Sách “Hoàn Nhiên Và Hơi Thở” Thành Công, Tác Giả Cảm Ơn

Tôi thật sự cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của quý đồng hương và giới truyền thông đã tham dự buổi giới thiệu sách "Hoàn Nhiên Và Hơi Thở" được tổ chức vào ngày 31/12/2016. Tôi thật bất ngờ xúc động, dù thời tiết gió lạnh và ngay vào ngày lễ nhưng mọi người đã tham dự nhiệt tình, ngồi chật cả khán phòng Việt Báo, ai cũng chăm chú lắng nghe những lời chia xẻ chân tình từ các diễn giả và những lời tâm huyết của Quỳnh Như về quyển sách.Sách "Hoàn Nhiên Và Hơi Thở" là cuốn cẩm nang ghi lại những yếu quyết và kinh nghiệm tôi đã đạt được sau hơn 4 năm tập luyện Hoàn Nhiên Khí Công và Tâm Công dưới sự hướng dẫn của Thầy Trần Long Ấu. Chính cái tên "Hoàn Nhiên Và Hơi Thở" là những điều tâm huyết tôi muốn gởi gắm trong quyển sách. "Hoàn Nhiên" là Trở Về Với Thiên Nhiên, "Hơi Thở" là căn gốc của sự sống. "Hơi Thở Hoàn Nhiên": Thân An Tâm Lạc; khỏe mạnh, an vui, không vướng mắc. Như đã trình bày trong buổi giới thiệu sách: "buổi ra mắt sách Hoàn Nhiên Và Hơi Thở không chỉ là giới thiệu cuốn sách của tôi, mà là buổi giới thiệu một phương pháp tập luyện rất hữu hiệu của tổ tiên Việt Nam chúng ta và đây cũng là bước khởi đầu để giới thiệu một phương pháp tập luyện rất hữu ích của cộng đồng Việt Nam chúng ta đến với thế giới bên ngoài".Tại buổi giới thiệu sách, tôi thật xúc động khi được tiếp chuyện cùng hai bác lớn tuổi lái xe ba tiếng đồng hồ để đến tham dự và mua sách với niềm tin phương pháp này sẽ giúp được con trai mình khỏi căn bịnh trầm cảm nặng đến nỗi không thể tiếp tục đi làm được nữa. Tôi cũng được một bác lớn tuổi vui mừng tâm sự: "Cám ơn cô đã cứu tôi vì bịnh tôi chỉ có thể chữa bằng phương pháp hít thở nhưng tôi không biết học hít thở ở đâu, nhờ cô mà tôi biết được phương pháp Hoàn Nhiên hiệu quả này". Lời chia xẻ chân thành của một bác hơn tám mươi tuổi: "Cám ơn sách Hoàn Nhiên Và Hơi Thở, quyển sách đã giúp tôi thức tỉnh". Tôi cũng vô cùng ấm lòng khi nhận được email, điện thoại khích lệ và cảm ơn của quý đồng hương khắp nơi tại Nam - Bắc California, Colorado, NewYork, New Jersey, Virginia, Washington, Taxas, Florida, Arizona, Minnesota, Illinois, Georgia, Canada, v.v…. Sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của mọi người càng làm tôi ấm lòng và tự hào về tình người Việt Nam, dù xa quê hương nhưng lòng người Việt khắp mọi nơi luôn đoàn kết và hướng về nhau. Niềm khát khao tập luyện Hơi Thở để đạt được cuộc sống khỏe mạnh, an vui luôn là ước mơ rất thật, rất đời thường của tất cả mọi người dù ở bất cứ nơi nào. Tôi tin tưởng sách "Hoàn Nhiên và Hơi Thở" sẽ giúp được nhiều người, nhiều thế hệ khác nhau trên con đường tập luyện để đạt được một thân thể khỏe mạnh và tinh thần an vui.Qua bài báo này, một lần nữa tôi chân thành cảm ơn Thầy Trần Long Ấu đã tận tâm hướng dẫn tôi trên con đường tập luyện. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý đồng hương khắp nơi. Cám ơn thật nhiều sự tiếp tay giúp đỡ của giới truyền thông để phương pháp hữu dụng Hoàn Nhiên được phát triển xa rộng giúp đỡ cộng đồng ngày một tốt hơn. Cảm ơn nhiều lắm gia đình Hoàn Nhiên luôn nhiệt tình hỗ trợ tôi. Và tôi cũng cảm ơn thật nhiều đến Chợ Vải Bolsa, Mailbox Center đã làm nhịp cầu chuyên chở để quyển sách "Hoàn Nhiên Và Hơi Thở" đến tay đọc giả một cách dễ dàng hơn.