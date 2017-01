Tang Lễ Trang Nghiêm: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện

Hình ảnh trong Tang Lễ.

Westminster, Nam California (VB) -- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Tang Lễ Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện là thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Xá Lợi, Thành Phố Rosemead, California, đã viên tịch vào lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Bính Thân tại Bệnh Viện Beverly Hospital, Thành Phố Montebello, Miền Nam California, Hoa Kỳ, thế thọ 70, lạp thọ 48.Lễ Nhập Kim Quan đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng, Chủ Nhật, ngày 22 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân); Lễ Trà Tỳ được cử hành vào lúc 3 giờ chiều Thứ Hai, ngày 23 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân), tại Peek Feneral Home, (Phòng số 3) Thành Phố Westminster, California.Trong hai buổi lễ đã có hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự.Chư Tôn Giáo Phẩm có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK, sẽ viết tắt là GH trong bài này), Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, GH; HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành (HĐĐH) GH; HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch HĐĐH/GH, HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐH/GH, HT. Thích Nhật Quang, Phó Chủ Tịch HĐĐH/GH, HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký HĐĐH/GH, cùng qúy Chư HT. Thích Nguyên Hạnh, Thích Huệ Minh, Thích Giác Sỹ, Thích Minh Hồi, Thích Giác Pháp, Thích Minh Dung, Thích Nhật Huệ... Quý chư Thượng Tọa, Đại Đức.Ni Trưởng Thích Nữ Như Hòa, Ni Trưởng Thích Nữ Như Tịnh cùng các Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và Tự Viện Nam California.Trong hai buổi llễ đều do HT. Thích Nhật Quang làm Sám Chủ.Lễ nhập kim quan, lễ thọ tang diễn ra vào lúc 08h:30 sáng.Sau đó lễ Tiến cúng Giác Linh, Các phái đoàn tự viện phúng viếng và luân phiên tụng niệm..Thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2017, 11h:00 sáng: Lễ cúng ngọ,11h:30 sáng, Tiến Giác Linh,Mở đầu buổi lễ HT. Thích Nguyên Trí, Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ lên ngỏ lời cảm ơn Chư Tôn Giáp Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm tham dự tang lễ, HT. cũng nói qua về những công tác Phật Sự mà Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện đã trải qua, HT. kêu gọi chư Tăng Ni hãy đoàn kết để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp.Tiếp theo Ni Sư Nguyên Bổn lên cung đọc Tiểu sữ của Sư Bà trong đó có đoạn cho biết: “... Ni Sư xuất Gia Tu Học: Năm 1961, do nhân duyên trong cùng 1 tháng, 2 người em út của Ni Trưởng qua đời khi tuổi còn ấu thơ. Cụ bà tuy đau lòng, nhưng hiểu được hai chữ vô thường theo lời Phật dạy, liền biến niềm đau thành hạt giống bồ đề, phát tâm xuất gia, dẫn theo Ni Trưởng, khi ấy vừa tròn 14 tuổi. Ni Trưởng và thân mẫu cùng xuất gia với Bổn sư là Ni Trưởng thượng Như hạ Châu, Pháp Tự Thanh Lương, lúc bấy giờ là giám luật của Ni Trường Từ Nghiêm. Ni Trưởng được ban pháp danh Như Trung và thân mẫu là Như Đức. Ni Trưởng Như Đức thời gian sau được cử về trụ trì chùa Viên Minh, đường Lý Thái Tổ, quận 10, thành phố Sài Gòn.Năm 1969, sau khi thọ Đại giới Ni Trưởng rời Ni Trường Từ Nghiêm về tu học và giúp làm Phật sự với Ni Trưởng Như Đức (tức thân mẫu) tại Chùa Viên Minh cho đến ngày rời Việt Nam sang Hoa Kỳ.Năm 1983, Ni Trưởng cũng như bao người con nước Việt khác rời Việt Nam ra đi tìm tự do.Năm 1984, Ni Trưởng được Hòa Thượng thượng Mãn hạ Giác, Hội chủ Tổng Hội và trụ trì Chùa Phật Giáo Việt Nam bảo lãnh định cư tại Hoa Kỳ.Năm 1986, Ni Trưởng được cử làm trụ trì Chùa A Di Đà tại Los Angeles.Năm 1988, thành lập Tịnh Thất Kiều Đàm, thành phố Rosemead, tiểu bang CaliNăm 1989, được hội Phật giáo thỉnh về Trụ Trì Chùa Viên Minh, thành phố St. Louis, tiểu bang MissouriNăm 1991, Trụ Trì Tịnh Xá Minh Quang, thành phố Portland, tiểu bang OreganNăm 1992, đảm nhiệm tổng vụ phó, tổng vụ cư sĩ kiêm thư ký vụ Ni bộ, nhiệm kỳ I, Văn Phòng II, Viện Hóa Đạo GHPGVNTNHNHK.Năm 1998, trụ trì Chùa Xá Lợi, thành phố Rosemead, tiểu bang California cho đến ngày viên tịch.Năm 2008, được đại hội cung thỉnh vào thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm và đảm nhiệm chức vụ tổng vụ trưởng, tổng vụ Ni bộ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK cho đến ngày viên tịch.Hơn 30 năm hành đạo tại Hoa Kỳ, Ni Trưởng nhiều lần được mời làm Tôn Chứng Ni cho các giới đàn Ni tại các Chùa Phật Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ...”Tiếp theo Trưởng Lão HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phảm lên Truy Tán Công Hạnh Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện như sau:Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận được tin Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Xá Lợi, Thành Phố Rosemead, California, Hoa Kỳ, đã viên tịch vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Bính Thân, thế thọ 70, lạp thọ 50.Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện là vị Ni trưởng đã tận hiến đời mình cho sự nghiệp thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, góp phần vào công cuộc chuyển vận bánh xe Chánh Pháp, duy trì, phát triển nền văn hóa Việt Tộc và nền đạo giáo truyền thống của Phật Giáo Việt Nam nơi xứ người. Sư Bà đã dày công đóng góp cho ngôi Tam Bảo Chùa Xá Lợi tại Thành Phố Rosemead, miền Nam California, Hoa Kỳ trong hai thập niên qua. Công hạnh hy hiến vì Đạo Pháp của Sư Bà đáng cho các vị Ni Trẻ đang hành hoạt tại Mỹ học hỏi và dấng thân. Đồng thời nối tiếp sự nghiệp của Sư Bà qua tinh thần hòa hợp, nối kết Ni giới để làm sáng ngời Ni Bộ Việt nam tại Hải ngoại.Sau đó Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Ni Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ lên đọc lời tiễn biệt.Tiếp theo HT. Thích Nguyên Siêu, thay mặt môn đồ pháp quyến lên có lời cảm niệm.Sau đó phần cúng dường Đại Tăng.Sau cùng Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, thay mặt Ban tổ chức tang lễ lên cảm tạ Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử đã tham dự trong hai ngày tang lễ vừa qua.Lễ di quan bắt đầu, sau khi trà tỳ Di Ảnh của Sư Bà sẽ được đưa về an vị tại Chùa Xá Lợi.Đặc biệt, hôm Chủ Nhật 22/1/2017, Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã nói lời tiễn biệt trong Lễ Nhập Kim Quan Sư Bà, rằng Luật Sư Lân từ nhiều năm đã có cơ duyên làm một số giấy tờ hồ sơ cho Sư Bà, biết rằng Sư Bà hiền lành, đạo đức, sống đạm bạc, lúc nào cũng chỉ chú tâm một lòng tu hành và giúp đỡ cư dân.