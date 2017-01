Thể Dục Là Thuốc Thần Diệu

Viện nghiên cứu y tế NHS Choices nói rằng tập thể dục thực ra là liều thuốc thần diệu.Thuốc thần này miễn phí, ai tập thể dục cũng được, hiệu lực tức khắc và không cần toa… và giảm cơ nguy bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và giảm rủi ro ung thư tới 50%.Không chỉ như thế, tập thể dục sẽ củng cố tinh thần, tạo ra an vui hạnh phúc.Stephen Buckley của hội y tế từ thiện ngành tâm lý Mind nói rằng nghiên cứu cho thấy chạy thể dục ngoài trời có hiệu năng tương đương thuốc an thần khi chưa trị trầm cảm nhẹ.Hội Mind thúc giục công nhân trong khi nghỉ trưa nên ra sân chạy hay đi bộ, vì ngồi nhiều ở văn phòng sẽ dễ bệnh.Hội đưa ra chương trình Get Set To Go để cổ vũ tập thể dục, giúp tăng sức khỏe mà không tốn xu nào.Trước tiên là đi bộ, càng nhiều càng tốt, càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt -- điều ai cũng có thể làm được.Tạp chí y tế Anh quốc British Journal of Sports Medicine thấy rằng 30 phút đi bộ mỗi ngày giúp giảm rủi ro bệnh tim, trong khi chữa bệnh trầm cảm nhanh hơn thuốc chống trầm cảm.Nghiên cứu này nói, đi bộ sẽ còn tốt thêm nữa, nếu đi bộ theo mô hình thiền hành, nghĩa là đi trong tỉnh thức – tiếng Nhật là shinrin-yoku.Tự tập theo những động tác thích nghi mà không cần tới phòng thể dục, thí dụ tập hít đất, tập nhảy xổm, tập chạy lên cầu thang… Tuy nhiên, cẩn trọng chớ để xảy ra tai nạn, thương tổn cho cơ thể.Đơn giản nhất là ra chơi giỡn với con em của bạn, hay với thú cưng… Hay nhảy dây…Nghĩa là, làm mọi thứ vận động cơ thể.