Mỹ: An Sinh Xã Hội Sẽ Thủng 11,000 Tỉ MK

Một trong những việc đầu tiên chờ đợi Donald Trump khi ông chính thức vào Bạch Ốc là quả bom canh giờ các phúc lợi: An Sinh Xã Hội đang hiện ra sự thâm thủng 11,000 tỉ đô la.Trump đã nói là ông sẽ duy trì An Sinh Xã Hội, “dù nếu ông và Quốc Hội không làm gì để sửa chữa tiền tài trợ, thì hóa đơn tài chánh cũng sẽ rất lớn – nhiều tới 11.4 ngàn tỉ đô,” theo tường trình của CNBC cho biết.Lần trước Quốc Hội thay đổi An Sinh Xã Hội trong cách đáng kể với một loạt cắt giảm phúc lợi và gia tăng thuế lương là vào năm 1983 dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, theo CNBC cho biết.“Chỉ giữ cho hệ thống này tồn tại từ năm này tới năm khác ở cùng điểm mà chúng phải gánh chịu thiệt hại qua 3 lần nghiêm trọng như trường hợp vào năm 1983,” theo Charles Blahous, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Trung Tâm Mercatus của Đại Học George Mason University, nói với CNBC.Nhóm chuyển tiếp quyền lực Trump chưa xem xét chiến lược An Sinh Xã Hội của họ. Tuy nhiên, một nhà lập pháp Cộng Hòa đã đưa ra chi tiết ông sẽ thay đổi nó như thế nào.Dân Biểu Sam Johnson, 86 tuổi đại diện các vùng ngoại ô Dallas và là chủ tịch Tiểu Ban House Ways and Means Social Security Subcommittee, đã công bố một dự luật trong tháng 12 trong khóa họp Quốc Hội sau cùng nhằm mục đích sửa chữa chương trình mà không tăng thuế lương. Johnson đề nghị tăng tuổi nhận phúc lợi về hưu toàn phần từ tuổi 67 lên 69.