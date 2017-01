Nhập Lậu Ma Túy Vô Mỹ: 20 Tỉ MK/Năm; Mễ Dẫn Độ Trùm Ma Túy El Chapo Cho Mỹ

MEXICO CITY - Chính quyền Mexico quyết định dẫn độ trùm ma túy Joaquin”El Chapo” Guzman, và chở qua biên giới giao cho thẩm quyền liên bang Hoa Kỳ hôm Thứ Năm, trước lễ tuyên thệ của TT Donald Trump.Viên chức Hoa Kỳ nhận xét thời điểm dẫn độ dường như đuợc chọn với hậu ý, bởi trong thời gian tranh cử ứng viên Trump báo trước sẽ tống xuất di dân Mexico nhập lậu và dựng tường phân cách biên giới với Mexico.Phạm nhân Guzman bị chuyển tới nhà tù của thành phố Ciudad Juarez gần biên giới trong năm qua, đã đuợc giao cho 1 đoàn hỗn hợp nhân viên của cơ quan cưỡng chế thuốc (DEA), lực lượng thi hành luật di trú và thuế quan (ICE), và cảnh sát liên bang – Guzman đã đuợc phi cơ đưa tới New York ngay tối Thứ Năm.Tựa đề tin của nhà báo ghi “Trùm El Chapo là quà tặng TT Obama”, và không là sự ngẫu nhiên.Guzman là trùm ma túy với huyền thoại vượt ngục, gồm lần sau cùng năm 2015 bằng đường hầm dài 1 dặm với đường chạy xe mô-tô. Guzman và các trùm ma túy Mexico khác bị truy tố tại toà liên bang Brooklyn về âm mưu xâm nhập Hoa Kỳ hơn 264,000 pound cocaine giữă 1990 và 2005 với nguồn cung cấp từ Colombia. Guzman cũng bị truy tố tại các tiểu bang California, Texas, Illinois, Florida, New Hampshire. Cáo trạng về Guzman nói tới bị cáo Guzman bằng 5, 6 biệt danh.Bộ nội an ước luợng các hoạt động xâm nhập ma túy các loại trị giá từ 19 đến 20 tỉ MK/năm.Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho tài tử Sean Penn, Guzman nói “mua bán ma túy sẽ tiếp tục và không giảm”.