con gái đang lánh ở nhà chị họ. Bốn người đàn ông tự xưng là an ninh tỉnh đã ép xe, yêu cầu tôi dừng lại làm việc ngay trên đường nhưng tôi không chịu, tôi cố vào được nhà mẹ chồng thì cả bốn gây áp lực yêu cầu tôi lên CA phường làm việc trong khi không xuất trình bất cứ giấy tờ nào khi tôi yêu cầu họ cho xem giấy tờ.Hơn 30 phút không khống chế được tôi, tay lớn tuổi nhất hăm dọa tôi – Được rồi, mai tau gởi giấy mời, mi không lên tau bắt đầu mi luôn.Hiện mẹ con tôi đang nguy hiểm trên đường về. Nếu có bất cứ chuyện xấu nào xảy ra ra với mẹ con tôi thì tội đều nằm ở những thằng tự nhận an ninh và đồng bọn chúng gây ra......Sự an nguy của tôi trong ngày mai và những ngày tới, nằm trong bàn tay đầy lông lá của chúng nó.”Tình hình cực kỳ quan ngại vậy. Cũng có thể suy luận rằng Hà Nội cứng rắn là từ lời khuyên sau khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh?Có vẻ như các chuyển biến ở Hà Nội là tác động dây chuyền ở Bắc Kinh và Hoa thịnh Đốn?