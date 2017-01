Sinh Viên Ưu Thích Vào Học Nhất Ở Standford, Harvard

Trong khi các sinh viên có tiềm năng thường lo lắng về việc nhận thư vào lúc này trong năm, hầu hết các đại học đều quan tâm về việc đáp ứng các đối tượng ghi danh.Thành quả – một phần của tuyển dụng – là phần trăm của sinh viên ghi danh tại trường sau khi được thu nhận.Thành quả cao hơn thường cho thấy uy tín và sự ưa thích của trường trong mắt của sinh viên và thường đi đôi với “trường được chọn trước nhất,” theo các chuyên gia cho biết.Đại Học Stanford, được biết với tỉ lệ chấp nhận đại học cạnh tranh, có thành quả cao nhất trong số bất kỳ đại học nào trên toàn quốc vào mùa thu năm 2015, theo tài liệu xếp hạng 295 đại học trên toàn quốc tường trình cho báo U.S. News trong thăm dò hàng năm cho thấy. Đại Học Standford của California có thành quả 80.4%, trong khi Đại Học Harvard đứng sau ở mức 79.8%.Trong số các Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Tự Do Quốc Gia, Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ được báo cáo có thành quả cao nhất cho mùa thu năm 2015 ở 86.7%. Đó là theo tài liệu được tường trình cho U.S. News trong một thăm dò thường niên từ xếp hạng 216 Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Tự Do Quốc Gia.Cao Đẳng Nghệ Thuật Tự Do Quốc Gia là trường nhấn mạnh đến giáo dục 4 năm và trao ít nhất 50% bằng cấp của họ trong ngành nghệ thuật tự do, trong khi Đại Học Quốc Gia cung ứng nhiều môn học 4 năm cũng như bằng cao học và tiến sĩ.