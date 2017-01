TIN KHẨN CẤP: Đại nhạc hội Đón Xuân Đinh Dậu

do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tổ chức

được hoãn lại vì mưa lớn và gío bão

theo tin tức thời tiết

(Garden Grove, CA) - Theo dự báo thời tiết, Chủ Nhật, Ngày 22, Tháng Giêng, sẽ có bão lớn, mang nhiều mưa và gió lên đến 14 dặm/giờ, vì thế, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn xin thông báo cùng qúy đồng hương, Đại Nhạc Hội Đón Xuân Đinh Dậu sẽ được hoãn lại, chi tiết sẽ được thông báo sau.

“Trong hân hoan để được Đón Xuân với cộng đồng, tuy nhiên tin thời tiết dự đoán mưa bão vào Chủ Nhật này, gây nên nhiều lo lắng về sự an toàn. Vì lý do đó, Tôi buộc phải dời ngày tổ chức Đại Nhạc Hội, để bảo vệ các nghệ sĩ, thiện nguyện viên, và người tham dự,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi đang sắp xếp chọn một ngày khác để chúng ta có thể chào mừng Đạo Luật SB 969 Bánh Chưng/Bánh Tét được thông qua ký ban hành luật, cho phép bánh chưng/bánh tét Việt Nam được bày bán ở nhiệt độ trong phòng bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện, Tôi mong qúy đồng hương hãy thận trọng và lo cho sự an toàn của mình, nhất là khi cơn bão kéo đến miền Nam California.”

Đại Nhạc Hội đã được chuẩn bị với chương trình hoàn toàn miễn phí, ban nhạc sống, và phần trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng, có khu vực vui chơi dành cho trẻ em, cũng như có thực phẩm và nước uống miễn phí. Tất cả các sự kiện này sẽ được tiếp tục chuẩn bị cho một ngày Đại Nhạc Hội Chào Mừng Đạo Luật SB 969 trong tương lai gần đây và sẽ được Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thông báo đến qúy đồng hương cùng tham dự với Bà.

Mọi thắc mắc xin liên lạc văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, điện thoại (714) 741-1034

