Thư Thiếu Nhi: Thư Cuối Năm

Gói bánh tét.

Các bạn thân mến,Chỉ còn một tuần nữa, gia đình thiếu nhi chúng ta đón chào năm mới, nghĩa là đón Tết trong truyền thống văn hóa Việt Nam: Tết Nguyên Đán.Trước khi ăn Tết, các bạn cũng phải biết tại sao lại có ngày tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán đúng vào ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, ngày đầu tiên của năm mới. Theo phong tục cổ truyền, tết Nguyên Đán là lễ Tết lớn trong năm. Tết của gia đình, của mọi nhà. Trong ba ngày Tết diễn ra với ba cuộc gặp gỡ lớn ngay tại nhà. Thứ nhât là cuộc gặp gỡ của những Gia thần, đó là Tiên Sư hay Nghề Sư là vị tổ đầu tiên dạy nghề mà gia đình đang làm. Kế là vị Thổ Công, trông coi đất đai, nơi nhà đang sinh sống và Táo Quân, thần trông coi việc bếp núc cho gia đình. Thứ hai là cuộc gặp gỡ Tổ Tiên, Ông Bà, những người đã khuất. Người xưa tin rằng linh hồn của những người đã chết cũng về với con cháu của họ trong ngày Tết. Cuộc gặp gỡ thứ ba là sự đoàn tụ của những người thân trong gia đình như một thông lệ hay một thói quen linh thiêng và bền vững. Dù đang ở xa đến đâu, làm gì, trong mọi hoàn cảnh, hầu như ai ai cũng mong muốn trở về gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán.Mấy tiếng “Về quê ăn Tết” không chỉ là khái niệm đi và về, mà là một cuộc hành hương về nguồn cội, về với gia đình. Ngày tết là ngày sum họp, đoàn viên, quan hệ họ hàng, xóm giềng được mở rộng. Vì vậy những ngày cuối năm, các sinh hoạt đều hướng về Tết, từ việc mua sắm, may mặc, trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, bàn cổ, hương hoa tiễn đưa năm cũ và đón tiếp năm mới với nhiều hy vọng được bình an, may mắn hơn.Còn các bạn, những ngày cuối năm chắc vô cùng bận rộn, lựa chọn quần áo mới, tập dượt để tham dự các hội chợ, các màn vũ, bài hát đón Xuân.Chúc các bạn một năm mới đạt được mọi ước vọng, nhât là thành đạt trong việc học hành. (BN)