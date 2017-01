Ái Hữu Long Xuyên-An Giang Nam Cali Vui Xuân Đinh Dậu

Ái Hữu Long Xuyên-An Giang Nam Cali họp mặt mừng xuân.

Garden Grove (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm Hội Ái Hữu Long Xuyên - An Giang tổ chức tiệc tất niên đón mừng Xuân mới, đây cũng là dịp để bà con đồng hương gặp nhau tâm sự, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn trong cuộc sống nơi xứ người, đồng thời cũng là dịp để tỏ lòng kính yêu người lớn tuổi, vấn an, chúc thọ ông bà cha mẹ, để con cháu tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục…Dạ tiệc Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 15 tháng 1 năm 2016 tại Nhà hàng Dimond Seafood RestaurantTham dự dạ tiệc ngoài qúy đồng hương, thân hữu trong hội còn có qúy vị quan khách như: Ni Trưởng Thích Như Hòa, Viện Chủ Chùa Dược Sư, và phái đoàn Đạo Tràng Chùa Dược Sư, ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, Giám Sát Viên Quận Cam Luật Sư Andrew Đỗ và phu nhân là bà Cheri Phạm, Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Quận Cam, cô Vivian Cao, phụ tá GSV; Nhà Văn Nhã Ca, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Nhà báo Bồ Đại Kỳ, nhà báo Như Hảo, ông Phạm Kim Ánh, Chủ Tịch Hội Kim Hoàn; Phái đoàn Ban Chấp Hành cựu học sinh Phan Thanh Giản do BS. Mindy Hà hướng dẫn, Long Xuyên San Jose do Bà Lệ Điệp, thành viên của Hội Ái Hữu An Giang Bắc Cali, Hội Quân Cảnh Nam California...Điều hợp chương trình khai mạc do Kỹ Sư Cao Hữu Tài, Hội Phó Ngoại Vụ phụ trách.Thay mặt Ban tổ chức ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người, sau đó ông nói qua lý do buổi tiệc, trong dịp nầy ông cũng không quên nhắc đến một người rất quan trọng trong hội đó là “Chị Hai” chị hai là phu nhân của ông Hội trưởng Lưu Sĩ Trí, một người đã đóng góp rất nhiều công sức cho hội trong nhiều năm qua.Trước khi khai mạc đoàn Lân Thiên Long biểu diễn lễ bái Tổ Tiên và chào mừng quan khách cùng đồng hương tham dự.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, Ban tổ chức mời ông Hội Trưởng cùng các cụ cao niên lên dâng hương trên bàn thờ tổ quốc và tổ tiên.Tiếp theo Ông Lưu Sĩ Trí, Giám Đốc Công Ty Vàng và Hột Xoàn Jean's Jewelry Hội Trưởng Hội Ái Hữu Long Xuyên An Giang lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cũng như đồng hương đã đến tham dự, ông nói: “Thật là vinh dự và rất vui mừng được đón tiếp quý vị ngày hôm nay. Sự hiện diện đông đủ của quý vị nói lên cái tình quý mến mà quý vị dành cho ban tổ chức chúng tôi, cũng như tình thương mến mà quý vị dành cho Hội Ái Hữu Long Xuyên An Giang Nam California…. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị, xin quý vị đóng góp ý kiến trên tình thần kính lão đắc thọ, chúng tôi kính mong bà con cô dì chú bác đưa tất cả con cháu cùng đi dự tiệc thật đông đảo để chúc thọ ông bà cha mẹ và noi gương hiếu thảo cho con cháu sau này.Cám ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã nhiệt tình đóng góp làm cho buổi tiệc hôm nay thật vui. Xin chúc mừng Hội Ái Hữu An Giang Bắc Cali có thêm một tân Hội Trưởng thật tài giỏi. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin kính chúc quý vị một đêm thật vui, thật hạnh phúc và một năm mới sức khỏe dồi dào và thật nhiều may mắn.”Sau đó Ban tổ chức mời Ni Trưởng Thích Như Hòa Viện Chủ Chùa Dược Sư và phái đoàn Đạo Tràng Chùa Dược Sư lên ngỏ lời chung vui cùng đồng hương Long Xuyên An Giang và Ni Sư kêu gọi mọi người nên yêu thương nhau. Chúc tất cả mọi người năm mới Vạn Sự Kiết Tường, ông bà Hội Trưởng mãi mãi có sức khỏe để phục vụ cho hội.Tiếp theo Luật Sư Andrew Đỗ, Giám Sát Viên địa hạt 1 Quận Cam và phu nhân là bà Cheri Phạm, Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Quận Cam lên phát biểu, hai người đều ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của Hội Ái Hữu Long Xuyên, An Giang, sau đó Giám Sát Viên Andrew Đỗ trao tặng bằng tưởng lệ đến ông Hội Trưởng Lưu Sĩ Trí.Quan khách phát biểu có Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, trong lời phát biểu ông chúc mừng hội Ái hữu Long Xuyên An Giang đã duy trì được những sinh hoạt cổ truyền để cho các thế hệ tiếp nối noi theo. Ông nói: Chúng ta chưa có cơ hội để tổ chức chung “Cây Mùa Xuân” tại hải ngoại, làm được như vậy mới có tính liên đới, liên kết với nhau trong tinh thần đoàn kết...Bà Lệ Điệp, thành viên của Hội Ái Hữu An Giang Bắc Cali, lên phát biểu, bà cho biết: “Rất hân hạnh dự bữa tiệc hôm nay một bữa tiệc rất là đông đủ, cũng mong là đồng hương Nam Cali cũng tới dự tiệc xuân tại Bắc Cali sẽ tổ chức vào ngày 18 tháng 2 năm 2017.Riêng chị đã tham dự với miền Nam Cali được 10 năm rồi, năm nào cũng xuống tham dự. Rất là vui, mỗi năm mỗi vui hơn, đồng hương tham dự mỗi năm mỗi đông hơn. Tình thân của đồng hương giữa nam và bắc càng ngày càng khắng khít hơn do đó năm nào phái đòan Bắc cũng xuống và phái đoàn Nam cũng lên. Mùa xuân là mùa trọn vẹn cho tất cả chúng ta ở hải ngoại, có dịp để tâm sự, chúc nhau những lời may mắn đầu năm. Chúng ta thể hiên tinh thần đoàn kết của người Việt hải ngoại.”Bữa tiệc bắt đầu, phần văn nghệ do MC. Phạm Ngọc Mai và Nhất Phương điều hợp mở màn với Ban hợp ca Long Xuyên lên hát bản “Giòng An Giang” của Nhạc Sĩ Anh Việt Thu.Xen lẫn chương trình có phần chúc thọ cho các cụ cao niên, lì xì cho các em thiếu nhi, phát lộc đầu năm cho mọi người và xổ số lấy hên.Đặc biệt bữa tiệc năm nay đó là có phần đám cưới cho ông Võ Hiền Nhơn là Phó Nội Vụ của Hội, đám cưới do ông bà Lưu Sĩ Trí Hội Trưởng chủ hôn. Màn đám cưới diễn ra mọi người tưởng như một màn trình diễn văn nghệ, nhưng sau đó hỏi ra thì mới biết đó là sự thật để cho mọi người trong hội cùng chung vui.Được biết Ban Chấp Hành Hội nhiệm kỳ 2017-2020 gồm có: Hội Trưởng ông Lưu Sĩ Trí, Phó Ngoại Vụ, Cao Hữu Tài, Phó Nội Vụ, Võ Hiền Nhơn, Tổng Thư Ký Dương Sĩ Tín, Thủ Qũy Bà Trần Mộng Uyển, Xã Hội Báo Chí Bà Nhất Phương, Ban Văn Nghệ Bà Ngọc Mai, Phụ Tá Hội Trưởng ông Hoa Văn Hớn và Bùi Văn Liêm.Ban Cố Vấn: gồm các ông: Dương Sĩ Liêm, Nguyễn Thanh Giàu, Lâm Chí Linh, Huỳnh Kim, Nguyễn Đình Huy, Bà: Tăng Hồng Điệp, Bà Chủ Nhân Nước Mía Viễn Đông, Bà chủ nhân tiêm Mai Chân Auto Accessories.Mọi chi tiết liên lạc về Hội Long Xuyên An Giang xin gọi về Ông Lưu Sĩ Trí (Jean's Jewelry) (714) 240-7088.