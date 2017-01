900,000 Người Dự Lễ Trump Đăng Quang; Người Biểu Tình Đập Cửa Kiếng Tiệm, Xe Hơi, 217 Người Bị Bắt

WASHINGTON - Dân biểu tình bên ngoài 1 sinh hoạt của cảm tình viên của TT Trump đụng độ cảnh sát thủ đô tối Thứ Năm – đây là vòng đầu trong 5, 6 cuộc biểu tình đã đuợc dự định để gây gián đoạn cuối tuần lễ tuyên thệ của chính quyền mới.Đám đông tập trung trên đường 14, bên ngoài trụ sở của National Press Club để chống lại “DeploraBall”, là sự kiện do 1 số cảm tình viên cuồng nhiệt của ông Trump tổ chức – ứng viên Clinton gọi họ là “1 lũ đáng hổ thẹn”.Trong lúc những người tham dự mặc quần áo trang trọng tiến vào Club, đoàn biểu tình hô “Đáng xấu hổ” hay “Nazis cút đi” … Vài người đốt lửa trên mặt đường – 1 xe 2 bánh gắn máy bị hư hại.Cảnh sát dùng hơi cay với 1 số người biểu tình. Phát ngôn viên của cảnh sát sở tại nói: chưa có tin về người bị thương hay bị bắt.Khi nhóm cảm tình viên của ông Trump giải tán trước 9 giờ tối, người biểu tình đi theo, dẫn tới xô đẩy với cảnh sát.Biểu tình đuợc trông đợi diễn ra tại khắp thủ đô và tại nhiều nơi trong ngày tuyên thệ của TT thứ 45 mà cảnh sát đô thị ước lượng 900,000 người tập trung theo dõi.Qua Thứ Bảy, Womens March tại thủ đô Washington có thể thu hút 1/4 triệu người. Không như Womens March có giấy phép và không gian, gồm cả khu dành riêng cho người thương tật, DisruptJ20 định gây bế tắc các đại lộ và gây gián đoạn lễ tuyên thệ – tuần qua, cũng nhóm DisruptJ20 bảo trợ và tổ chức huấn luyện biểu tình bất bạo động. Trang mạng của họ gồm các hướng dẫn chi tiết về quyền biểu tình và hàng loạt hành động dự liệu suốt ngày tuyên thệ TT.Mặt khác, nhà tranh đấu Sameera Khan từ New Jersey định tuần hành với Occupy Inauguration, sẽ nhập đoàn với DusruptJ20 vào khoảng 12 giờ trưa, khi TT đắc cử đọc lời tuyên thệ.Qua chiều Thứ Sáu, cảm tình viên Khan là nhân vật ủng hộ nghị sĩ Bernie Sanders trong vòng sơ tuyển của đảng DC lên tiếng tại 1 buổi hội thảo gồm các thủ lãnh tổ chức từ Black Lives Matter, và The Standing Rock biểu tình ở North Dakota.Các nhà hoạt động mặc y phục đen xuống đường tại thủ đô phản đối lễ tuyên thệ TT của tỉ phú Donal Trump đập vỡ cửa kính của cơ sở thương mại và xe hơi, hỗn chiến với cảnh sát trang bị hơi cay và lựu đạn hơi.Khoảng 500 người mang mặt nạ hay bịt mặt bằng khăn tay tuần hành bạo động, đập phá cửa kính của 1 chi nhánh ngân hàng Bank of America, 1 cửa tiệm McDonald, 1 cơ sở Starbucks, đều là biểu tượng của kinh tế tư bản Hoa Kỳ. Ít nhất 1 biểu ngữ mang dòng chữ “Make Racists Afraid Again” – đa số giải tán khi đối đầu lực luợng cảnh sát.Khoảng 900,000 người đuợc trông đợi tập trung tại National Mall đối diện Điện Capitol.Trước đó, nhóm gọi là DisruptJ20 quấy rối các nút chận an ninh – thành viên ban tổ chức của Disrupt khẳng định ý muốn của họ là tỏ ý bất bình với các phát biểu kỳ thị chủng tộc, miệt thị phụ nữ, không thân thiện với Hồi Giáo và di dân. ….Phe hậu thuẫn tân TT tràn ngập thủ đô – nhiều người măc áo hay đội mũ mang dòng chữ “Make America Great Again”.Tin cho hay khoảng 217 người biểu tình bạo động chống Tân TT Trump đã bị bắt tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.