Nơi Tốt Nhất Cho Tình Nhân: Cali Vô Top-10 Nhờ Biển, Nắng

LOS ANGELES – Trong cuộc nghiên cứu toàn quốc đầu tiên về cơ hội quan hệ tình yêu, một nhà nghiên cứu ở Đại học Michigan State University nhận thấy rằng Mississippi, Utah, và Wisconsin là các tiểu bang hàng đầu cho tình nhân, trong khi tiểu bang Virginia (nơi có khẩu hiệu “Virginia is for Lover” – tiểu bang Virginia là nơi của tình nhân) chỉ đứng trung bình thôi.Khi tính theo khu vực, khu vực ven biển phía Thái Bình Dương đứng đầu về cơ hội tình yêu.Tiểu bang tệ hại nhất cho cơ hội tình yêu là North Dakota.Khu vực tệ hại nhất cho cơ hội tình yêu là vùng Đại Bình Nguyên (gồm South Dakota, Kansas, và Colorado cũng bị đứng trong nhóm 10 tiểu bang tệ nhất về tình yêu).Bill Chopik, Giáo sư tâm lý học người nghiên cứu về quan hệ tình yêu và ảnh hưởng, nói ông ngạc nhiên khi thấy kết quả New York là tiểu bang hàng thứ 9 tệ nhất cho tình nhân, trong khi California và Utah cùng trong nhóm 10 tiểu bang tuyệt vời nhất cho tinh nhân.Ông nói, California thì dễ hiểu, vì có biển, có nắng, có gió, khí hậu ấm áp lãng mạn… nhưng Utah lại đa số là theo đạo Mormon nghiêm khắc.Chopik và Matt Motyl của đại học University of Illinois tại Chicago nghiên cứu dữ kiện thăm dò 127,070 người thành niên từ tất cả các tiểu bang, đo lường các yếu tố về lo lắng hay mức độ thường xuyên lo ngại bạn tình sẽ xa rời, về mức độ người dân tránh né quan hệ…Và cũng đối chiếu tỷ lệ hôn nhân, và tỷ lệ người sống trong cô đơn, hay trong biệt lập…Các tiểu bang tốt nhất cho tình nhân là Mississippi, Utah và Wisconsin (đồng hạng nhất) rồi tới Vermont, Alaska, North Carolina, Delaware, Minnesota, và Oregon. Đồng hạng 10 là California, Maine và Washington.Tiểu bang tệ hại nhất cho tình nhân là North Dakota rồi tới Kentucky, Kansas, South Dakota, Rhode Island, Ohio, South Carolina, Colorado, New York và Indiana.Nghiên cứu này in trên tạp chí Journal of Research in Personality, cũng nói người miền núi thường ưa cô đơn – cũng là yếu tố giải thích cho nhiều trường hợp.Khi hậu và nhiệt độ cũng ảnh hưởng tương tác giữa người dân, tạo cơ hội gần nhau.