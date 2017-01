Hiệu Trưởng Đòi Đủ Thứ Tiền, Phụ Huynh Hỏi, Thầy Vung Dao

HANOI -- Y hệt như trong phim “Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải,” một thầy Hiệu trưởng xã hội chủ nghĩa đã vung dao xông xáo giữa nhiều phụ huynh đang vây quanh.Báo Xã Luận kể rằng chuyện này xảy ra hôm 18/1/2017, tại Trường Tiểu học Cồn Sẻ ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.Nhân vật vung dao xông xáo là thầy Nguyễn Minh Khai, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Cồn Sẻ.Hiện nay Thầy Khai đã bị chuyển giao công việc hiệu trưởng.Báo Xã Luận ghi lại qua bản tin nhan đề “Hiệu trưởng dùng dao chém loạn xạ, 1 phụ huynh bị thương...”Duyên khởi là: Nhiều phụ huynh bao vây để hỏi về việc buộc học sinh nộp nhiều khoản tiền trái quy định thì thầy hiệu trưởng rút dao thủ sẵn trong người chém loạn xạ khiến 1 người bị thương.Ngày 18/1, ông Phạm Thanh Minh, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo Thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ hiệu trưởng trường Tiểu học Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc) đối với thầy Nguyễn Minh Khai.Công an Thị xã Ba Đồn cũng đã mời thầy Khai lên làm việc để điều tra về việc gây thương tích cho người khác.Trước đó vào sáng 16/1, nhiều phụ huynh tập trung tại trường Tiểu học Cồn Sẻ để yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề bức xúc như việc thu các khoản thu trái quy định… Các phụ huynh yêu cầu gặp thầy Khai, hiệu trưởng nhà trường để đối chất.Bản tin báo XL ghi rằng, thầy Khai lảng tránh và lên xe máy bỏ đi nhưng bị người dân chặn lại. Giữa 2 bên xảy ra cãi vã dẫn đến to tiếng.Thầy Khai vì nóng giận nên đã rút 1 con dao cất sẵn trong người ra rồi dọa chém những người xung quanh nếu không cho đi. Nhiều người lúc này cố giằng lấy con dao trong tay thầy Khai. Trong lúc giằng co, thầy Khai vung dao chém khiến 1 người bị thương.Nạn nhân được xác định là ông Mai Lưu (SN 1961, trú thôn Cồn Sẻ, xã Quảng lộc). Ông Lưu được đưa đến trạm y tế xã điều trị và phải băng bó vết thương ở bàn tay.Công an Thị xã Ba Đồn sau đó đã có mặt để giải quyết vụ việc.Báo XL ghi thêm:“Được biết, thầy Khai có nhiều sai phạm nên đã bị kỷ luật và thuyên chuyển công tác. Tuy nhiên, quyết định này chưa được thực thi khiến các phụ huynh bức xúc dẫn đến vụ việc trên.”