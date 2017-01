Biên khảo

Trần Nguyên / Ngưòi Xứ Bưởi

20 Tháng 01, 2017



TT Trump theo chân TT Reagan:

"Thân Dậu (2017) Niên Lai Kiến Thái Bình"?









Trái ngược hẳn tiên đoán rất bi quan của giới truyền thông "dòng chính", Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức TT Mỹ vào ngày 20/01/2017 đã diễn tiến tốt đẹp hơn mong muốn. Dỉ nhiên có một vài biểu tình nhỏ chống đối nhưng số lượng không gì đáng kể so với con số khổng lồ người ủng hộ chính sách đúng đắn và ái quốc của TT Trump muốn hồi phục lại sức mạnh cầm đầu thế giới cho Hoa Kỳ. Những cuộc buổi tình chống đối sau đó biến thành ra phá hoại công cộng khi dở trò đốt xe hơi, đập của kiến và ném đá đánh nhau với lực lượng bảo vệ trật tự.









Hàng triệu người đã theo dõi buổi lễ này và chứng kiến Tân Tổng Thống Trump tuyên thệ & ngay sau đó "trổ tài" ứng khẩu thực xuất sắc không cần đọc trên giấy một bài diễn văn kéo dài khoảng 25 phút (so sánh: ít có TT Mỹ nào có khả năng diễn thuyết được như vậy, kể cả TT Obama !!) .

TT Trump đã nhấn mạnh những điểm chính sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ này và luôn luôn chú trọng đặt Tổ Quốc Hoa Kỳ trên hết (xem phần Phụ đính phía dưới). Điều này làm mọi người liên tưởng đến Cố Tổng Thống Reagan trước đây đúng 36 năm cũng có quyết tâm đó muốn làm nuớc Mỹ vĩ đại trở lại sau khi quốc gia này bị đối xử khinh thường & chịu nhục nhã trên chính trường quốc tế.

Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có một Tổng Thống dám lên tiếng chỉ trích thẳng giai cấp chính trị "thối nát" ở thủ đô trong quá khứ như sau:

"Trong thời gian quá lâu, một nhóm nhỏ ở thủ đô của đất nước chúng ta đã thu về những lợi lộc từ chính quyền trong khi người dân phải trả giá. Washington nở rộ - nhưng người dân không được chia phần trong sự phồn vinh đó. Các chính trị gia trở nên giàu có - nhưng chúng ta đã mất nhiều việc làm, nhiều nhà máy bị đóng cửa. Giới quyền thế bảo vệ chính họ, chứ không phục vụ các công dân của đất nước chúng ta."

Không nói ra, ai cũng biết đó là thế lực tài phiệt Mỹ (đa số gốc Do Thái) đã mua chuộc một phần không nhỏ trong giai cấp cầm quyền chính trị (political establishment). Điển hình là trường hợp bà Clinton chỉ diễn thuyết có 3 lần mà được ngân hàng Goldman Sachs (100 % gốc Do Thái) trả đến trên nửa triệu đô la ($650.000), khiến chính TT Obama cũng phải lên tiếng "chọc quê" về cú hối lộ ngoạn mục này.





I / Một bậc kỳ tài của VN

Nhắc đến hai vị Tổng Thống này thì phải đề cập đến câu sấm nổi tiếng mà hầu hết VN chúng ta ai cũng biết, bởi vì đã đúng với TT Reagan (1911 - 2004) và rất có thể sẽ "không sai" với TT Trump trong thời gian tới:

Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình

(Năm con khỉ cho đến con gà nhìn thấy thái bình)

Hồi còn nhỏ may mắn được quý Thày Cô NQ giảng dạy cho biết tác giả câu sấm đó là "một bậc kỳ tài, hiền danh muôn thuở" không những cho Việt Nam mà cho cả thế giới nữa. Đó chính là thiên tài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585).

Thực vậy với thành tích học hành cực kỳ thông minh, thi đậu đứng đầu cả nước, bước đường làm quan hoạn lộ không ai bằng, vậy mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không thèm hưởng phú quý vinh hoa, để cả đời ưu tư phụng sự cho tiền đồ dân tộc VN. Với 2 tác phẩm "để đời" Bạch Vân am thi tập (chữ Hán) và nhứt là Bạch Vân quốc ngữ thi tập (chữ Nôm), Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được ghi nhận là nhân vật sáng tác thơ Nôm nhiều nhứt trong văn học sử VN. Ly kỳ hơn nữa là người nhìn xa trông rộng gián tiếp làm quân sư cho cả 3 dòng họ Mạc, Trịnh, Nguyễn được sinh tồn trong giai đoạn Tam Quốc VN (1527 - 1677). Đất nước VN có dãy giang sơn gấm vóc rộng lớn hình chử S như ngày hôm nay phần lớn là nhờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm bày mưu cho Chúa Nguyễn Hoàng trảy quân Nam tiến để lánh nạn qua lời khuyên:

Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân

(Một dãy núi Hoành Sơn, có thể dung thân đến muôn đời)

Xuất sắc nhứt, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm còn là một Nhà Tiên Tri, biết trước 300 năm quốc hiệu sau này sẽ là Việt Nam trong 2 tác phẩm "để đời" và để lại cho hậu thế tập Sấm ký (còn được gọi là "Sấm Trạng Trình")

Có lẽ dụng ý chính của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Sấm ký gieo niềm hy vọng vô bờ bến vào tiền đồ dân tộc VN, để dù trãi qua bao nhiêu khó khăn tưởng chừng như mất nước vẫn vững niềm tin tranh đấu vào tương lai sáng lạn. Chẳng hạn qua câu sấm nêu trên "Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình"

Một kỷ niệm rất đẹp hồi năm Canh Thân 1980. Lúc đó Liên Xô vừa mới chiếm được A Phú Hản cũng như nhiều vùng đất khác để mở rộng biên giới đế quốc trên phân nửa thế giới, còn Hoa Kỳ thua liên tiếp dưới thời Tổng Thống Carter (1977 - 1981) và lại bị xứ Ba Tư (Iran) bắt con tin quyết không thả để làm nhục nước Mỹ. Ai có ưu tư về thời cuộc đều bi quan tận cùng. Chỉ VN mình đọc câu thơ tiên đoán của Trạng Trình "Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình" để giử niềm tin với nhau. Mà quả thực tưởng như phép nhiệm mầu, ông Reagan xuất hiện ra tranh cử Tổng Thống và bất ngờ thắng cử mặc dù trước đó hệ thống truyền thông báo chí "dòng chính" (đa số gốc Do Thái) tiên đoán TT đương nhiệm Carter chắc chắn thiếu điều 100 % sẽ đắc cử. TT Reagan lên nắm quyền vào năm con gà Tân Dậu 1981 và tiến hành kế hoạch "đánh" Liên Xô để cuối cùng Liên Xô phải sụp đỗ vào ngày 21.12.1991 (xem Nguồn 1). Sự kiện vô cùng bất ngờ này quả đúng với câu sấm nêu trên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vì cả thế giới hưởng được cảnh thái bình không lo sợ cuộc chiến tranh nguyên tử làm tận thế như lúc Liên Xô còn tồn tại.

Chu kỳ 36 năm sau đó quay trở lại. Cũng năm con khỉ Bính Thân 2016 xuất hiện bất ngờ nhân vật Trump ra tranh cử mà ban đầu không ai tưởng tượng nỗi sẽ được chọn làm ứng cử viên TT của Đảng Cộng Hòa và cuối cùng vượt bao nhiêu trở ngại để thắng cử làm Tổng Thống nhậm chức bước vào năm con gà Đinh Dậu 2017.





II / Những điểm giống nhau ly kỳ giửa TT Reagan & TT Trump

Thực vậy nếu nghiên cứu trên mọi phương diện thì sẽ thấy giữa TT Reagan và TT Trump có rất nhiều điểm giống nhau một cách ly kỳ. Cụ thể chẳng hạn:





1) Theo quan niệm truyền thống của VN chúng ta về sự may mắn thành công có nhiều mối tương quan đến tuổi tác, năm thành đạt. Xem lại thì thấy TT Reagan sinh năm Canh Tuất đến năm Canh Thân (1980) đuợc đắc cử Tổng Thống và bắt đầu cầm quyền vào năm Thân Dậu (1981) lúc 70 tuổi. Còn TT Trump thì tương tự sinh năm Bính Tuất đến năm Bính Thân (2016) đắc cử và nắm quyền vào năm Đinh Dậu (2017) cũng vào lúc 70 tuổi.





2) Về xuất thân, cả hai đều không phải là dân làm chính trị chuyên nghiệp. TT Reagan từng là tài tử điện ảnh, còn TT Trump thì làm ăn trên thương trường và họ chưa hề làm dân biểu nghị sĩ trên chính trường Mỹ. Đặc biệt là cả hai đều từng là đảng viên Dân Chủ, rồi bất mãn với đường lối chính trị quá yếu kém nên đã bỏ đi đễ vào Đảng Cộng Hòa tranh cử làm Tổng Thống.





3) Khi ra tranh cử đều hô hào làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. TT Reagan với khẩu hiệu "Let's Make America Great Again", còn TT Trump với “Make America Great Again”. Vì vậy những nét chính về chủ trương kinh tế, ngoại giao và quốc phòng đều gần như giống hệt nhau. Điều này rất dể hiểu vì TT Reagan là thần tượng của ông Trump từ hồi còn trẻ và đã từng vinh hạnh được TT Reagan đích thân bắt tay tại Toà Bạch Ốc vào năm 1987.





4) Cả hai đều là kẻ "thù" bị giới truyền thông báo chí "dòng chính" được điều khiển bởi thế lực tài phiệt Mỹ (đa số gốc Do Thái - xem Nguồn 4 -) đánh phá toàn diện một cách bẩn thỉu. TT Reagan & TT Trump đều bị chụp mũ là phát xít, bởi vì họ nêu cao tinh thần quốc gia dân tộc không chịu hèn yếu khuất phục trước hiểm họa ngoại lai. Đặc biệt nhứt là cả hai đều bị họ tiên đoán trước ngày bầu cử là thảm bại trước ứng cử viên TT của đảng Dân Chủ. Nhưng kết quả bầu cử cuối cùng cho thấy cả hai đều đắc cử Tổng Thống ngay.

5) TT Reagan nổi tiếng dám "nói toạc móng heo" không quanh co "lẻo mép" kiểu ngoại giao. Ông đã gọi thẳng Liên Xô là Đế quốc ác độc (Nguồn 2) và năm 1987 đứng trước Bức Tường Ô Nhục Berlin dám thách thức lãnh tụ Liên Xô hãy đến giựt sập đi (xem Nguồn 1). TT Trump còn mạnh hơn nữa và đáng tôn làm bực "thày" về khả năng dám "nói toạc móng heo". Chẳng hạn trong tranh cử nội bộ Đảng Dân Chủ, ông Sanders (gốc Do Thái mới ly kỳ!) đã chỉ trích nói "vòng vo" bà Clinton "quá thân cận" với giới tài phiệt Wall Street - mà ai cũng biết là 99 % gốc Do Thái - (xem Nguồn 3). Chụp được cơ hội ngàn vàng này, ông Trupp đã "thẳng tay" đã gửi trên Twitter bức hình chụp ghép bà Clinton với đống tiền đô la bên cạnh ngôi sao sáu cạnh David (biểu tượng đặc biệt của Do Thái) như sau:





Screen grab of Donald Trump's tweet of an image of Hillary Clinton with the words "Most Corrupt Candidate Ever" on a Star of David-like form. July 2, 2016.





Bà Clinton từ đó có "nhãn hiệu" là vua tham nhũng và tay sai cho thế lực tài phiệt gốc Do Thái, khiến cho đa số dân Mỹ da trắng sùng đạo Thiên Chúa Giáo đã không thèm bỏ phiếu cho bà này nữa. Đối với Trung Cộng, ông Trump "nói toạc móng heo" tuyên bố là bọn đã ăn cắp tầu ngầm không người lái, sang đoạt kỷ thuật sáng chế và ăn cướp công ăn việc làm của Mỹ.

Có lẽ dám ăn dám "nói toạc móng heo" bộc trực như vậy nên cử tri mới tin tưởng và ủng hộ hết lòng để cả hai được đắc cử rất bất ngờ.





III / Qua năm Đinh Dậu 2017: TT Trump bắt đầu hành động ?

1) Xuyên qua " Kế hoạch 100 ngày đầu làm Tổng Thống" (xem Nguồn 5) và bài diễn văn nhậm chức đã cho thấy TT Trump sẽ quyết tâm thực hiện ngay những điều đã đưa ra lúc tranh cử (dĩ nhiên là phải được Quốc Hội chấp thuận !!). Tổng thống Trump cho hay có kế hoạch thay thế chương trình bảo hiểm y tế Obamacare (của Tổng thống Obama) bằng một chương trình khác bảo đảm có “bảo hiểm cho tất cả mọi người”. Tương tự chính phủ Mexico biết rằng Mỹ sẽ trục xuất dân nhập cảnh "lậu" nên đã ráo riết thực hiện những biện pháp đón tiếp lại đồng hương bị đuổi về. Dĩ nhiên TT Trump sẽ ký sắc lịnh xây cất bức tường giửa biên giới hai nước để ngăn chận nhập cảnh lậu và buôn bán ma tuý.

2) Kế hoạch kêu gọi các đại công ty ngưng xây dựng cơ xưởng nhà máy tại ngoại quốc và thay vào đó mang về làm tại Mỹ đã được đáp ứng vượt sức dự đoán. Nhứt là các đại công ty ngoại quốc chịu bỏ tiền đầu tư hàng tỷ đô la để tạo thêm công ăn việc làm tại Mỹ. Chuyện này cho thấy họ biết TT Trump quyết tâm làm thiệt chớ không phải chỉ lời hứa lúc tranh cử.

3) Ký sắc lệnh giảm thuế để gia tăng mãi lực và thực hiện xây dựng hạ tầng quốc gia tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho dân chúng. Chính vì vậy chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ - nhứt là trong lãnh vực xây cất - cũng như đồng đô la đã vọt lẹ từ khi TT Trump đắc cử cách nay trên 2 tháng.

4) Qua cuộc phỏng vấn với 2 tờ báo nổi tiếng tại Âu Châu (tờ Bild & tờ Times) vào ngày 15/01/2017, TT Trump đã gửi một thông điệp rõ ràng:

- Từ nay Hoa Kỳ không muốn bị đối xử không được công bằng như trong quá khứ trong mọi lãnh vực, từ liên minh quân sự (NATO) đến cán cân thương mại.

- Mỹ chỉ giao hảo tốt với nuớc nào mang lợi cho mình và sẽ không còn chuyện phải nai lưng một mình bỏ tiền quá nhiều cho việc phòng thủ Âu Châu.

5) Đặc biệt với Trung Cộng, TT Trump không coi là đồng minh thương mại -như mấy chục năm qua -, mà nay coi là đối thủ nguy hiểm (xem Nguồn 5), bởi vì quốc gia này đối xử xem Hoa Kỳ là kẻ thù và luôn luôn muốn vượt qua mặt bằng những trò ma giáo như ăn cắp tài sản trí tuệ & công ăn việc làm của Mỹ. Để cân bằng cán cân thương mại với Trung Cộng - bị thâm thủng kỹ lục lên đến 365 tỷ đô la trong năm qua - TT Trump đưa ra biện pháp "mua hàng Mỹ và mướn nhân công Mỹ". TT Trump không phải "sẽ đánh" (xem Nguồn 6), mà thực sự đã bắt đầu "khởi sự đánh" Trung Cộng với hành động cụ thể sau:

- Vào ngày 13/01/2017 mới đây, công ty Mỹ ExxonMobil chính thức cùng VN ký giao kèo khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh tại Biển Đông. Tân ngoại trưởng Mỹ Tillerson - từng là Tổng Giám Đốc công ty này - chắc chắn sẽ tận tình "bảo vệ" công việc khai thác và sẽ là cơ hội cho Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ thường xuyên "hành quân" tại Biển Đông với "chiêu bài" chống khủng bố phá hoại tài sản công ty Mỹ (xem Nguồn 7).

- Mỹ bố trí mới đây thêm một phi đoàn F-35B tại miền nam Nhật Bản không xa khu vực Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc. Chiến đấu cơ F-35B là máy bay với nhiều đặc tính: siêu thanh, tàng hình, ra-đa cực mạnh, trang bị hệ thống tác chiến điện tử mà cũng vừa là oanh tạc cơ có khả năng lên thẳng, hoạt động trong mọi thời tiết. Đây là lần đầu tiên F-35B hoạt động ngoài nước Mỹ. Tokyo ký hợp đồng mua 42 chiếc và dự kiến trang bị thêm 100 chiếc nữa trong thập niên tới. Để tăng cường cho liên minh quốc phòng Mỹ-Nhật, kể từ mùa thu 2017, Hoa Kỳ sẽ đưa đến Nhật Bản chiến hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, USS Wasp, và F-35B cơ hữu.





IV / Kết luận

Nếu quan sát & phân tích kỹ thái độ thay đổi "xoành xoạch" của Trung Cộng đối với TT Trump trong vòng 2 tháng vừa qua thì sẽ thấy Bắc Kinh đang lo sợ tới mức nào.

Thực vậy, khi TT Trump điện thoại cùng Nữ TT Thái Anh Văn / Đài Loan thì họ chê là dại dột chưa trưởng thành và còn ngạo mạn công khai chiếm đoạt tàu ngầm không người lái. TT Trump phản ứng tức thời "nói toạc móng heo" là bọn ăn cắp cứ giử lấy đi. Biết là gặp kình địch nên họ vội vàng trả lại ngay. Nhận thấy hăm dọa xung đột bình thường thì chả tới đâu, Bắc Kinh đưa ra viễn ảnh chiến tranh nguyên tử. Nhưng rốt cuộc Hoa Kỳ "cuời ruồi" vì đã có kinh nghiệm vụ Trung Cộng hăm đánh Nhựt trong vụ xung đột quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chờ mãi mà chả dám làm. Gần đây nhứt đột nhiên Trung Cộng "vuốt ve" TT Trump trở lại và "năn nỉ" hợp tác thương mại như trước đây.

Tại sao vậy?

Bởi vì:

- Ngay trong "Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017 (WEF) " tại Thụy Sĩ, lãnh tụ Trung Cộng Tập Cận Bình phải thú nhận đang gặp khó khăn về kinh tế. Con số thống kê (thông thường luôn điều chỉnh cho đẹp đẽ để tuyên truyền) do Bắc Kinh đưa ra cho thấy lần đầu tiên trong 26 năm qua (1990 - 2016) sản xuất và xuất nhập cảng bị "tụt dốc" thê thảm. Nếu có chiến tranh kinh tế với Mỹ thì Trung Cộng sẽ "chết ngay" vì không có thì trường khổng lồ để tiêu thụ, còn Mỹ xuất cảng qua Trung Cộng quá ít và chẳng cần nhập cảng từ Trung Cộng cũng chả sao vì còn biết bao nhiêu quốc gia khác muốn làm ăn "béo bở" với Mỹ.

- Mặt khác nội bộ Trung Cộng rất rối ren qua chiến dịch "bài trừ tham nhũng" của Tập Cận Bình che đậy mưu đồ loại bỏ phe phái khác trong đảng CS Tầu và khiến hàng triệu đảng viên bị thanh trừng. Bất mãn chất chứa quá nhiều và chỉ chờ dịp Tập Cận Bình thất bại thì sẽ bùng nổ ghê gớm. Đây là nhược điểm sinh tử khiến cho mọi chế độ độc tài bất ngờ sụp đỗ. Biết vậy "cho tiền" Tập Cận Bình cũng không dám gây chiến với Nhựt, đừng nói chi với Mỹ còn có sức mạnh hơn quá nhiều về kinh tế lẫn quân sự.

Nói cho cùng rất may cho VN chúng ta là bà Clinton không đắc cử TT, bởi lẽ sẽ tiếp tục chánh sách Mỹ "giơ cao đánh khẻ" đứng trung lập để mặc cho Trung Cộng ra sức chiếm Biển Đông qua chiến thuật xây cất các hòn đảo nhân tạo biến thành căn cứ quân sự. Trung Cộng chiếm trọn được Biển Đông, từ đó uy hiếp quân sự lẫn kinh tế thì trước sau chúng ta cũng mất nước.

"Thân Dậu niên lai" kỳ này quả thực VN chúng ta "kiến thái bình". Không phải chỉ thấy "ánh sáng cuối đường hầm" mà thấy rất nhiều hy vọng trong tương lai cho dân tộc VN chúng ta. Lịch sử VN cho thấy: triều đại nào có sinh thì cũng phải có tử, nhưng nếu mất đất vào tay giặc Tầu phương Bắc thì vĩnh viễn mất luôn. Điển hình là chúng ta đã mất luôn Quảng Đông & Quảng Tây dù vua Quang Trung đã có ý định đánh chiếm thu hồi lại.

Phải chăng Tết Đinh Dậu 2017 năm nay đánh dấu khúc quanh lịch sử sinh tồn cho dân tộc VN với sự xuất hiện TT Trump như là một khắc tinh có thể "diệt" được tham vọng xâm lược của Trung Cộng, tương tự như trước đây 36 năm TT Reagan là khắc tinh thành công "diệt" được Liên Xô để giải phóng toàn thể Đông Âu ?





Trần Nguyên / Ngưòi Xứ Bưởi

20 Tháng 01, 2017





Xin click xem thêm hình ảnh & chi tiết của bài viết trên web Ngô Quyền:

http://www.ngo-quyen.org/p3590a5834/tt-trump-theo-chan-tt-reagan-than-dau-2017-nien-lai-kien-thai-binh-







-------- ---- -------





Nguồn 1: Tổng Thống Reagan "đánh" tiêu diệt Liên Xô (Nga):

http://www.ngo-quyen.org/a4138/pham-tran-hoang-viet-mot-cai-nhin-kham-pha-moi-nhut-ve-bien-co-buc-tuong-ba-linh-sup-do-ngay-9-11-1989





Nguồn 2: Tổng Thống Reagan đã gọi thẳng Liên Xô là Đế quốc ác độc

https://en.wikipedia.org/wiki/Evil_empire





Nguồn 3: Bà Clinton bị chỉ trích "thân cận" với giới tài phiệt gốc Do Thái:

http://www.politico.com/story/2016/04/sanders-says-clinton-made-more-in-one-speech-than-he-made-last-year-222058





Nguồn 4: Nhân sự tài phiệt gốc Do Thái kiểm soát truyền thông Mỹ:

https://thezog.wordpress.com/who-controls-the-news-part-1/

https://thezog.wordpress.com/who-controls-the-news-part-2/





Nguồn 5: Kế hoạch 100 ngày đầu làm Tổng Thống

http://www.ngo-quyen.org/a5689/bien-khao-bi-an-ly-ky-ben-trong-cuoc-bau-cu-tt-my-muu-sau-ke-doc-





Nguồn 6: TT Trump sẽ "đánh" Trung Cộng?

https://vietbao.com/a262276/2017-mot-nam-quyet-dinh-tt-trump-se-danh-trung-cong-





Nguồn 7: Công ty Mỹ ExxonMobil khai thác mỏ Cá Voi Xanh tại Biển Đông

http://www.naturalgasworld.com/exxon-sign-vietnam-hoas-for-blue-whale-gas-35377





-------- ---- -------





Phụ đính





Toàn bộ bài diễn văn nhậm chức của

Tổng Thống Trump











Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, thưa đồng bào Mỹ, và mọi người trên thế giới: Xin cảm ơn.





Chúng ta, những công dân của nước Mỹ, hiện cùng tham gia một nỗ lực lớn của dân tộc để xây dựng lại đất nước và khôi phục những hứa hẹn của đất nước cho cả nhân dân Mỹ chúng ta.





Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định hướng đi tương lai của nước Mỹ và thế giới trong nhiều năm tới.





Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Chúng ta sẽ đối đầu với nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.





Cứ mỗi 4 năm, chúng ta lại tụ tập trên những bậc thềm này để thực hiện tiến trình chuyển giao quyền lực trong trật tự và hòa bình, và chúng tôi xin đa tạ Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama về sự giúp đỡ niềm nở của họ trong suốt quá trình chuyển giao. Tổng thống và phu nhân Obama thật vô cùng tuyệt vời.





Tuy nhiên, buổi lễ hôm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta không chỉ đơn thuần chuyển giao quyền lực từ chính quyền này sang chính quyền khác, hay từ đảng này sang đảng khác – mà chúng ta chuyển giao quyền lực từ thủ đô Washington, trở lại với quý vị, nhân dân Mỹ.





Trong thời gian quá lâu, một nhóm nhỏ ở thủ đô của đất nước chúng ta đã thu về những lợi lộc từ chính quyền trong khi người dân phải trả giá.





Washington nở rộ - nhưng người dân không được chia phần trong sự phồn vinh đó.





Các chính trị gia trở nên giàu có - nhưng chúng ta đã mất nhiều việc làm, nhiều nhà máy bị đóng cửa.





Giới quyền thế bảo vệ chính họ, chứ không phục vụ các công dân của đất nước chúng ta.





Chiến thắng của họ không phải là chiến thắng của quý vị; trong khi họ hân hoan ăn mừng ở thủ đô của đất nước chúng ta, thì nhiều gia đình gặp khó khăn trên khắp đất nước không có gì để ăn mừng.





Tất cả những điều đó sẽ thay đổi - bắt đầu tại đây và ngay trong lúc này, bởi vì thời điểm này là thời điểm của quý vị: nó thuộc về quý vị.





Thời điểm này thuộc về tất cả mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay và tất cả mọi người đang theo dõi trên khắp nước Mỹ.





Đây là ngày của quý vị. Đây là lễ ăn mừng của quý vị.





Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này là đất nước của quý vị.





Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ của chúng ta, mà liệu chính phủ của chúng ta có phải do người dân kiểm soát hay không.





Ngày 20 tháng 1 năm 2017 sẽ được ghi nhớ là ngày mà người dân Mỹ một lần nữa nắm quyền cai trị đất nước này.





Tất cả những người, nam cũng như nữ bị quên lãng ở đất nước này, từ giờ sẽ không còn bị bỏ quên.





Lúc này mọi người đang lắng nghe quý vị.





Quý vị, hàng chục triệu người tập hợp với nhau để trở thành một phần trong một phong trào lịch sử mà thế giới chưa bao giờ từng chứng kiến trước đây.





Ở tâm điểm phong trào này là một niềm tin thiết yếu: rằng lý do tồn tại của một quốc gia chính là để phục vụ công dân.





Người Mỹ muốn có các trường học tốt cho con cái, khu dân cư an toàn cho gia đình, và công ăn việc làm tốt cho bản thân.





Đây là những đòi hỏi chính đáng và hợp lý.





Nhưng đối với rất nhiều công dân chúng ta, lại tồn tại một thực tế khác: nhiều bà mẹ và con cái lâm vào cảnh nghèo túng ở các khu nội đô; nhiều nhà máy hoang tàn nằm rải rác như những ngôi mộ trên khắp đất nước chúng ta; một hệ thống giáo dục với túi tiền đầy ắp, nhưng lại không giúp được cho giới trẻ và thành phần sinh viên tươi đẹp của chúng ta thâu thập kiến thức; tội phạm, băng đảng và ma túy đã cướp đi quá nhiều sinh mạng làm mai một biết bao là tiềm năng của quốc gia.





Thảm trạng đó sẽ chấm dứt tại đây và ngay lúc này.





Chúng ta là một quốc gia - và nỗi đau của họ là nỗi đau của chúng ta. Ước mơ của họ là ước mơ của chúng ta; thành công của họ sẽ là thành công của chúng ta. Chúng ta có chung một trái tim, một quê hương, và chia sẻ chung một vận mệnh vinh quang.





Lời tuyên thệ nhậm chức của tôi ngày hôm nay là lời tuyên thệ trung thành với tất cả mọi người dân Mỹ.





Trong nhiều thập niên, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài trong khi công nghiệp Mỹ bị thua thiệt;





Trợ cấp cho quân đội các nước khác trong khi để mặc cho quân đội của chúng ta suy yếu một cách đáng buồn;





Chúng ta đã bảo vệ biên giới các quốc gia khác trong khi không bảo vệ biên giới của chính đất nước mình;





Chúng ta đã chi hàng nghìn tỷ đôla ở nước ngoài trong khi cơ sở hạ tầng của Mỹ rơi vào tình trạng hư hại, mục nát.





Chúng ta đã giúp các nước khác trở nên giàu có trong khi sự thịnh vượng, sức mạnh và niềm tự tin của đất nước chúng ta mai một dần.





Lần lượt, các nhà máy đóng cửa và rời lãnh thổ của chúng ta, mà không mảy may nghĩ đến hàng triệu, hàng triệu công nhân Mỹ bị bỏ lại phía sau.





Tầng lớp trung lưu của chúng ta đã bị tước mất tài sản, nhà cửa, để chia lại trên khắp thế giới.





Nhưng đó là quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ hướng đến tương lai.





Chúng ta tập trung ở đây hôm nay và đưa ra một thông điệp gửi đến khắp mọi nơi, mọi thành phố, mọi thủ đô nước ngoài, và tại mọi trung tâm quyền lực.





Từ ngày hôm nay về sau, một tầm nhìn mới sẽ ngự trị tại đất nước chúng ta.





Từ thời điểm này trở đi, nước Mỹ sẽ được đặt lên trên hết.





Mỗi quyết định về thương mại, về thuế, về xuất nhập cảnh, về chính sách đối ngoại, sẽ được làm dựa trên những lợi ích cho người lao động Mỹ và các gia đình Mỹ.





Chúng ta phải bảo vệ biên giới của chúng ta khỏi sự tàn phá của các nước khác đang sản xuất các sản phẩm của chúng ta, cướp các công ty của chúng ta, và hủy hoại công ăn việc làm của chúng ta. Các biện pháp bảo hộ sẽ dẫn đến thịnh vượng và sức mạnh.





Tôi sẽ đấu tranh cho quý vị cho tới hơi thở cuối cùng - và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm quý vị thất vọng.





Hoa Kỳ sẽ chiến thắng trở lại, như chưa từng bao giờ chiến thắng.





Chúng ta sẽ mang về công ăn việc làm cho chúng ta. Chúng ta sẽ giành lại biên giới của chúng ta. Chúng ta sẽ giành lại sự giàu có của chúng ta. Và chúng ta sẽ khôi phục lại những ước mơ của chúng ta.





Chúng ta sẽ xây những con đường, đường cao tốc, cầu cống, sân bay, và đường hầm, và đường sắt mới trên khắp đất nước tuyệt vời của chúng ta.





Chúng ta sẽ giúp cho người dân không còn cần đến những trợ cấp và quay trở lại làm việc - xây dựng lại đất nước chúng ta với bàn tay người Mỹ và sức lao động Mỹ.





Chúng ta sẽ tuân theo hai quy định đơn giản: Mua hàng Mỹ và mướn nhân công Mỹ.





Chúng ta sẽ xây dựng tình hữu nghị và thiện chí với các quốc gia trên thế giới - nhưng chúng ta làm như vậy với ý thức rằng tất cả các quốc gia có quyền đặt lợi ích của chính họ lên trên hết.





Chúng ta không tìm cách áp đặt lối sống của chúng ta lên bất cứ ai, mà thay vào đó là tự mình thể hiện như một tấm gương cho mọi người noi theo.





Chúng ta sẽ củng cố các liên minh cũ và hình thành các liên minh mới - và đoàn kết thế giới văn minh chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt chúng ra khỏi Trái Đất.





Nền tảng của nền chính trị của chúng ta sẽ là lòng trung thành tuyệt đối với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và qua sự trung thành của chúng ta với đất nước, chúng ta sẽ khám phá lại lòng trung thành của chúng ta với nhau.





Khi quý vị mở lòng mình ra với lòng ái quốc, thì không còn chỗ cho thành kiến.





Kinh Thánh dạy chúng ta "thật tốt đẹp và dễ chịu khi con dân của Chúa trời sống với nhau trong sự hiệp nhất".





Chúng ta phải nói ra những gì mình nghĩ một cách cởi mở, tranh luận những quan điểm bất đồng một cách thành thực, nhưng luôn luôn mưu cầu tinh thần đoàn kết.





Khi nước Mỹ đoàn kết, không có thế lực nào có thể ngăn cản nước Mỹ.





Không nên sợ hãi - chúng ta được bảo vệ, và chúng ta sẽ luôn luôn được bảo vệ.





Chúng ta sẽ được bảo vệ bởi những nam nữ quân nhân tuyệt vời phục vụ trong quân đội và các lực lượng chấp pháp của chúng ta, và quan trọng hơn cả, chúng ta được Thượng Đế bảo vệ.





Cuối cùng, chúng ta phải cởi trói suy nghĩ và mơ những giấc mơ lớn hơn nữa.





Ở nước Mỹ, chúng ta hiểu rằng một quốc gia chỉ tồn tại chừng nào đất nước đó còn phấn đấu.





Chúng ta sẽ không tiếp tục chấp nhận các chính trị gia chỉ nói suông mà không hành động - phàn nàn mà không làm bất cứ điều gì về điều đó.





Giờ đã hết lúc nói những điều trống rỗng.





Bây giờ đã đến giờ hành động.





Đừng cho phép bất cứ ai nói với quý vị rằng việc này việc kia là không thể thực hiện. Không có thách thức nào có thể đánh bại trái tim, sự đấu tranh và tinh thần của nước Mỹ.





Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước chúng ta sẽ phát triển mạnh và thịnh vượng trở lại.





Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở khóa những điều bí ẩn trong vũ trụ, giải thoát trái đất khỏi những khổ đau do bệnh dịch, và khai thác các nguồn năng lượng, các ngành công nghiệp và công nghệ của ngày mai.





Một niềm tự hào quốc gia mới sẽ làm rung động tâm hồn chúng ta, nâng cao tầm nhìn của chúng ta, và chữa lành những chia rẽ giữa chúng ta.





Giờ là lúc nhắc lại những lời khôn ngoan từ xưa mà các quân nhân của chúng ta sẽ không bao giờ quên: cho dù chúng ta là da đen hay nâu hay trắng, tất cả chúng ta đều chung dòng máu đỏ của những người ái quốc, tất cả chúng ta đều hưởng các quyền tự do vinh quang, và tất cả chúng ta đều cùng chào lá cờ Mỹ vĩ đại.





Cho dù một em bé được sinh ra ở vùng đô thị rộng lớn ở Detroit hay ở vùng đồng bằng lộng gió của Nebraska, các em đều nhìn lên cùng một bầu trời đêm, với trái tim đầy những ước mơ như nhau, và đều được Đấng Tạo hóa truyền hơi thở cuộc sống.





Vì vậy, thưa tất cả đồng bào Mỹ, ở mọi thành phố gần xa, lớn nhỏ, trên những ngọn núi, từ bờ đại dương này đến bờ bên kia, hãy lắng nghe những lời này:





Quý vị sẽ không bao giờ bị bỏ lơ nữa.





Tiếng nói, niềm hy vọng, và ước mơ của quý vị sẽ xác định vận mệnh nước Mỹ chúng ta. Và lòng quả cảm, lòng tốt và tình yêu của quý vị mãi mãi sẽ dẫn đường chúng ta.





Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại.

Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ giàu có trở lại.

Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ tự hào trở lại.

Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn trở lại.





Và đúng vậy, cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Xin cảm ơn, Chúa ban phước lành cho quý vị, và Chúa ban phước lành cho nước Mỹ.

Bản chuyển dịch của VOA

-------- ---- ------