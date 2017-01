Cali: Xài Nhiều Cho Môi Trường, Y Tế, Chi Quá Ít Cho Giáo Dục

Nếu California là màu xanh [DC] thì tạo sao tiểu bang này lại biến thành màu đỏ đậm trong lãnh vực tài trợ cho giáo dục công?Cử tri California đã bỏ phiếu 2 trên 1 cho bà Hillary Clinton, và bỏ phiếu chấp thuận cho gia hạn thuế tiểu bang với các cư dân giàu nhất trong tiểu bang cho đến năm 2030. Sau cuộc bầu cử, các lãnh đạo lập pháp Anthony Redon và Kevin de Leon đã đưa ra tuyên bố chung than thở rằng, “Người Mỹ bày tỏ quan điểm của họ về xã hội đa dạng và dân chủ mà rõ ràng là không tương xứng với các giá trị của người dân California,” và khẳng định rằng chúng ta “sẽ không bị kéo lùi lại quá khứ.”Trong khi tiểu bang đầu tư rất nhiều vào lãnh vực chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường, các trường học – từ tiểu học lên tới cấp đại học – luôn luôn bị buộc phải cắt giảm. Bị ép bởi những hạn chế của Luật Proposition 13, hệ thống trường học từ mẫu giáo lên lớp 12 tại California hiện xếp hạng 46 trong 50 tiểu bang trong việc chi tiêu cho mỗi học sinh, ít hơn nhiều so với các tiểu bang đỏ [CH] như Indiana, Arkansas, và Tennessee.Cùng một nghiên cứu năm 2016 xếp hạng New Jersey đứng hạng thứ 2 trên toàn quốc, California xếp hạng 9 có hệ thống giáo dục công tệ nhất với điểm đọc và toán dưới trung bình, và tệ nhất trên toàn quốc tỉ lệ học sinh so với giáo viên. Wisconsin – là tiểu bang quay qua bỏ phiếu cho ông Trump tái cử thống đốc Scott Walker 3 lần – được xếp hạng 5 tiểu bang đứng đầu.Một nghiên cứu trích thuật bài báo của New York Times cho thấy rằng, “đối với các học sinh dở, 10% gia tăng trong chi tiêu cho mỗi học sinh hàng năm của trường tiểu học và trường trung học đệ nhất cấp có liên quan tới lương của học sịnh sau khi ra trường đó là gần 10% cao hơn, sút giảm trong tỉ lệ nghèo lúc lớn tuổi và thêm 6 tháng ở nhà trường.”