Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa

Trong LễTưởng Niệm Hoàng Sa.

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California đều long trọng tổ chức lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa. Taị Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ Sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long (HAHHQCL) đã tổ chức “Ngày Hoàng Sa” lần thứ 43 để vinh danh và tưởng niệm 74 anh hùng tử sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến lịch sử với Hải Quân Trung Cộng vào ngày 19 tháng 1, 1974.Tham dự buổi lễ ngoài các chiến hữu trong binh chủng Hải Quân còn có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, đại diện các hội đoàn Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đồng hương, một số các đại diện đảng phái chính trị, Ban Tù Ca Xuân Điềm, một số các đoàn thể trẻ, các cơ quan truyền thông.Buổi lễ được cử hành theo lễ nghi quân cách.Chủ tọa buổi lễ do Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân, nguyên Tư Lệnh Phó Hải Quân Vùng I Duyên Hải và Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu nguyên Tư Lệnh Đặc Khu Rừng Sát.Mở đầu buổi lễ HQ. Trương Văn Song Hội Trưởng Hội AHHQCL và Không Quân Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam Cali hướng dẫn hai vị đồng chủ tọa duyệt hàng quân danh dự gồm đủ các binh chủng Hải, Lục, Không Quân, Nữ Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia đứng hai bên đường vào tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ làm hàng chào danh dự.Sau đó HQ Vũ Đình Thọ Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị và đồng hương. Ong cho biết: “Trận hải chiến Hoàng Sa đã đi vào lịch sử nhưng nỗi đau bị quân thù cướp biển do tổ tiên để lại chẳng bao giờ có thể quên được cho đến khi chúng ta giành lại được vùng lãnh hải đó. Sự hy sinh to lớn của các tử sĩ Hoàng Sa, chắc chắn để lại tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo trong công cuộc chống ngoại xâm của cha, anh họ để bảo vệ đất nước. Nhân ngày giỗ thứ 43 hôm nay, xin các anh nhận nơi đây nén hương lòng tưởng nhớ sâu xa của tất cả chúng tôi. Các anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người, trong lòng quê hương và dân tộc Việt yêu quý...”Tiếp theo Không Quân Nguyễn Văn Chuyên giới thiệu thành phần quan khách tham dự.Điều hợp nghi thức khai mạc do Sĩ Quan Nghi Lễ Nguyễn Hồng Qiuyền. Trong lúc nầy toán rước Quốc, Quân Kỳ tiến vào vị trí hành lễ trước lễ đài để cử hành nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm. Sau nghi thức chào cờ toán Hải Quân danh dự mặc quân phục đại lễ rước bài vị 74 tử sĩ Hải Quân trong trận hải chiến Hoàng Sa an vị trên bàn thờ.Tiếp theo Hội Trưởng HQ Trương Văn Song, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn hai vị chủ tọa, qúy vị quan khách các cơ quan truyền thông và đồng hương đã đến tham dự. Sau đó ông mời hai vị chủ tọa lên phát biểu.Vị phát biểu đầu tiên là Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, trong lời phát biểu thật xúc động, có lúc ông ngẹn ngào nói về sự hy sinh anh dũng của 74 chiến sĩ Hải Quân trong trận chiến Hoàng Sa cũng như các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để bảo vễ tổ quốc.Ông nói: “Đã 43 năm qua, cứ mỗi đầu năm lòng chúng ta lại nặng chĩu, xót xa vì những chiến hữu Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa với Trung Cộng. Vì vậy, mỗi năm đến ngày 19 tháng Giêng, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long cùng đồng bào tỵ nạn cộng sản đều tổ chức Ngày Hoàng Sa để kính dâng lòng lên những chiến sĩ anh hùng đã hiến dâng đời mình cho sự nghiệp bảo vệ đất nước Việt Nam. Trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đã đi vào lịch sử, là một điểm son của VNCH trong chính nghĩa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và dân tộc VN trước sự xâm lăng của Trung Cộng… Quân lực VNCH bị vu cáo là “ngụy” nhưng Hải Quân VNCH đã anh dũng chống trả quân thù Trung Cộng xâm lăng đất nước Việt Nam. Chính quyền VNCH quyết tâm bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, đau đớn thay, nhục nhã thay! Bọn lãnh đạo cộng sản đã dâng Hoàng Sa và gần hết Trường Sa cho Trung Cộng. Đến nay, người dân Việt Nam đã nhận ra được sự thật, thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, đã biết đâu là tự do, dân chủ. Nhưng một chế độ bị vu cáo là ngụy quân, ngụy quyền lại được người dân trong nước và hải ngoại thương nhớ, tiếc nuối. Mỗi năm đến ngày 19 tháng Giêng là một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Người dân VN luôn ghi nhớ công ơn các tử sĩ Hải Quân VNCH, cho nên ngày 19 tháng Giêng năm 2017, đồng bào ở Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An đã làm lễ Tưởng Niệm 43 năm Ngày Hoàng Sa của Hải Quân VNCH với quyết tâm ngăn cản bọn xâm lăng Trung Cộng tràn ngập đất nước, dù phải hy sinh để bảo vệ biển đảo VN. Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng xúc động này, chúng ta có mặt nơi đây để thắp một nén hương tưởng nhớ và tôn kính những người con thân yêu của tổ quốc, đã hiến dâng đời mình cho đất nước và tổ tiên...”“Các anh Hải Quân VNCH ở Hoàng Sa, hãy trở về đây!. Về với người thân và đồng đội đang chờ!" Biển cả hãy trả cho chúng tôi những con người với ý chí kiêu hùng bất khuất và niềm tin. Chúng ta ai cũng có một cuộc đời để sống và một lần để chết, nhưng các anh đã sống được mọi người yêu thương, và chết được người đời ghi nhớ, xót xa và tiếc nuối.”Tiếp theo Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân trong lời phát biểu ông nói: “cám ơn ban tổ chức Hội Ái Hữu HQ Cửu Long đã tạo cơ hội cho ông được phát biểu trong buổi lễ long trọng và trang nghiêm này. Cám ơn quan khách, quý vị dân cử và anh chị em trong giới truyền thông đã tới tham dự để ca ngợi sự hy sinh co cả của các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa đã vị quốc vong thân và các chiến sĩ Hải Quân QL/VNCH đã tham dự trận hải chiến, Ông cũng đã nhắc đến tham vọng bá quyền của tập đoàn Cộng Sản Trung Cộng, luôn muốn thôn tính Việt Nam, vì thế, chúng ta là những người con dân Việt, phải quyết tâm bảo vệ giang sơn của tổ tiên để lại. Chúng ta hãy hỗ trợ người dân trong nước vùng lên đạp đổ bạo quyền Việt cộng để bảo toàn lãnh thổ...”Sau đó Ban Tù Ca Xuân Điềm lên hợp ca bản “Hoàng Trường Sa”.Tiếp theo Ban tổ chức mời hai vị chủ tọa lên đặt vòng hoa tưởng niệm trước bàn thờ có bài vị của 74 tử sĩ Hải Quân Việt Nam đã vị quốc vong thân.Trong lúc nầy người điều hợp chương trình lần lựợc đọc từng tên tử sĩ và các chị cũng như các em thiếu nữ mang hoa lên đặt trên bàn thờ tên đầu tiên được đọc lên đó là tử sĩ Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng HQ 10 và 73 tử sĩ anh hùng khác.Tiếp theo nghi thức Tế lễ cổ truyền do ban tế lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại dưới sự điều hợp của ông Phan Như Hữu, Chánh tế do ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh, trong lúc nầy nhà báo Lê Anh Dũng đọc văn tế.Sau phần tế lễ là lời phát biểu của qúy vị dân cử, quan khách.Chương trình tiếp nối với phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn để tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa.