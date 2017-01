Sài Gòn: Mưa Trái Mùa Làm Thiệt Hại Hoa Mai Tết

Mai Tết bày bán trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Thủ Đức), một số chậu đã nở bung do thời tiết nắng mưa xen kẽ.

SAIGON -- Tết Đinh Dậu đã cận kề, cơn mưa trái mùa như trút nước chiều tối hai ngày 14 và 15-1 đã khiến nhiều nhà vườn ở Sài Gòn khổ sở, lo hoa bán Tết không khỏi bị thiệt hại, theo báo Xã Luận.Tại Sài Gòn, ngày 15-1 đi dọc các cung đường Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, quốc lộ 13 (Thủ Đức), quốc lộ 1 (đoạn qua quận 12)... có rất nhiều chậu mai nụ ươm xanh, thậm chí đã nở vàng. Theo nhiều nhà vườn, nếu còn mưa thêm, số lượng mai năm nay ra hoa đúng tết sẽ giảm mạnh.Xaluan.com ghi nhận ở vườn mai Út Nhỏ, Linh Đông, Thủ Đức, chủ vườn là ông ông Nguyễn Văn Hạnh đã ngao ngán cho biết ông đã đưa gần 50 chậu mai loại lớn (giá ước khoảng 40-80 triệu đồng) ra lề đường bày bán nhiều ngày rồi và vào tuần trước đã có trận mưa làm nhiều cây nở sớm, mấy ngày nay lại mưa tiếp nên số cây “mất tết” càng tăng.Cũng lo lắng thời tiết tiếp tục bất thường, ông Phan Xuân Thông (chủ vườn mai Minh Thùy, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) nhận xét năm nay nhà vườn trúng hay thua là tùy vào ngày lảy (ngắt) lá mai. Nếu thời tiết thuận lợi thì tính từ lúc lảy lá đến khi mai nở là 14-15 ngày. Nếu lảy lá xong mà gặp trời mưa kéo dài thì mai không thể bung được vỏ lụa, nụ sẽ không bung ra, coi như mất trắng. Còn nếu nụ hoa đã bung nhưng gặp thời tiết lạnh hơn dự kiến thì thời gian nở sẽ kéo dài thêm, có thể phải qua tết cây mai mới đẹp đúng mức.Xaluan.com nên trường hợp trái ngược với cảnh nở sớm của hoa mai bị trúng mưa, đó là cũng do mưa nhiều một số loại hoa khác nở muộn. Như ở vựa hoa của ông Nguyễn Văn Đô tại đường Lê Thị Riêng (Q.12), dù chỉ còn vài ngày nữa là thương lái gom hoa bán tết, nhưng trong số hơn 700 chậu cúc các loại, chỉ 60-65% kịp nở để bán tết.“Mưa nhiều từ lúc trồng đến lúc thu hoạch nên cúc không lớn, ra hoa rất chậm” - ông Đô nói và nhận định rằng trừ hoa mào gà ít bị ảnh hưởng và một ít hoa hướng dương, còn hầu hết các loại hoa, từ cây nhỏ như dừa cạn, cát tường cho đến loại lớn như cúc, vạn thọ, chất lượng hoa năm nay sẽ bị giảm mạnh do thời tiết.Xaluan.com dẫn lời ông Nguyễn Văn Hạnh, vườn mai Út Nhỏ, Thủ Đức, cho biết để hạn chế mai nở sớm do mưa, nhiều nhà vườn bao nụ hoa bằng keo hoặc kiên trì tưới nước nhằm làm giảm sốc nhiệt cho cây khi trời mưa. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. “Bọc keo sẽ làm nụ dễ bị hư, thậm chí hư luôn cành, tưới nước quá nhiều khiến cây dư nước làm hoa nhỏ lại” - ông Hạnh nói.Ông Vũ - đại diện vườn mai vườn mai Vũ Hiền, đang có hơn 150 chậu mai đã đưa ra đường Phạm Văn Đồng bán tết, lại cho biết có một cách cứu hoa khác nữa, đó là bán ra các vùng có thời tiết lạnh để hạn chế thiệt hại. Theo ông, nắng mưa xen kẽ nên mai năm nay hầu hết đều có nụ nở sớm, và khi cây có 60-80% nụ đã nở coi như khỏi bán tết. “Tôi đang khẩn trương đóng những chậu mai còn triển vọng đem bán ra Hà Nội, Ra tới ngoài Bắc, những cây này gặp lạnh sẽ nở đúng tết” - ông Vũ nói.