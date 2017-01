Ngày Đầu Vô Bạch Ốc, TT Trump Tuyên Bố: Bỏ Thương ước TPP, Mặc Cả Lại NAFTA

WASHINGTON - TT đắc cử đã rời New York để đến thủ đô Washington, nơi ông lưu lại 4 năm để làm việc lãnh đạo hành pháp liên bang vào trưa Thứ Sáu, cuộc tuyển cử gây chia rẽ nhất lịch sử tiến đến kết cuộc.Các tuyên bố của tân TT về ISIS, về Nga, về NATO khiến cả thế giới chuẩn bị đối xử với 1 loại nguyên thủ mới của Hoa Kỳ.Nhưng, trước đó, TT đắc cử Trump và PTT đắc cử Pence làm lễ đăng quang trước thềm Điện Capitol vào trưa Thứ Sáu, tiếp nối bằng 1 cuộc diễn hành trên đại lộ Pennsylvania, và hàng loạt sắc lệnh của tân TT đuợc mong đợi ban hành từ ngày Thứ Hai.Lên tiếng trong buổi hoà nhạc tối Thứ Năm tại Lincoln Memorial, ông Trump hưá là TT của mọi người – ông khẳng định “Việc đưa đất nước trở lại hùng mạnh gồm mọi công dân”. Ông nói thay đổi tại Hoa Kỳ là 1 phong trào chưa từng thấy trên thế giới, chưa từng bao giờ giống phong trào này, vì là rất đặc biệt. Sau đó, tại dạ tiệc tổ chức tại ga xe điện Union Station, ông Trump lên tiếng cảm ơn PTT Pence, các cố vấn và gia đình đã tận lực hậu thuẫn trong thời gian qua.Tại Bạch Ốc, gia đình TT Obama đóng gói đồ đạc để sẵn sàng dọn ra – ông dành trọn ngày Thứ Năm sinh hoạt tại Bạch Ốc và đuợc toàn thể nhân viên các cấp chúc lành.Phóng viên báo tin: 1 điểm không mong đợi với lễ tuyên thệ kỳ này là lệnh cấm ô dù được gác lại vì tin khí tượng dự báo mưa. Nhưng, dù cán dài vẫn bị cấm.Tỉ phú Donald John Trump vào lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu, giờ Washington DC, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ 45, sau khi ông đọc diễn văn trong lễ tuyên thệ cam kết giữ việc làm cho dân Mỹ.TT Trump khẳng định chủ trương của ông là “Hoa Kỳ Trên Hết – America First”. Trong lập luận, ông nhắc lại các phát biểu trong thời kỳ vận động tranh cử về tình hình 8 năm qua, là việc làm bị đưa ra ngoài nước, hãng xưởng đóng cửa, công nhân sống khó khăn, luật chăm sóc sức khoẻ ObamaCare là tai họa, trong khi mất kiểm soát di dân … (thống kê gần đây xác nhận chính quyền Obama tạo ra 11 triệu việc làm và thêm 24 triệu dân có bảo hiểm y tế).Tỉ phú địa ốc thắng cử TT xác quyết: mọi sự thay đổi ngay hôm nay, không là chuyển quyền từ đảng này qua đảng khác, mà là giao quyền cho quốc dân – ông nhấn mạnh: trong thời gian qua, chính giới chuyên nghiệp tại thủ đô phát triển, ăn mừng, Hoa Kỳ can thiệp trong các xung đột ngoài nước mà không lo phòng thủ, viện trợ đồng minh hàng ngàn tỉ MK trong lúc hạ tầng cơ sở trong nước xuống cấp.Theo lời ông, nhiều chính sách cần thay đổi. Ông nói rõ: 2 quy ước chính là mua hàng nội hoá và tuyển dụng công nhân trong nước.Ông Trump khẳng định: ngày 20-1 đánh dấu sự chuyển giao quyền lực cho quốc dân.Bài diễn văn đầu tiên của ông Trump ở địa vị nguyên thủ quốc gia chỉ kéo dài khoảng 20 phút sau lời chào mừng 4 cựu TT và lời cảm ơn TT Obama và phu nhân Michelle về tiến trình chuyển tiếp tốt đẹp.Trump, 70 tuổi, được Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ John G. Roberts Jr. cử hành lễ tuyên thệ dùng 2 cuốn Thánh Kinh, một từ lễ tuyên thệ nhậm chức của TT Lincoln, và một từ người mẹ của ông Trump trao cho ông vào năm 1955. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cầm cuốn Thánh Kinh cho ông Trump tuyên thệ.Việc đầu tiên mà TT Trump làm khi vào Bạch Ốc là ký ban hành sắc lệnh cho phép Tướng Về Hưu James Mattis đảm nhận chức vụ Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.Thông tấn Reuters cũng cho biết rằng tân chính phủ Hoa Kỳ của TT Trump cho biết hôm Thứ Sáu rằng chiến lược thương mại của ông là bảo vệ việc làm cho người Mỹ bắt đầu với việc rút khỏi Thương Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).Thông báo của Bạch Ốc ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump cho biết rằng Hoa Kỳ cũng “trừng phạt các quốc gia vi phạm các thương ước và làm thiệt hại công nhân Mỹ.”Tuyên bố của Bạch Ốc nói rằng ôm Trump hứa tái thương lượng lại thương ước khác là Hiệp Ước Mậu Dịch Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA), đã được ký ban hành vào năm 1994 bởi Hoa Kỳ, Canada và Mexico.