Pechanga Ăn Tết Đinh Dậu Với Chương Trình Xổ Số $100,000, Vé Khứ Hồi Đi Á Châu, Món Ăn Á Châu Đặc Biệt Và Trang Hoàng Truyền Thống Tại Sòng Bài, Biểu Diễn Múa Lân Chúc Phúc Chúc Tài

TEMECULA, Calif. – (9 Tháng 1, 2017) -- Ăn Tết Đinh Dậu, Pechanga Resort & Casino thực hiện Chương Trình Xổ Số Phát Tài Tết Nguyên Đán $100,000 vô cùng hào hứng kích thích. Hội viên Pechanga Club sẽ nhận một vé số cho mỗi 'point' mình kiếm được trong thời gian khuyến mãi kéo dài từ 8am ngày Thứ Bảy 28 Tháng 1, 2017 tức ngày Mồng Một Tết cho tới 5pm ngày Chủ Nhật 19 Tháng 2. Xổ số sẽ được tổ chức trong ba ngày Chủ Nhật liên tiếp 5, 12 và 19 Tháng 2. Tên người trúng sẽ được niêm yết lúc 6pm cùng ngày. Mỗi tuần, 10 vị khách may mắn sẽ trúng 2 vé khứ hồi đi Á Châu với hãng Asiana Airlines, và 8 vị may mắn sẽ trúng $500 EasyPlay. Quý vị đánh càng nhiều, thắng càng nhiều.Thêm vào đó, Pechanga Resort & Casino cũng còn tổ chức một loạt những cuộc xổ số vận may cùng những hoạt động lễ hội, như Xổ Số “Hồng Bao Lì Xì May Mắn”. Mỗi ngày Thứ Năm trong Tháng 2, từ 1pm tới 9pm, quý khách chỉ cần quẹt thẻ Hội viên của mình tại 'kiosk' khuyến mãi là có cơ may trúng tới $1,000 EasyPlay.Muốn biết thêm thông tin về những hoạt động và chương trình khuyến mãi ở Pechanga, xin gọi số (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com của chúng tôi. Phải ít nhất 21 tuổi mới được tham dự chương trình khuyến mãi này.Pechanga Resort & Casino sẽ chào mừng Tết Nguyên Đán với buổi biểu diễn Múa Lân Chúc Phúc Chúc Tài vào lúc 6pm ngày 28 Tháng 1, 2017 tức ngày Mồng Một Tết. Là biểu tượng của những lời chúc phúc chúc tài, “Lân May Mắn” thức giấc và bắt đầu khởi múa từ lối vào ở mặt Bắc (kế bên Khu Đậu Xe Mặt Bắc 'North Parking Structure') rồi sẽ lượn mình qua nguyên tầng sòng bài. Các viên chức cao cấp của Pechanga Resort & Casino sẽ nối bước cùng Đoàn Múa Lân và phát hồng bao lì xì may mắn cho khách để khách mang cho Lân ăn. Lân, theo truyền thống, tượng trưng cho hạnh vận, và cho Lân ăn sẽ được chúc may mắn tuyệt vời trong Năm Mới.Những Món Ăn Ngày Tết Đặc BiệtQuý khách muốn thưởng thức những món ăn ngày Tết chính gốc có thể thỏa mãn ý nguyện của mình tại Bamboo hay Blazing Noodles, hai nhà hàng Á Châu truyền thống ở Pechanga.Suốt kỳ 'weekend' Tết Nguyên Đán, nhà hàng Blazing Noodles phục vụ bốn món ăn Trung Hoa Ngày Tết được nhiều người ưa chuộng.*Cá nguyên con ướp trong nước tương gừng xên xệt rồi mang hấp, bên trên rắc hành lá và ngò ($45).*Tôm hùm nguyên con xào nước tương đen trộn hương liệu, với ớt 'chuông' và hành ($65)*Mì sợi vàng phủ thịt heo BBQ quay 24 tiếng, dưa chuột và hành ($16).*Gà hầm 36 tiếng với nấm hương tươi, củ năng tươi, cánh hồi, hành xanh và gừng với một chút nước tương, dọn trong thố sành truyền thống ($22).Nhà hàng Bamboo phục vụ hai món ăn Việt Nam Ngày Tết truyền thống.*Thịt Kho Trứng - Thịt Heo Vai và Trứng kho với nước dừa và nước mắm ($18).*Tôm Hùm Rang Me - Tôm Hùm Maine rang với nước xốt Me ($65).Cảnh Trí Trang Hoàng Ngày TếtTết Nguyên Đán tượng trưng cho thời gian thức dậy, và để ăn mừng mùa Lễ Hội này, Pechanga Resort & Casino thực hiện những món trang hoàng cảnh trí mang nét Năm Dậu trong khắp cơ sở. Những món trang hoàng gồm các lồng đèn, cầu, cây đào đang rộ nở hoa, câu đối liễn và nhiều, nhiều thứ nữa. Những cảnh trí trang hoàng này cống hiến một phông nền tuyệt vời để quý vị chụp hình nhóm hay tự chụp.Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 3,400 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, món ăn thức uống, spa và thú chơi golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.ENGLISHPECHANGA CELEBRATES YEAR OF THE ROOSTER WITH A $100,000 DRAWING, ROUND TRIP TICKETS TO ASIA, PLUS ASIAN DINING SPECIALS AND TRADITIONAL CASINO DECORLucky Lion Dancers at Pechanga Resort & CasinoTEMECULA, Calif. – (Jan. 9, 2017) -- In celebration of the Lunar New Year, Pechanga Resort & Casino introduces the exciting Lunar New Year $100,000 Lucky Drawing. Pechanga Club members will receive an entry for every point earned during the promotional period from Saturday, January 28 at 8 a.m. (Lunar New Year) to 5pm on Sunday, February 19. Drawings are held on three consecutive Sundays, February 5, 12 and 19. Winners will be announced at 6pm the same evening. Each week, 10 lucky players will win 2 Asiana Airlines round trip tickets to Asia, and 8 lucky winners will receive $500 in EasyPlay. The more you play, the more you win.In addition, Pechanga resort & Casino will also have a series of lucky drawings and festivities, such as the “Lucky Red Envelope” Drawing. Every Thursday in February between 1 p.m. and 9 p.m., guests can simply swipe their Club cards at the promotion kiosk for a chance to win up to $1,000 in EasyPlay.For more information on Pechanga events and promotions, please call (877) 711-2946 or visit our website Pechanga.com. Must be at least 21 years of age to participate this promotion.Pechanga Resort & Casino will celebrate Lunar New Year with the Lucky Lion Dance performance at 6 p.m. on January 28, (Lunar New Years Day). The “Lucky Lion,” which represent blessings and good luck, awakens and begins its opening sequence from the north entrance (adjacent to North Parking Structure) and works his way throughout the casino floor. Pechanga Resort & Casino executives will follow the lion dancers and give out red envelopes to guests to feed the lions that traditionally represent good luck, and wishing great luck to come in the New Year.Lunar New Year Dining SpecialsGuests looking for an authentic dining experience for the Lunar New Year can make plans for Bamboo or Blazing Noodles, Pechangas two traditional Asian restaurants. Throughout the Lunar New Year weekend, Blazing Noodles serves four popular New Year Chinese dishes. *Whole steamed fish marinated in ginger soy reduction, topped with green onions and cilantro ($45)*Whole lobster sautéed in a spicy black bean sauce with bell peppers and onions ($65)*Longevity noodles topped with 24-hour roasted BBQ pork, cucumbers and onions ($16)*36-hour braised chicken with fresh shiitake mushrooms, fresh water chestnuts, star anise, green onions and ginger with hint of soy sauce served in a traditional clay pot ($22)Bamboo serves two traditional Vietnamese New Year specialties.*Thịt Kho Trứng - Braised Pork shoulder and Egg with coconut juice & fish sauce ($18)*Tôm Hùm Rang Me - Stir-fried Maine Lobster with Tamarind sauce ($65)Lunar New Year DecorThe Lunar New Year symbolizes a time for reawakening and to celebrate the season, Pechanga Resort & Casino features Year of the Rooster décor throughout the property. The decorations include lanterns, bridges, cherry blossoms, inscriptions and much more, and they offer the perfect backdrop for group photos or selfies.About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One Casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 3,400 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 517 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino.