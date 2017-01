Công An Đánh Chết 1 Học Trò

HANOI -- Công an đánh dân là chuyện bình thường... mới nhất là chuyện một học sinh 15 tuổi bị đánh chết vì vi phạm giao thông.Bản tin trên mạng Dân Làm Báo kể rằng công an truy đuổi, sử dụng gậy đánh vào người 3 em học sinh đang đi trên xe máy khiến một em chết, hai em khác bị thương tích nặng.Sự việc xảy ra vào tối 25/12/2016 tại địa phận xã Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước. Lúc này, em Vũ Đình Hiếu (15 tuổi, ngụ xã Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước) điều khiển xe gắn máy chở em Phùng Viết Quân (15 tuổi) và Nguyễn Hào Quang (14 tuổi) đi dự sinh nhật bạn. Khi xe đang lưu thông trên địa phận xã thì bị lực lượng công an phát hiện và yêu cầu dừng xe vì vi phạm luật giao thông đường bộ.Do tâm lý lo sợ, em Hiếu không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga bỏ chạy.Hai công an viên đã sử dụng xe gắn máy truy đuổi.Theo lời tường trình từ bà Đỗ Thị Luận (mẹ của em Quân) gởi cơ quan chức năng thì trong quá trình truy đuổi, 2 công viên đã sử dụng gậy đánh vào người các em đang ngồi trên xe khi xe đang chạy với tốc độ cao. Cụ thể: công an vụt gậy vào tay Quang làm gãy tay, mặt tím bầm. Quân cũng bị vụt cây vào tay. Tiếp đó, hai công an xã còn đánh vào lưng, tay Hiếu. Việc này làm Hiếu gãy tay, tối sầm mắt nên không thể điều khiển xe khiến xe lao vào lề, té ngã.Hậu quả khiến em Quân bị tử vong tại chỗ, hai em Hiếu và Quang bị thương tích nặng.Cũng theo bà Luận cho biết thêm thì “Sau khi chôn cất con đến giờ, tôi chưa thấy công an xã hay huyện đến xin lỗi hay có trách nhiệm gì.”Bản tin kể thêm, trước hậu quả đau lòng với 3 em học sinh, cơ quan công an huyện Bù Đăng đã vội vàng lấp liếm, phủ nhận sự việc. Báo Pháp Luật TP.SG dẫn lời ông Nguyễn Văn Tốt, Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) cho rằng: “Các em học sinh tự va mặt vào gậy, gây tai nạn”.Phát ngôn xảo trá của ông Tốt lại trái ngược với sự thừa nhận của công an viên “có dùng gậy đánh” được ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) cung cấp.Bản tin DLB bình luận:“...“Chạy quá sức chết”, “tự va mặt vào gậy”, “vung tay trúng má” là những kết luận hết sức dị hợm và quái đản thường xuyên được phát đi từ cơ quan công an Việt Nam trong trường hợp họ đánh chết người. Và với tấm khiên bảo vệ từ đảng cộng sản, công an như những tên tử thần trên tay lăm lăm lưỡi dao sắc nhọn đe dọa mạng sống của người dân nước Việt.”Mới mấy ngày qua, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đến thăm và làm việc với Phịng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đưa ra lời kêu gọi công an cần giỏi võ.Chưa giỏi võ đã đánh chết người rồi, huống gì là tới khi giỏi võ...