Tin Tức Về Samsung Galaxy S8 Và S8 Plus Mới Bị Tiết Lộ

Trong tháng 01/2017, một hãng sản xuất vỏ case giấu tên đã tiết lộ hình ảnh dựng của chiếc Samsung Galaxy S8. Sau đó không lâu, nguồn tin tiếp tục chia sẻ thêm thông tin về kích thước của Galaxy S8 và cả Galaxy S8 Plus. Theo đó, Galaxy S8 Plus được cho là sẽ có kích thước 152.38 x 78.51 x 7.94 mm, máy sẽ cao và rộng hơn so với Galaxy S7 Edge. Màn hình của máy sẽ rất lớn, có thể lên tới 6.3 inch, với các cạnh được làm cong, kích thước thực tế sẽ còn lớn hơn một chút.Model Galaxy S8 nhỏ hơn, kích thước 140.14 x 72.20 x 7.3 mm, ngắn hơn và mỏng hơn, nhưng rộng hơn so với Galaxy S7. Galaxy S8 sẽ có màn hình 5.7 inch, chưa kể tới phần cạnh cong, có nghĩa là máy sẽ có màn hình lớn hơn Galaxy S7 Edge, trong khi kích thước tổng thể vẫn sẽ bằng với Galaxy S7. Các thông tin mới khá trùng khớp với các tin đồn hồi tháng 12/2016, tiết lộ rằng Galaxy S8 và S8 Plus sẽ có màn hình lần lượt là 5.7 inch và 6.2 inch.Hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy Samsung đã tìm được cách khiến viền màn hình ở cả 2 bên lẫn phía trên và dưới cùng của máy rất mỏng. Viền màn hình mỏng hiện đang là xu hướng mà các hãng điện thoại Android đang hướng tới. Hiện chưa có thông tin về thời điểm ra mắt chính thức Galaxy S8, một số nguồn tin cho biết Samsung sẽ công bố sản phẩm vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 trong năm 2017. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho biết Samsung sẽ trì hoãn sang giữa tháng 04/2017 để thử nghiệm kỹ hơn, đảm bảo không tái lặp thảm họa tương tự như Galaxy Note 7.Theo: Nguoivietphone.com