2 Hãng Phim TQ Đầu Tư 1 Tỉ MK Vào Hollywood

SHANGHAI - Hãng phim Paramount loan báo hôm Thứ Sáu, 2 đối tác là 2 công ty phim ảnh Hoa Lục đầu tư 1 tỉ MK với đại doanh nghiệp Hollywood.Thông tin của Paramount tung lên mạng Weibo (tương tự twitter) cho hay đã ký hợp đồng 3 năm với Shanghai Film Group (SFG) và Huahua Media (Beijing) để cùng tài trợ và cùng sản xuất phim.Chủ tịch Brad Grey của Paramount tuyên bố: cuộc đối tác này là tự nhiên và là rất mạnh, vì sự hiện diện trên thị trường của SFG và Huahua.Shanghai Film Co. của SFG làm chủ 295 rạp khắp Hoa Lục, với doanh thu bán vé năm 2015 trị giá 3.15 tỉ yuan (bằng 459 triệu MK).Huahau từng làm việc với Paramount trong việc quảng cáo các phim như “Star Trek: The Search for Spock”, và “Transformers: Age of Extinction”.Chủ tịch Wang Kefei của SFG nói: liên doanh với Paramount cũng giúp quảng bá phim ảnh Hoa Lục ở ngoại quốc – tại hội nghị Davos kỳ này, Wang nhắc lại ý định mua 1 trong 6 đại danh Hollywood.