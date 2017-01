Pechanga Casino & Resort Kính Mời Tham Dự Chương Trình Ca Nhạc Chủ Đề “Gửi Người Yêu Cũ”

Hình ảnh về chương trình ca nhạc.

Pechanga Casino & Resort hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự hai buổi trình diễn ca nhạc chủ đề “Gửi Người Yêu Cũ” sẽ ra mắt khán thính giả vào ngày Thứ Bảy 11 tháng Hai năm 2017 tới đây qua hai xuất lúc 5 giờ chiều và 9 giờ tối.Hầu như tất cả chúng ta, ai ai cũng còn chút vương vấn của một cuộc tình đã xa xưa. Những cuộc tình của tuổi học trò, hồn nhiên, trong trắng hay những mối tình của tuổi trẻ nồng nhiệt, say đắm một thời. Những mối tình ấy đã trở thành kỷ niệm ngọt ngào hoặc cay đắng nhưng trong tâm khảm của riêng mỗi người, chắc hẳn ai cũng có chút hoài niệm về người yêu cũ bởi vì dù sao đi nữa, người đó cũng đã từng sánh vai với ta bước những bước yêu thương những ngày xưa đó. Và thế nào đi nữa, ta cũng đã từng có những bài ca kỷ niệm với nhau, những bài ca ta vẫn ghi nhớ để một lúc nào đó chợt nghĩ đến người xưa, ta lại vô tình nhẹ hát lại bản nhạc cho người yêu cũ. Trong chương trình “ Gửi Người Yêu Cũ”, quý vị sẽ hội ngộ cùng nhiều giọng ca nam nữ trẻ đẹp và sẽ cùng nghe họ gửi đến quý vị những ca khúc nhẹ nhàng, ngọt ngào đượm đầy hoài niệm một thời ta đã yêu.Trong hai buổi trình diễn ngày 11 tháng 2 năm 2017 lúc 5:00PM và lúc 9:00PM, quý vị sẽ gặp các nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà, Ngô Kiến Huy, Lâm Vũ, Duy Mạnh, MC Thanh Tùng, Trấn Thành, Anh Đức, Hari Won, Giang Hồng Ngọc, Uyên Linh để cùng thưởng thức những nhạc phẩm đưa nhau về vùng trời kỷ niệm xưa cũ.Ban Tổ Chức dành toàn quyền. Xin gọi số 714-982-6666 để mua vé. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi số 877-711-2946 hay vào trang mạng www.Pechanga.com. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Rạp Pechanga Theater cống hiến những show nghệ thuật tuyệt vời, trong một bối cảnh thật thoải mái và thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo. Xin hãy đến thưởng thức những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Hoa Kỳ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 3,400 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, món ăn thức uống, spa và thú chơi golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin giữ liên lạc với Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino mở cửa 24 giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.ENGLISH.“For the Lost Love of Yesteryear” ShowsThe Pechanga Casino & Resort cordially invites you to attend two musical shows with the theme “For the Lost Love of Yesteryear” that will be presented on Saturday February 11, 2017 at 5:00PM and 9:00PM.Almost all of us may still have a lingering yearning for a lost love. From a puppy love, pure and innocent, to the romances of our youth, passionate and spellbound that once were. They have turned into sweet or bitter memories, but deep inside us, we still cherish the nostalgia toward our lover of one time for the simple reason that we had walked the now gone by path of love with them. And no matter what happened, we have shared songs, the songs that still live in our mind, and that from time to time when we suddenly think of our old flame, we still hum to ourselves those tunes in memories of past feelings. At the “For the Lost Love of Yesteryear” shows, you will meet with several youthful and attractive performing artists who will bring to you the sweet nostalgic melodies for the lover of a time past.At the two 5:00PM and 9:00PM shows offered on February 11th, 2017, you will meet with Ho Ngoc Ha, Ngo Kien Huy, Lam Vu, Duy Manh, MC Thanh Tung, Tran Thanh, Anh Duc, Hari Won, Giang Hong Ngoc, Uyen Linh and join them in enjoying the songs that will take you back to the memories of yesteryear.Management reserves all rights. Tickets may be purchased at 714-982-6666. For more information please call 866-730-5777 or go on line at www.Pechanga.com. Absolutely NO REFUND or EXCHANGES after tickets are purchased.Address: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 3,400 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 517 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.