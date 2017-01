Hội Biệt Động Quân Nam Cali Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Trong tiệc mừng xuân của Hội Biệt Động Quân Nam California.

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804, vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 15 tháng 1 năm 2017, Hội Biệt Động Quân (BĐQ) Nam California đã tổ chức Dạ tiệc Tất Niên, mừng Xuân Đinh Dậu và ra mắt Tân Ban Chấp Hành Hội Biệt Động Quân Nam California gồm có: Hội Trưởng Ngô Dư, Phó Nội vụ: Trần Như, Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Thanh Phong, Tổng Thư Ký: Nguyễn Khắc Hiếu, Thủ quỹ: Bùi Duy Vinh.Tham dự tiệc mừng Xuân ngoài đại gia đình BĐQ Nam Cali còn có qúy niên trưởng thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng, đại diện các quân binh chủng, quân trường và các hội đồng hương, trong số qúy niên trưởng có Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Lê Bá Khiếu, Nguyễn Văn Ức và phu nhân, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Trần Quan An và phu nhân, Phan Tấn Ngưu và phu nhân, Nguyễn Trọng Thu. Các chiến hữu: Lê Văn Sáu, Bùi Đẹp, Trần Vệ, Phạm Công Thành, Nguyễn Đức Tâm, Trương Văn Song, Trần Thị Huy Lễ, Văn Công Mẫn, Shu A Cầu, Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Chung Tử Ngọc, Nguyễn Doãn Hưng, Châu Cẩm Sáng, Bùi Quang Mân, Vương Kim Hạnh, các cựu SVSQ khóa 18, 19, 20 Võ Bị Đà Lạt…...Biệt Động Quân có ông Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Biệt Động Quân, cựu Hội Trưởng: Phan Khắc Nhượng và Phạm Văn Thuận, ngoài ra còn có phái đoàn BĐQ đến từ San Diego và San Jose. Các Hội Đồng Hương có: Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng ông Đoàn Ngọc Đa và phái đoàn, Hội Trưởng Hội Bà Rịa – Phước Tuy Ông Phạm Hữu Hòa và phái đoàn, Hội Trưởng Hội Biên Hòa ông Phạm Hữu và phái đoàn; Hội Trưởng Hội Bạc Liêu bà Xuân Mai và phái đoàn.Về phía dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do hai MC Đỗ Mạnh Trường và Hồ Công Bình.Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do toán hầu kỳ Binh Chủng BĐQ phụ trách cùng các anh chị trong Ban Hợp Ca BĐQ.Trong lúc nầy qúy niên trưởng BĐQ Nguyễn Minh Chánh, Trịnh Quang Vân và Hội Trưởng Ngô Dư lên trước bàn thờ Tổ Quốc làm lễ dâng hương.Sau phần nghi thức, Ban tổ chức mời qúy vị trong tân Ban Chấp Hành lên ra mắt quan khách cùng các chiến hữu.Trong lúc nầy Tân Hội trưởng Ngô Dư ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý niên trưởng, quan khách cũng như các chiến hữu và các cơ quan truyền thông.Và ông cho biết: “Đến giờ phút này nhà hàng không còn chỗ trống. Điều này đã nói lên được cái tình đoàn kết mà chúng ta không thể mất được. Sau 1975, chúng ta mất tất cả. Nhưng giờ phút này với sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị nói lên cái tình “huynh đệ chi binh” mà quý vị đã dành cho Hội BĐQ miền Nam California. Chúng tôi thay mặt Ban Chấp Hành vô cùng hân hoan chào đón và biết ơn quý vị.”Tiếp theo, niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội BĐQ lên chúc qúy vị quan khách cùng toàn thể một năm mới An Vui Hạnh Phúc, sức khỏe dồi dào để tiếp tục con đường đấu tranh cho một Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.Ông cũng nhắc đến hiện tình quê hương Việt Nam vô cùng bi đát để nhắc nhở các chiến hữu mũ nâu, hôm nay nhân ngày cuối năm, chúng ta đừng quên Tết Mậu Thân 1968, Việt cộng đã nuốt lời hứa tấn công trên khắp lãnh thổ VNCH, và đặc biệt tại Huế đã giết trên 5000 người vô tội. Ông nói tiếp, “Vì thế, hôm nay tiễn năm cũ, đón năm mới, tôi cũng xin được mạo muội nói lên cảm nghĩ của một người tỵ nạn, cảm nghĩ của một quân nhân, cảm nghĩ của một người lính BĐQ; Chúng ta không thể nào quên được Tết Mậu Thân, không thể nào chấp nhận cái chế độ dã man, tàn ác như chế độ VC hiện nay.“Cộng đồng người Việt tỵ nạn nói chung, các quân binh chủng và BĐQ nói riêng vẫn tiếp tục con đường chiến đấu, đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải thay đổi chế độ. Chúng ta biết rằng, con đường chiến đấu còn cam go, gian khổ nhưng chúng tôi tin tưởng ở thành phần trẻ, lớn lên trên đất Mỹ đang thành đạt và đi vào dòng chính nhưng vẫn nhớ về cội nguồn dân tộc mà cha, anh, chú, bác đã đi.”Ông cũng không quên nhắc nhở các chiến hữu hãy nhớ đến các đồng đội BĐQ và các chiến hữu trong QL/VNCH đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc, và nay đang phải sống tủi nhục trên quê nhà.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng cùng thưởng thức chương trình văn nghệ.Xen lẫn chương trình có phần xổ số lấy hên đầu Xuân.