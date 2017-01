Hội Đồng Quản Trị Bầu Các Chức Vụ Cho Năm 2017, Bốn Thành Viên HĐ Quản Trị Hệ Đại học Rancho Santiago Nhậm Chức

Từ trái: A. Barrios, C. Alvarez, J. Hanna, M. Nelida, Z. Hernandez.

(Tin từ Santa Ana, CA)—Vào hôm thứ Hai 12/12/2016, tại buổi họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District (viết tắt là RSCCD) ba thành viên tái đắc cử và một thành viên mới đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ bốn năm. Những vị này gồm có Claudia C. Alvarez đại diện khu vực số 5, Arianna P. Barrios đại diện khu vực số 7, Zeke Hernandez đại diện khu vực số 1, và Nelida Mendoza đại diện khu số 3.Lễ nhậm chức có sự hiện diện của một số vị lãnh đạo cộng đồng phụ trách làm lễ tuyên thệ cũng như làm chứng. Chánh biện lý hạt Orange County là Tony Rackauckas làm lễ tuyên thệ cho bà Alvarez. Thị trưởng thành phố Orange là Teresa “Tita” Smith làm lễ tuyên thệ cho bà Barrios, với sự chứng kiến của cha mẹ bà Barrios. Chánh án Salvador Sarmiento làm lễ tuyên thệ cho bà Mendoza, với sự chứng kiến của con trai là Joseph T. Yanez và anh là Sergio Mendoza. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Khu Học chánh Santa Ana Unified School District (SAUSD) là John Palacio làm lễ tuyên thệ cho ông Hernandez, với con trai là Richard D. Hernandez và con dâu là Denise làm chứng.Những vị lãnh đạo khác có mặt trong buổi lễ gồm có nghị viên Hội đồng thành phố Santa Ana là Angelica Amezcua, thư ký Hội đồng Giáo dục SAUSD là Valerie Amezcua, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ là Lou Correa, thành viên Hội đồng Giáo dục SAUSD là Cecilia Iglesia, cựu đại diện sinh viên của Hệ thống Đại học RSCCD là Raquel Manriquez, thư ký Hội đồng Quản trị Khu Học chánh Centralia là Art Montez, thị trưởng thành phố Santa Ana là Miguel Pulido, cựu thành viên Hội đồng Quản trị RSCCD là Tom Saenz, nghị viên Hội đồng thành phố Santa Ana là Juan Villegas, và nghị viên Hội đồng thành phố Orange là Fred Whitaker.Bà Alvarez đã sống tại thành phố Santa Ana 35 năm và đã giữ chức Phó biện lý hạt Orange County hơn 17 năm. Bà có bằng cử nhân ngành công lý hình sự với ngành phụ là chính trị học từ trường đại học California State University, Fullerton và bằng luật từ trường luật Loyola Law School. Bà lần đầu đắc cử vào Hội đồng Quản trị RSCCD vào tháng Mười Một năm 2012. Trước đó, bà là nghị viên Hội đồng thành phố Santa Ana từ năm 2000 đến năm 2012. Bà còn là thành viên Hội đồng Quản trị Sở nước Orange County đại diện cho khu vực số 8 trong 6 năm. Bà cũng tham gia tích cực trong nhiều tổ chức cộng đồng. Bà là cố vấn cho chương trình Puente and Hermanita Mentor Program, hội trưởng hội luật sư OC Hispanic Bar Association, phó chủ tịch chương trình KinderCaminata, chủ tịch tổ chức MANA, và thành viên hội đồng quản trị của Community Service Programs (CSP).“Tôi biết ơn cộng đồng chúng ta một lần nữa đã đặt niềm tin vào khả năng lãnh đạo của tôi và lại bầu tôi vào Hội đồng Quản trị RSCCD. Tôi sẽ tiếp tục làm việc hết mình để bảo đảm sinh viên có một tương lai tươi sáng bằng cách đem lại cho sinh viên một nền giáo dục tốt trong một môi trường an toàn”, bà Alvarez đã phát biểu như trên.Bà Barrios đã sống lâu năm tại thành phố Orange, là chủ nhân của Barrios & Associates, và là nhà cố vấn về truyền thông trong hơn 22 năm. Hiện tại bà đang làm việc với nhiều khách hàng đa dạng giúp họ về tiếp thị, quảng cáo, tiếp cận cộng đồng và chiến lược truyền thông. Trước đó bà làm giám đốc truyền thông cho bảo tàng viện Richard Nixon Library and Birthplace ở Yorba Linda. Là người tình nguyện cộng đồng tích cực, bà đã từng tham gia trong Khu Học chánh Orange Unified School District, quỹ hội Community Foundation of Orange, và tổ chức YWCA of Central Orange County. Bà đã được chỉ định vào Hội đồng Quản trị RSCCD vào tháng Tám năm 2011 để thế vào chỗ trống đại diện cho khu vực số 7 (trước đây là khu vực số 3) và được bầu vào hội đồng vào tháng Mười Một năm 2012.Ông Hernandez đã sống tại Santa Ana trong 70 năm và hiện đã về hưu. Kinh nghiệm chuyên môn của ông gồm có là giám đốc tạm thời của SER – Jobs for Progress, Inc. of Orange County, quản đốc các dự án đặc biệt cho Hạ nghị sĩ tiểu bang California là Jose Solorio, và trợ lý luật sư cho nhiều luật sư trong vùng, gồm Wally Davis và Terry Giles. Sau khi học xong đại học Santa Ana College, ông đã dành đời mình cho các mục đích tình nguyện về quần chúng, công dân, và giáo dục. Ông giải ngũ quân đội Hoa Kỳ trong danh dự, đã từng phục vụ trong U.S. Hawk Missile Air Defense System đồn trú tại Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam. Gần đây nhất, ông là phó Uỷ ban Công dân Giám sát Công khố phiếu Dự luật Q của RSCCD, và là thành viên các uỷ ban xét tuyển các chức vụ Tổng quản trị của RSCCD và Viện trưởng trường đại học Santa Ana College. Ông còn là thành viên của uỷ ban Santa Ana Partnership Committee trực thuộc trường đại học Santa Ana College.“Tôi hân hoan mong đợi làm việc để phát triển cơ hội giáo dục cho sinh viên, với nhiều dự án hợp tác mở rộng với các thành phố và khu học chánh nằm trong phạm vi của hệ thống đại học cộng đồng”, ông Hernandez cho biết.Bà Mendoza sinh ra tại Jalisco thuộc Mễ Tây Cơ, di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1965, và sống tại Santa Ana kể từ đó. Bà là trợ lý luật sư cho cơ quan Orange County Department of Child Support Services. Trước đó, bà là thư ký toà án toà thượng thẩm Orange County Superior Court. Bà giải ngũ quân đội Hoa Kỳ trong danh dự với cấp bậc trung sĩ (Sergeant E5). Quá trình tham gia rộng rãi trong cộng đồng của bà gồm có là thành viên của Selective Service Board, United Mexican American Veterans Association, American GI Forum, Rudy Escalante Chapter, American Legion Post 132, MANA de Orange County, Women in Leadership, và Toastmasters International. Bà có bằng cao đẳng ngành đại cương, cao đẳng ngành trợ lý luật sư, và cao đẳng về kỹ thuật văn phòng từ trường đại học Santa Ana College. Bà có bằng cử nhân ngành xã hội học và bằng cao học ngành quản trị hành chánh công quyền từ trường đại học California State University, Fullerton, và chứng chỉ sư phạm dạy nghề từ Sở Giáo Dục Orange County.Bà Mendoza cho biết: “Việc phục vụ của tôi trong cương vị thành viên hội đồng quản trị là để vinh danh mẹ cha tôi, là Maria và Eufracio Mendoza, đã đưa gia đình chúng tôi đến Hoa Kỳ để tìm Giấc Mơ Hoa Kỳ (American Dream). Niềm hy vọng của họ là nhờ vào giáo dục, chúng tôi sẽ thành công trong cuộc sống. Thực vậy, niềm hy vọng của họ đã thành sự thật và đó là lý do mà khẩu hiệu của tôi là Educate for Success (Giáo dục để thành công).”Tại buổi họp hàng năm để thành lập hội đồng quản trị này, các viên chức mới cho năm 2017 đã được bầu, các thành viên cũng đã được chỉ định vào các uỷ ban và tổ chức, và các ngày họp trong năm 2017 đã được thông qua.John R. Hanna, đại diện khu vực số 2, đã được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị. Mendoza, đại diện khu vực số 3, đã được chọn làm phó chủ tịch. Barrios, đại diện khu vực số 7, đã được chọn làm thư ký hội đồng quản trị.“Hội đồng quản trị chúng tôi đặt toàn tâm sức vào sự thành công của sinh viên. Chúng tôi sẽ làm việc trong năm này để bảo đảm rằng sinh viên và nhân viên có thể học và làm việc trong một môi trường an toàn và chắc chắn, hệ thống đại học vẫn vững mạnh về tài chánh, tất cả sinh viên và nhân viên được đối đãi công bằng và tôn trọng, và chúng tôi sẽ tạo cho sinh viên mọi cơ hội để đạt mục tiêu về giáo dục và nghề nghiệp”, ông Hanna đã cho biết như vậy.Muốn biết thêm về Hội đồng Quản trị của RSCCD, hãy ghé vào www.rsccd.edu/trustees.