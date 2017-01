Mỹ: Thất Nghiệp Thấp Kỷ Lục, Xây Nhà Mới Tăng 11%

WASHINGTON - Bộ thương mại báo tin: hoạt động xây dựng nhà mới tăng mạnh trong tháng cuối năm 2016, xóa bỏ sự sa sút của tháng trước – nhà mới xây nhiều đơn vị như chúng cư, condo tăng 54% trong khi nhà đơn hộ giảm 4%.Tổng số nhà khởi công trong tháng qua gồm 1.226 triệu đơn vị, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, hơn dự kiến của kinh tế gia là 1.193 triệu, và hơn tháng trước (gồm 1.102 triệu đơn vị).Với muà đông đã đến, số nhà đơn hộ khởi công giảm xuống ở 795,000 đơn vị trong khi số nhà gồm 5 căn hay nhiều hơn tăng từ 271,000 lên 417,000 nhà.Tổng số nhà khởi công năm 2016 cao hơn 4.9% so với năm 2015.Số giấy phép xây dựng đuợc cấp phát trong tháng qua là 1.21 triệu, giảm 0.2%, tuơng tự dự báo của giới phân tích.Tin lạc quan về thị trường nhà đất là báo hiệu khả năng tăng trưởng tiềm năng kinh tế trong nước sát lễ tuyên thệ của TT thứ 45.Trong khi đó một bản tin của báo Forbes hôm Thứ Năm cho biết rằng số người thất nghiệp trong tuần rồi đã giảm còn 234,000. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1970s. Lý do thất nghiệp giảm là vì các hãng xưởng ít sa thải người và nền kinh tế đang phát triển tốt.