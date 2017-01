Tâm Tình Thầy Trò: Tiền Mừng Tuổi

Phong bao mừng tuổi.

Chỉ còn một tuần lễ nữa là Tết Nguyên Đán. Các em của tôi làm biếng học, khoảng chừng nửa giờ sau cùng là xin cô kể chuyện ngày Tết. Các em muốn biết về phong tục mừng tuổi, gọi là tiền may mắn. Tôi lại phải tìm tài liệu.“Tiền mừng tuổi, ( từ lâu, tôi dặn các em phải gọi là tiền mừng tuổi, không được dùng tiếng lì xì theo Tàu) là những phong bao màu đỏ bên trong chứa tiền mới, còn gọi là tiền may mắn. Phong bao còn tượng trưng cho tài lộc, người ta tin rằng, nhận hay cho đi càng nhiềiu bao “mừng tuổi” thì càng thêm phát tài, phát lộc.Theo tục lệ của người Việt Nam từ xưa, hằng năm cứ vào sáng mùng Một Tết, con cháu trong nhà lần lượt nói lời chúc Tết, chúc thọ ông bà, cha mẹ. Sau đó, các con cháu được ông bà, cha mẹ mừng lại cho một phong bao màu đỏ, bên trong đựng những đồng tiền mới gọi là “tiền may mắn” đem lại điều vui hên suốt năm mới.Còn theo truyền thuyết thì ngày xưa, bên Tàu, có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm giao thừa xoa đầu trẻ nít, đứa trẻ sẽ bị sốt cao và bệnh tật. Có một đôi vợ chồng tuổi đã cao mới sinh con trai. Tết năm ấy có 8 vị tiên dạo qua nhà, biết cậu bé sẽ bị tai họa, bèn biến thành tám đồng tiền, ngày đêm túc trực bên bé.Sau khi chú bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này lại, đặt lên gối con rồi đi ngủ. Nửa đêm giao thừa, con yêu quái xuất hiện, giơ tay định xoa đầu đứa trẻ thì từ bên chiếc gối lóe lên những tia vàng sáng rực khiến yêu quái kinh hoàng bỏ chạy.Việc giấy đỏ gói tiền dần dần trở thành phong tục mừng tuổi cho trẻ con và đến Việt Nam thành phong tục.Các em tôi vui lắm, tiền mừng tuổi không những để tiêu xài mà còn như một điều may mắn trong năm mới. Và câu sau cùng của các em:“Cô ơi, vậy cô cũng phải có phong bao đỏ mừng tuổi chúng em, cô à”.Cành Hồng