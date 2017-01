Ủng Hộ Luật Phạt Cán Bộ Hung Bạo

HANOI -- Hàng trăm tổ chức xã hội dân sự và cá nhân người Việt trong và ngoài nước đã ký tên vào Bản lên tiếng ủng hộ Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu.Trang Bauxite Việt Nam chiều hôm 19/1/2017 đăng bản văn với khởi xướng là 2 tổ chức:1 - Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa;2 - Hội Cựu tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh mục Phan Văn Lợi.Bản lên tiếng trích như sau:“Trước khi rời chức vụ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã làm một việc có ý nghĩa, mang ảnh hưởng lâu dài và rộng khắp. Đó là hôm thứ Sáu 23-12-2016, ông đã biến Dự luật Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky (*) do Quốc hội Mỹ thông qua năm 2012 (nhắm quan chức chính phủ Nga) thành Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act). Đạo luật này cho phép Tổng thống Hoa Kỳ trừng phạt bằng cách cấm nhập cảnh hay đóng băng tài sản trên đất Mỹ của bất cứ cá nhân hay pháp nhân nào khắp thế giới vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng theo cách như sau:*Giết hoặc tra tấn ngoài vòng pháp luật hoặc vi phạm trầm trọng các quyền con người đã được quốc tế công nhận chống lại cá nhân ở bất cứ một nước nào chỉ vì cá nhân ấy tố cáo những hành vi bất chính của các viên chức chính quyền, hay thực thi hoặc khuyến khích những quyền con người và những quyền tự do.*Thi hành những vi phạm nhân quyền kể trên theo lệnh của một người khác.*Chịu trách nhiệm hay a tòng -với tư cách viên chức chính quyền hay phụ tá cao cấp của đương sự- trong việc ra lệnh hay trực tiếp có những hành động tham nhũng đáng kể, kể cả việc tịch thu tài sản tư nhân hay công cộng để làm lợi cho cá nhân, tham nhũng liên quan đến những hợp đồng của chính phủ hay khai thác tài nguyên thiên nhiên, hối lộ, hoặc giúp đỡ hay chuyển giao tiền hối lộ cho một giới thẩm quyền nước ngoài.*Trợ giúp đáng kể hay cung cấp tài chánh, vật liệu, hoặc yểm trợ kỹ thuật, hiện vật hay dịch vụ cho những hành động kể trên.Trước sự kiện quan trọng này, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây đồng nhận định:1 - Việc Đạo luật Magnitsky liên kết vấn đề đàn áp con người với tham nhũng bóc lột như thế là điều hết sức đúng đắn. Vì trước hết, cả hai cũng chỉ là chuyện vi phạm nhân quyền; thứ đến, các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản, đều chủ trương bạo hành với công dân, với đồng bào để giữ vững quyền lực và tham nhũng công sản, bóc lột tư sản để duy trì quyền lực. Ngoài ra, việc Đạo luật Magnitsky chỉ nhắm thẳng vào cá nhân tội phạm (kẻ chỉ đạo lẫn kẻ thừa hành) mà không trừng phạt nguyên cả một quốc gia, trong đó có những người dân vô tội, là một biện pháp bảo vệ nhân quyền khôn khéo, vì trong các chế tài trước đây của quốc tế nhắm vào cả một chế độ, tuy có lúc rất cần thiết, nhưng thường chính Nhân dân phải chịu trước tiên và trực tiếp mọi hậu quả nặng nề.2 - Với Đạo luật Magnitsky là một trong những công cụ ngoại giao của Hoa Kỳ, những kẻ vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng trên thế giới từ đây hiểu rằng họ không thể thoát khỏi các hậu quả do những hành động họ gây ra ngay cả khi quốc gia của họ bất động. Bởi lẽ từ trước tới nay, viên chức chính quyền tham nhũng ở những nước độc tài thường mua tài sản và cất giấu tiền bạc ở những nước giàu có và tân tiến, nơi có hệ thống kinh tế tài chánh ổn định và thị trường đầu tư tốt, bảo đảm giá trị tài sản của họ. Chứ họ không để tại quốc gia, trong chế độ của mình, nơi mà “luật kẻ mạnh” đã giúp họ tham nhũng, bóc lột, bạo hành và đàn áp, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn mối đe dọa cho bản thân và tài sản của họ cũng như cho chế độ họ đã góp sức tạo thành.3 - Và đó chính là tình trạng tại Việt Nam hôm nay. Đảng và nhà cầm quyền CSVN đã và đang vận hành theo 3 nguyên tắc của chế độ cộng sản: chiếm đoạt vật chất (tài nguyên quốc gia) và chiếm đoạt tinh thần (ý thức dân chúng) để chiếm lĩnh quyền lực (độc tài độc đảng) và ngược lại. Chính vì thế, từ mấy mươi năm nay, nhà cầm quyền không ngừng đàn áp nhân dân bằng bạo lực hành chánh (hiến pháp và luật lệ) cũng như bằng bạo lực vũ khí (tra tấn và bỏ tù), thông qua những chính sách lẫn chỉ thị từ giới lãnh đạo và những hành vi đê hèn lẫn bạo ngược từ giới thừa hành đủ mọi loại, đặc biệt đối với những công dân cổ vũ hay đòi hỏi các nhân quyền. Và tất cả chỉ nhằm tạo điều kiện cho đảng viên cán bộ các cấp tham nhũng bóc lột, bòn rút tài nguyên quốc gia và chiếm đoạt tài sản quốc dân; rồi sau khi vơ vét thì chuyển tiền bạc và gởi thân nhân ra nước ngoài hoặc bản thân liệu đường sang ngoại quốc. Bằng chứng cho những việc này quá rõ ràng và nhiều vô kể.4 - Chúng tôi rất vui mừng vì sau khi Dự luật Nhân quyền Magnitsky được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, nhiều quốc gia ở châu Âu (như Anh quốc, Na Uy, Estonia…) và châu Mỹ (như Canada…) cũng đã cứu xét các dự luật tương tự, nhằm trừng phạt những kẻ vi phạm nghiêm trọng nhân quyền hoặc tham nhũng bóc lột tại bất cứ nơi đâu mà đang có tài sản hoặc muốn nhập cảnh vào các quốc gia ấy. Một khi những nước văn minh dân chủ đều có luật tương tự luật Magnitsky, các kẻ tội phạm sẽ chẳng còn nơi an toàn để dung thân vui sống hoặc cất giấu của cải bất chính của mình.5 - Trong tâm tình cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ về món quà nhân quyền nói trên, chúng tôi cũng ý thức mình có nhiều bổn phận liên hệ. Một là khai dụng Đạo luật Magnitsky để hoàn thành những hồ sơ tố cáo tội ác đàn áp và bóc lột từ hệ thống quyền lực và bộ máy cai trị của cộng sản VN để gởi ra quốc tế (những hồ sơ này sẽ trở thành bản cáo trạng vào ngày toàn dân chiếm lại quyền lực). Hai là khai dụng những biến động hiện thời tại VN: thảm họa môi trường, áp bức chính trị, suy sụp kinh tế, nguy cơ quốc phòng, băng hoại xã hội… bằng những hành động đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, tập thể và kiên trì, để Đất nước không còn cái chế độ và những con người nhân danh quyền lực để tước đoạt mọi giá trị tinh thần và tài sản vật chất của Nhân dân.6 - Chúng tôi cũng nhân cơ hội này thiết tha kêu gọi toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các cán bộ đảng viên thức tỉnh trong guồng máy chính quyền và quân đội hãy tham gia vào việc nhận diện và cung cấp thông tin về các đối tượng của luật Magnitsky, bởi lẽ tất cả chúng ta và cả Đất nước đều là những nạn nhân của chính họ. Trước mắt, các cán bộ, đảng viên, quân đội, công an hãy chấm dứt và kiên quyết không thực hiện mọi hành vi vi phạm nhân quyền làm tổn hại lợi ích và cuộc sống bình an của nhân dân.”(ngưng trích)Chính thức, đạo luật này chỉ mới trừng phạt một số nhà lãnh đaọ Nga... Chưa thấy trừng phạt cán bộ Việt Nam nào.