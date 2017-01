Diễn biến chấn động trước lễ đăng quang của tổng thống Hoa Kỳ thứ 45th

1. Ngày 5-1-2017, các lãnh đạo tình báo Mỹ đã điều trần trước Ủy Ban Tình Báo của Thượng Viện, khẳng định việc Nga đã tấn công tin tặc (hacking) vào emails của đảng Dân Chủ, rồi dùng WikiLeaks để phát tán những emails này cùng các tin giả nhằm bôi nhọ ứng viên Hilary Clinton và giúp ứng viên Donald Trump thắng cử, đồng thời tạo hoang mang, mất niềm tin và đánh vào uy tín của nền dân chủ Hoa Kỳ. Ngày 6-1, các lãnh đạo tình báo Mỹ cũng đã gặp TT đắc cử Donald Trump để báo cáo về vụ tin tặc Nga trong cuộc bầu cử 2016. Trong 2 ngày này, cả TT Obama và TT đắc cử Trump đều nhận được bản báo cáo mật dài hơn 50 trang về vụ thao túng của Nga do Vladimir Putin điều động. Ngày 6-1, một báo cáo giải mật dài 14 trang đã được công bố cho quần chúng.

2. Ngày 10-1-2017, CNN là cơ quan truyền thông đầu tiên tiết lộ về một tập tài liệu tình báo 35 trang về mối liên hệ giữa ông Trump và Nga, do cựu điệp viên Anh (MI6) uy tín Christopher Steele thu thập. Tập tài liệu này đã được thu gọn thành 2 trang kèm theo hồ sơ 50 trang về “Russian Hacking” nộp cho TT Obama và TT đắc cử Trump, đồng thời cũng được nộp cho 8 thượng nghị sĩ trong Ủy Ban Tình Báo Hoa Kỳ.

Tập tài liệu có 3 điểm chấn động là “a/Nga có những phim ‘ bẩn’ cùng chi tiết tài chánh có hại cho ông Trump để thao túng ông; b/Putin đã bí mật huấn luyện ông Trump trong suốt 5 năm qua để làm việc cho Nga; c/Những người trong đội ngũ tranh cử của ông Trump thường xuyên liên lạc bí mật với giới chức điện Cẩm Linh.” Do những dữ kiện trong tập tài liệu này chưa thể kiểm chứng nên các báo chí đã không loan tin dù đã biết đến trong nhiều tháng qua. CNN chỉ loan báo khi thấy nguồn tin được cơ quan tình báo Mỹ nộp cho tổng thống và các giới chức cao cấp, nhưng đã không trình bày rõ các chi tiết. Tuy nhiên cơ quan thông tin mạng BuzzFeed đã loan tải cả 35 trang tài liệu sau khi CNN tiết lộ. (chi tiết quanh sự thành hình tập tài liệu này được chia sẻ ở cuối bài)

Đặc biệt, những giới chức thân cận của ông Trump đã có nhiều liên hệ mật thiết với Nga và Putin, kể cả Tướng Michael Flynn và ông Rex Tillerson - 2 người được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng ngoại giao trong nội các của ông Trump. Ông Paul Manafort, trưởng ban vận động của ông Trump, đã phải từ chức vào tháng 8 năm ngoái khi mối liên hệ gần gũi của ông với Nga bị phanh phui. Tập tài liệu của điệp viên Steele cũng tố cáo luật sư Michael Cohen đã tới Prague để gặp một giới chức Nga vào tháng 8 năm ngoái, một điều mà ông Cohen đã cực lực phủ nhận.

Giám đốc FBI cũng tỏ ra ngần ngại đồng ý với đánh giá điều tra của CIA và các cơ quan an ninh/tình báo khác của Hoa Kỳ về sự nhúng tay của Nga trong cuộc bầu cử hầu giúp ông Donald Trump đắc cử. Nhưng cuối cùng cũng đã ký tên đồng thuận với kết luận của 16 cơ quan an ninh khác trong báo cáo 50 trang trình tổng thống ngày 5-1 vừa qua.

6. Ngày 14-1, Dân biểu John Lewis, một nhân vật lịch sử nổi tiếng về tranh đấu dân quyền và nhân quyền, từng song hành với Tiến sĩ Martin Luther King, đã tuyên bố công khai là ông không coi ông Trump là một tổng thống chính danh khi ông Trump đã đắc cử nhờ tin tặc Nga. Do đó, Dân biểu Lewis sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Ngay lập tức, ông Trump đã tấn công lại ông Lewis với những cáo buộc sai sự thật bằng tweeter: “Hãy bỏ thì giờ lo cho địa hạt của ông đi - đang ở trong tình trạng bi đát và tơi tả (chưa kể đến vấn đề tội phạm tràn lan), hơn là lo than phiền sai lầm về kết quả bầu cử. Toàn là nói, nói, nói - Không hành động hay có kết quả gì. Thật đáng buồn!”

7. Một trận bão chống đối đã nổ ra từ ngày 14-1, và sẽ kéo dài liên tục tới ngày 21-1-2017 với hàng trăm cuộc biểu tình toàn quốc để chống lại ông Trump trong cương vị tổng thống Hoa Kỳ vì bất xứng do bàn tay thao túng của Nga, và vì đã có những phát biểu, chủ trương và chính sách mang tính kỳ thị chủng tộc, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị đồng tính, kỳ thị tôn giáo, bảo thủ và bài ngoại; các cuộc biểu tình cũng chống việc bãi bỏ Obamacare. Hiện tượng chống đối tân tổng thống rầm rộ này chưa từng xảy ra trong suốt 44 năm qua (kể từ 1973). Cuộc biểu tình lớn nhất sẽ là cuộc xuống đường Women March, dự trù sẽ có hơn 200,000 người tham dự tại Washington D.C. một ngày sau khi ông Trump nhậm chức.

Hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng đều từ chối tham dự ngày lễ đăng quang của ông Trump. Vé bán chợ đen để tham dự các buổi liên hoan sau lễ nhậm chức cũng trở nên ế ẩm, theo lời than của những người đầu tư vào thị trường làm tiền kiểu khá phổ thông này tại Hoa Kỳ.

8. Luật sư Gloria Allred vừa có một cuộc họp báo tại Los Angeles hôm nay để tuyên bố về vụ kiện của một phụ nữ nạn nhân đã bị ông Trump xâm phạm tình dục. Cô Summer Zervos là một trong hàng chục nạn nhân đã tố cáo ông Trump xâm phạm tình dục họ trong quá khứ khi cuộn băng nổi tiếng “Access Holywood” thu được âm thanh của ông Trump tự khoe về thành tích xâm phạm tình dục đối với phụ nữ - được công bố vào tháng 9 năm ngoái. Cô Zervos đã từng là một trong những ứng viên tham dự cuộc thi trong chương trình truyền hình nổi tiếng “the Apprentice” do ông Trump tuyển chọn nhân viên cho thương vụ của mình.

Theo các cuộc thăm dò của CNN/ORC tiết lộ hôm nay, thì ông Trump là vị tổng thống bị chấm điểm thấp nhất trong 4 thập niên qua khi bước vào tòa Bạch Ốc. Chỉ có 40% người dân thích ông và những người mà ông đề cử vào nội các, so với 79% người thích TT Obama năm 2009 và 61% hiện nay khi ông Obama rời nhiệm sở. TT Bush (thứ 43 rd ) được 61% và TT Clinton được 67% khi nhậm chức. TT đắc cử Trump đã tweet đi lời chống đối hôm nay, cho điểm đánh giá thấp này về ông là do “gian lận.”

Theo ký giả David Corn, trưởng văn phòng tòa soạn báo Mother Jones tại Washington D.C. tiết lộ vào tháng 10 thì: Một nhà tài trợ đảng Cộng Hòa chống Trump đã thuê một cơ quan nghiên cứu truy tìm các dữ kiện xấu về tỷ phú Trump khi ông này ra tranh cử. Sau khi nhà tài trợ đảng Cộng Hòa bỏ dở kế hoạch điều tra về Trump, các nhà tài trợ đảng Dân Chủ đã nhảy vào thế chỗ. Cơ quan truy tìm tài liệu về Trump vào tháng 6-2016 đã nhờ một cựu điệp viên Anh chuyên về tình báo Nga và rất có uy tín trong thế giới tình báo, cũng đã từng cộng tác với FBI, giúp điều tra về những hoạt động của ông Trump tại Nga hoặc bất cứ nước nào. Khi đào sâu và dữ kiện tình báo, viên cựu tình báo Anh (MI6), sau này được tiết lộ là ông Christopher Steele, cho biết đã thấy có những mối liên hệ rất đáng quan tâm giữa ông Trump và chính phủ Putin. Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump đã có những trao đổi tin tức chia sẻ cùng mục tiêu với Nga.

Ngày 23-9-2016: Tình báo Mỹ mở cuộc điều tra về mối liên hệ giữa chính phủ Nga và ông Carter Page, cố vấn tranh cử của ông Trump. Ông Page có nhiều thương vụ tại Nga, là một cựu đầu tư tài chánh của Merrill Lynch ở Moscow, và hiện là chủ công ty cố vấn tài trợ năng lượng toàn cầu Global Energy Capital, có trụ sở gần Trump Tower tại New York City. Công ty này chuyên buôn bán năng lượng với Nga.

"Trong những liên lạc của tôi với ông và các giới chức hàng đầu của cộng đồng an ninh quốc gia, rõ ràng là ông đang sở hữu những tin tức chấn động về sự liên hệ mật thiết và phối hợp chặt chẽ giữa ông Donald Trump, những cố vấn hàng đầu của ông ta, và chính phủ Nga - một thế lực ngoại bang thù nghịch với Hoa Kỳ mà ông Trump không tiếc lời ca ngợi mỗi khi có dịp ... Tôi đã viết thư cho ông từ mấy tháng qua kêu gọi ông loan báo các tin tức này với quần chúng ... nhưng ông vẫn tiếp tục cưỡng lại lời kêu gọi chia sẻ các tin tức nguy cấp này

Ký giả Corn của cơ quan truyền thông Mother Jones đã phổ biến một bài viết mô tả kết quả của cựu điệp viên Anh như sau:

"Cựu điệp viên đã nhận xét ‘một tình thế bất thường.' Ông thường xuyên cố vấn các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ về những vấn đề liên quan tới Nga, và khoảng gần đầu tháng 7, ông đã tự ý – không được phép của công ty Mỹ đã mướn ông - gởi một bản báo cáo mà ông đã viết cho công ty đó, tới một nhân viên FBI – yêu cầu được giữ kín tên. Cựu điệp viên đã nói là những điều ông có thể kết luận từ nguồn tin thu lượm được về ông Trump ‘khá nghiêm trọng’ cần phải chia sẻ với FBI.”

Ngày 18-11-2016: TNS John McCain được giới thiệu với một người tại buổi họp về an ninh tại Halifax, Nova Scotia. Người này đã chia sẻ với ông McCain về tài liệu tình báo này, theo tiết lộ của tờ báo The Guardian: "Ông McCain đã quyết định những chỉ dấu nghiêm trọng của nguồn tin nên đã gởi một phái viên mật tới để gặp người môi giới và tìm hiểu rõ hơn.” Cựu đại sứ Anh tại Nga, ông Andrew Wood, sau đó đã cho tờ The Independent biết ông là một trong những người đã nói chuyện với TNS McCain về vấn đề này tại hội nghị.